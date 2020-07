S&P rebajó la calificación de dos bonos argentinos en dólares

La calificadora de riesgo S&P rebajó este martes la calificación de dos bonos argentinos en moneda extranjera. La firma determinó recalificar a dichos títulos de la categoría “CC” a la de “default”, luego de el país no realizara el sábado último el pago de intereses por u$s 228 millones correspondiente a los dos bonos, con vencimiento en enero de 2028 y enero de 2048.

“En medio de las negociaciones en curso, el Gobierno no pagó aproximadamente 228 millones de dólares intereses adeudados por dos bonos en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, con fechas de pago original del 11 de julio y una fecha de pago aplicable del 13 de julio”, argumentó la firma en un comunicado.

La decisión el Gobierno de no hacer frente a dichas obligaciones, sin embargo, ya estaba descontada. Y s suma a los u$s 503 millones que no pagó el pasado 22 de abril –lo que provocó que la Argentina cayera en e noveno default de su historia–, o los u$s 580 millones que tampoco abonó en concepto de intereses de tres bonos en la semana que comenzó el 29 de junio.

Cabe recordar que esta falta de pagos se enmarca en el proceso de la compleja negociación que está llevando adelante con los acreedores para reestructurar unos u$s 65.000 millones de deuda soberana.