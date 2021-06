Potenciar Trabajo: extienden fecha límite, ¿a quiénes les corresponde cobrar los 12 mil pesos?

El Ministerio de Desarrollo Social anunció la extensión del plazo límite para que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo puedan actualizar los datos.

La fecha máxima estaba planteada para el 5 de junio, pero la prórroga quedó hasta el 18 de junio inclusive.

¿Qué es el plan Potenciar Trabajo?

Es un programa que unifica los planes “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”.

Según el Gobierno, contribuye a “mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Es compatible con los demás beneficios de Anses.

Potenciar Trabajo se cobra el viernes 5 de junio - Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

¿Cuánto se cobra por el Potenciar Trabajo?

El Potenciar Trabajo es equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El Consejo del Salario definió un aumento del 35% en siete tramos hasta febrero de 2022. Como en junio subirá a $25.920, se cobrará $12.960 por cada Potenciar Trabajo.

Esta cifra del programa social crecerá hasta $14.580 en febrero de 2022 (correspondiente al 50% de los $29.160 estipulados para ese entonces del SMVM).

Fecha de cobro de Potenciar Trabajo en junio

El Ministerio de Desarrollo Social fijó para el viernes 5 de junio la fecha de cobro del programa Potenciar Trabajo.

Potenciar Trabajo: paso a paso, ¿cómo actualizar datos?

Deben hacerlo titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios).

La actualización es de carácter personal y obligatorio y, tal como se dijo anteriormente, se podrá realizar hasta el viernes 18 de junio inclusive.

Actualización de datos: ¿Cómo es el trámite?

1) Actualización de datos personales

Allí el titular confirma o modifica sus datos personales (nombre, apellido, dirección real, número de documento) y actualiza sus datos de contacto (teléfonos, correo electrónico, modo de contacto preferido).

2) Validación o selección de unidad de gestión

El titular podrá:

confirmar la unidad de gestión asignada

modificar la unidad de gestión asignada

elegir ninguna

En el caso de no tener asignada una unidad de gestión, al titular le aparecerá la opción de modificarla. Desde esa opción, podrá elegir directamente una unidad de gestión gubernamental o no gubernamental disponible en el listado.

Ingresar a www.potenciar-trabajo.mds.gob.ar/

Ahí podrás identificarte con tus datos de Anses o bien con el Renatep.

Trabajadores de la construcción en situación informal pueden sumarse a Potenciar Trabajo - Jose Gutierrez | Los Andes

Renatep: cómo anotarse a Potenciar Trabajo

Se trata del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Pueden inscribirse las personas que realicen actividades en el marco de la economía popular:

Vendedores ambulantes

Feriantes o artesanas

Cartoneras y recicladores

Pequeñas agricultoras y agricultores

Trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción

Quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras

¿Dónde me inscribo al Renatep? Debés ingresar al siguiente enlace. El registro es gratuito y online. Más información y requisitos aquí.