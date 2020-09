Sin vuelos hasta el 12 de octubre: volvieron a postergar el servicio aéreo de cabotaje

La vuelta de los vuelos regulares de cabotaje en el país estaba prevista para el próximo 1 de octubre, pero la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) emitió un comunicado en el que indican que esto no ocurrirá, al menos, hasta el 12 del mismo mes.

“Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general", explican en un “Notices to Airman”, o aviso a los aviadores, que remitieron a las líneas aéreas, con fecha al 20 de septiembre, y que finaliza el 12 de octubre a las 3 am.

“Notices to Airman” ANAC

En el mismo se incluyen las excepciones que están vigentes en la actualidad, es decir, vuelos sanitarios, humanitarios, de carga, y autorizaciones especiales de la ANAC. Así, el organismo que regula la aviación volvió a extender la cuarentena aérea hasta mediados del próximo mes, en coincidencia con la finalización del aislamiento en el país (ambos prorrogables).

Debido al aviso, las aerolíneas ya no tienen vuelos disponibles para ser comprados con fecha anterior al 12 de octubre.

De igual manera, en Mendoza desde Turismo ya habían advertido que se pospondría la vuelta de los vuelos, y que “sigue activo el decreto de aislamiento en hoteles”, por lo que cualquiera que llegue a la provincia, debe permanecer 14 días aislado, a fin de evitar la propagación del virus.