Solo por dos días: Notebooks, PC y tablets en cuotas sin interés, ¿qué comprar desde $5.800?

Con el objetivo de facilitar y ampliar el proceso de virtualidad laboral, educativa y social, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó una promoción para la adquisición de notebooks, PC de escritorio, tablets y otros artículos de computación, en 24 cuotas, sin interés, con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa.

La propuesta regirá hasta mañana, 28 de mayo, y se podrá acceder a través de la TiendaBNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.

Además la propuesta incluye otros accesorios, como parlantes, teclados, mouse, monitores, soportes y sillones gammers. cuyas marcas y disponibilidad pueden consultar en el sitio https://tiendabna.com.ar.

Por dos días, el BNA ofrece hasta 24 cuotas sin interés y descuentos en artículos de computación Los Andes

¿Cuánto cuesta una notebook o una tablet?

La tienda del BNA tiene algunas opciones para quienes estén buscando renovar sus artículos electrónicos, como puede ser una opción para el hogar: “Pc All In One Aio Dell Optiplex 7470″ (Core I5 8Gb Ssd 256Gb Windows 10 Pro Y Office), en hasta 24 cuotas sin interés de $6.458,29 o $154.999, con un precio rebajado de $176.500.

Además, dentro de las opciones más económicas, se puede tener en cuenta una Notebook (Intel Celeron N3350 con 4Gb De Ram), de la marca Noblex, que se ofrece en $54.999, con un descuento del 5%.

Para comprar una Macbook Apple Air 13″ (Procesador: Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.1 GHz (Turbo Boost de hasta 3.5 GHz) con 6 MB de caché), hay que pensar en un pago de $261.214, o hasta 24 cuotas sin interés de $10.883,92.

Las tablets tienen precios muy variados, y en la tienda de la entidad se puede encontrar desde una Tablet Enova de 7″ (8Gb/1gb Android 8) en $5.821 o hasta 24 cuotas sin interés de $242,54, hasta un Ipad Pro 12.9″ (Wi-fi + 4G 512Gb (4Ta Generacion-2020)), en hasta 24 cuotas sin interés de $11.249,96, o un pago de $269.999.