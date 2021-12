Sobre el final del año, los envíos crecen 12% en facturación

La industria vitivinícola se muestra optimista de cara al cierre de 2021, porque en el acumulado anual se observa un crecimiento del 12,8% en valor de los despachos al exterior respecto de 2020. En detalle, se ha pasado de los U$S 729,7 millones exportados el año pasado a los U$S 823,4 millones de la presente temporada según lo detalla el informe de anticipo de comercialización al mercado externo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

“El 2021 proyecta cerrar con valores totales de exportación de vinos cercanos a los U$S 900 millones que, sumados a las exportaciones del mosto, alcanzarían U$S 1.000 millones”, destacó el presidente del INV, Martín Hinojosa. El funcionario señaló además que sorprende la suba de los vinos fraccionados en valor FOB. En el comparativo interanual se muestra un crecimiento de U$S 105 millones, partiendo de los U$S 651,1 millones de 2020 para llegar este año a U$S 756 millones comercializados a noviembre de 2021.

Por su parte, en el marco de la reunión con el Ministro de la Producción de la Nación, el presidente de la Corporación Vitivinícola (Coviar), José Zuccardi, redobló las expectativas que tiene el sector y se mostró muy optimista hacia 2022: “Con la tendencia actual, cerraríamos 2021 con un récord histórico. Esperamos poder alcanzar, el próximo año, ese objetivo de U$S 1.000 millones sólo en botellas. La cosecha viene bien y vamos por buen camino”. Actualmente la variación de los fraccionados en valor entre 2020 y 2021 alcanzó un incremento de 16%.

En todos los frentes

Los vinos fraccionados esta temporada han cerrado números positivos en todas sus calidades ampliando su participación en los despachos del 51% al 66%. A noviembre se han comercializado al exterior 203,4 millones de litros, 16,2 millones de litros más que durante el mimo período de 2020. En el caso de los vinos genéricos, en el acumulado se observa un incremento en valor del 15,6%. El año pasado se colocó producto por un monto de U$S 48,3 millones, en tanto que esta temporada se alcanzaron U$S 55,9 millones en despachos al exterior (U$S 7,6 millones más).

Por su parte, los vinos varietales también crecieron en el orden del 15%, esta temporada. A noviembre, se vendieron al exterior U$S 683,3 millones contra los U$S 591,4 millones que se negociaron en 2020. Un punto alto fue el crecimiento de la demanda de los espumosos, en torno al 46%, saltando de los U$S 11,1 millones del año pasado a los presentes U$S 16,3.

Estos números pueden ser aún más auspiciosos para la industria nacional hacia el cierre del año, porque además de la competitividad que puede ofrecer el tipo de cambio, las condiciones climáticas –como las heladas y sequías- han afectado a los productores europeos y, en menor medida, a los de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, situación que también impactará en las negociaciones con China para que el Malbec tenga “arancel cero”.

Desde el INV destacaron que los principales destinos para los vinos argentinos siguen siendo la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, Paraguay, Canadá, México, Países Bajos, China y Rusia. En el caso de los mercados de China, Brasil, México y Canadá este año han tenido un crecimiento superior al 50% respecto de la demanda de 2020.

El vino a granel

Así como el fraccionado mostró un crecimiento en el valor en el acumulado del año, los envíos de vino a granel cayeron con fuerza y en el acumulado de los once meses muestran un saldo negativo de 14,3%. Martín Hinojosa, presidente del INV, explicó que “si bien las exportaciones de vinos a granel caen en volumen en el acumulado del año un 41% lo hacen sólo un 14% en valor, lo que implica una recuperación importante de los precios”.

Desde el organismo rector de la industria recordaron que 2020 fue un año atípico para los despachos de vino a granel, porque se realizaron envíos del stock excedentario de 2019 a precios muy competitivos para el mercado internacional. Para José Bartolucci, titular de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG), la mejora en el valor de los envíos está dada porque “se ha premiurizado la venta de graneles, saliendo al mercado vinos varietales con mejores precios. No hubo ventas spot de vinos genéricos de bajo precio este año”.

A fines de noviembre, la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG) participó en el World Bulk Wine Exihibition, en Amsterdam (Países Bajos) con grandes posibilidades de concretar nuevos negocios. Para Bartolucci esta participación abrió buenas perspectivas comerciales para llegar a los mercados europeos, como a los de Japón y Estados Unidos. El sector está atento a las demandas del mercado.

Números calientes

Con las estadísticas de exportación en la mano, el martes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analizó en Mendoza, con los representantes del sector vitivinícola, la marcha del plan de U$S 1.000 de exportaciones de vinos fraccionados. “Venimos a ratificar el compromiso del Gobierno nacional con el desarrollo de esta industria y estamos a disposición para seguir acompañándolos”, afirmó el funcionario en la última reunión con la Coviar.

En el encuentro se analizó el impacto de las medidas tomadas durante 2021, el avance del plan para alcanzar los U$S 1.000 millones de exportaciones de vinos fraccionados y las soluciones aportadas para hacer frente a la escasez de botellas, y se destacó la agenda abierta para trabajar medidas que beneficien al sector.

“Pudimos implementar una política de mejora de hasta más del 100% en los reintegros a las exportaciones de la vitivinicultura, mejorando los márgenes del sector exportador, y este año implementamos también la reducción a cero de los derechos de exportación de todas las bodegas que exportan hasta US$ 500 mil y una baja de 50% para las que al año venden al exterior entre US$ 500 mil y hasta US$ 1 millón. De esta forma, tres de cada cuatro exportadores de vinos se han beneficiado”, explicó el ministro Kulfas.

El funcionario nacional también destacó el apoyo del Gobierno a la puesta en marcha de nuevas fábricas de botellas de vinos en distintas provincias argentinas. Frente a la falta de insumos, Kulfas anunció la entrega de un crédito por $ 900 millones para un proyecto de Vidrios Riojanos para empezar a fabricar botellas de vinos con una capacidad de producción diaria de 100.000 botellas, entre blancas y verdes.