Sin presencia de funcionarios mendocinos, arrancó la Oil & Gas con pedidos de políticas de largo plazo para el sector

Quizás porque ahora los funcionarios mendocinos están embelesados por la adjudicación de Potasio Río Colorado al tándem Vila-Manzano, o quizás por la campaña política; lo cierto es que en la inauguración de la exposición petrolera más importante que realiza el sector no estaban ni los funcionarios vinculados a esta actividad, básicamente la que le genera importantes ingresos a la provincia (no, no es el vino el que nos da de comer) ni los directores de YPF por la provincia.

El titular del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, fue al hueso cuando le pidió a los políticos “que se pongan de acuerdo sobre los desarrollos así los inversores saben las reglas necesarias de largo plazo”, sabemos que necesitan seguridad jurídica para realizar inversiones. “No van a venir de la noche a la mañana”, remató López Anadón.

La inauguración oficial de uno de los eventos de la industria del petróleo más importantes.

También habló la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló lo realizado en el año de gestión desde que llegó Sergio Massa al ministerio de Economía. Entre otras cosas hizo hincapié en Palermo Aike, una formación ubicada en Santa Cruz que representa un tercio de lo estimado para Vaca Muerta.

Seguramente los santacruceños avanzaran más rápido que los mendocinos en esta formación, nosotros recién este año se están aprobando algunos puntos para avanzar con la exploración de la lengua mendocina de Vaca Muerta. Casi 8 años han pasado y nada sucedió en el sur mendocino con relación al petróleo de la formación.

Royón también habló del gas y de las energías renovables. Otro punto penoso para Mendoza, en San Juan se generan casi 200 MW de energía solar, quizás los funcionarios mendocinos piensen que eso sucede porque hace más calor en San Juan. No es por eso, es porque tienen 19 parques solares y en nuestra provincia solo 3 que generan casi 3 MW. ¿Qué pasó con el programa Renovar que tanto potenció al gobierno de Mauricio Macri y que en Mendoza se llenaron la boca los ministros de Economía Vaquié y Kerchner? Al menos en energía solar, casi nada. En programa en general no anduvo bien en Mendoza, la eficiencia de los funcionarios mendocinos habla por sí sola.