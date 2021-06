Sin Ganancias y con medio aguinaldo: ¿Cuánto es el extra que cobrarán los que perciben hasta $150.000, y en qué invertirlo?

Como cada mitad del año, trabajadores y jubilados esperan por el cobro del medio aguinaldo, y este año, además, para quienes cobran un salario bruto de menos de $150.000 y hasta junio vieron descuentos en concepto de Ganancias en sus salarios, se les sumará el reintegro del impuesto, ya que con la modificación de la ley, estos no pagan mas.

En realidad, la ley hubiera significado que desde el mes de abril no debían descontarle más el impuesto a dichos trabajadores y beneficiarios del sistema previsional, pero la reglamentación se hizo esperar, y coincidió con junio, mes en el que, además, se liquida el Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo).

Así, por ejemplo, un trabajador soltero, que gane $130.000 en bruto, o $107.900 de bolsillo, recibirá este mes poco más de $5.000 por la devolución de las retenciones que se hicieron sobre su salario desde principios de año (recibirá el reintegro durante cinco meses), con ese mismo nivel salarial, si es casado y deduce dos hijos el trabajador recibirá aproximadamente $656 de reintegro.

De igual manera, un trabajador soltero que gana $140.000 en bruto, o $116.200 de neto) recibirá $7.200 de reintegro en abril. Si es casado y tiene dos hijos se le reintegrarán $1.780.

En el primer caso, además, corresponde un aguinaldo de poco más de $53.000, por lo que el trabajador puede esperar cobrar en junio alrededor de $165.900 si es soltero, o $161.500 si es casado.

Con ese dinero extra, y si es que el trabajador se encuentra en posición de ahorrar parte de su dinero, existen posibilidades de ahorro en pesos o en dólares, y con diferentes niveles de riesgo, según el perfil de cada inversor.

Así, por ejemplo, los Certificados de Depósitos Argentinos o Cedears, permiten acceder a una fracción de una acción de empresas que cotizan en el exterior, como Mercadolibre Inc. (MELI), Apple Inc. (AAPL), Tesla Inc. (TSLA), Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft (MSFT), Google Inc. (GOOGL), Berkshire Hathaway Inc. (BRKB), Globant S.A. (GLNT), Alibaba Group (BABA), o Walt Disney Co. (DISN). En general, se pueden adquirir desde el apartado de Inversiones de la banca virtual en la que el trabajador tenga cuenta.

Otra posibilidad es simplemente resguardar su dinero en dólares, para ello, se pueden adquirir bonos argentinos en dólares, y venderlos luego en pesos. En este caso, Al30 es el más utilizado en la actualidad, y también se adquiere desde el apartado de inversiones.

Si además, se busca que el bono otorgue una rentabilidad al usuario, aquellos que ajustan por inflación (CER) pueden ser una buena idea, y en ese caso, el TX22, permitirá sumarle el 0,35% a las variaciones registradas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia. Este instrumento ofrece otra opción, y es que el ajuste se realice en función de la evolución del dólar, para ello, se puede optar por el TV22, este tiene vencimiento al 29 de abril del próximo año.

El Banco Central promueve una serie de alternativas para ahorrar en pesos, con rendimientos positivos cuando se incluye a la inflación en la base del cálculo. Mariana Villa | Los Andes

Opciones de ahorro en pesos

El mismo Banco Central promueve una serie de herramientas para ahorrar en pesos, como los plazos fijos UVA, que ofrecen una rentabilidad por encima de la inflación.

Para determinados plazos fijos, el BCRA establece una tasa de interés mínima para las personas ahorristas minoristas, con el fin de incentivar así el ahorro en pesos. Los bancos pueden ofrecer estos productos y su contratación es rápida y sencilla. Se puede realizar por canales electrónicos, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Algunos de los instrumentos son:

· Plazo Fijo UVA Precancelable: estos depósitos ofrecen una tasa mínima de 1% anual sobre la inflación, si se cumple el plazo contractual de 90 días.

La particularidad de este producto es que dispone de la opción de precancelación a partir de los 30 días. Si se opta por cumplir el plazo de 90 días, las personas ahorristas reciben la tasa de interés equivalente al Índice de Precios al Consumidor que informa el INDEC más la tasa anual de 1%, lo que permite mantener el poder adquisitivo del ahorro y ganarle por un punto a la inflación. Los bancos que toman depósitos a plazo fijo están obligados a ofrecer esta opción a todas las personas ahorristas a través de todos los medios, ya sea en las sucursales con presencia física o a través de las plataformas electrónicas.

· Plazo Fijo UVA: sin opción de precancelación se contratan por un mínimo de 90 días y permiten obtener una rentabilidad por encima de la inflación, según la tasa ofrecida por las entidades.

· Plazo Fijo tradicional (tasa mínima garantizada) Este producto se contrata por un período mínimo de 30 días y cuenta con una tasa mínima garantizada (37%), establecida por el BCRA para las personas ahorristas minoristas.

Se puede hacer un plazo fijo aún sin ser personas usuarias de una entidad. Se puede consultar las tasas que ofrecen las entidades para plazos fijos online y elegir la alternativa más conveniente acá.

En estos casos, los plazos fijos en UVA podrían retornar más del 48% de lo invertido hacia fin de año, si se cumplen las estimaciones volcadas en el REM, por lo que le ganarían al plazo fijo tradicional, y también a la evolución del dólar en el mercado oficial.

Otros productos de inversión financiera

Según el perfil de cada persona inversora, existe una amplia variedad de opciones para ahorrar en pesos. Los instrumentos de capital están disponibles en el home banking de la mayoría de entidades financieras o también se pueden acceder a través de agentes de bolsa ALyC (Agentes de Liquidación y Compensación).

Algunos de ellos son los siguientes:

· Títulos públicos

También llamados bonos, son emitidos por el sector público (Estado Nacional, Estados provinciales o Municipios). Estos títulos pueden devolver el dinero invertido en cuotas, llamadas amortizaciones, o en forma íntegra al vencimiento. Además, pagan una tasa de interés que puede ser fija, variable o mixta. Si bien se pueden mantener hasta el vencimiento, las personas inversoras pueden decidir venderlos en el mercado en cualquier momento previo a esa fecha.

La compra o venta de títulos, acciones u otros instrumentos en el mercado de capitales se pueden hacer a través de los bancos, utilizando las cuentas que ya se tienen habilitadas, o acudir a un agente de negociación y/o liquidación, registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado de la regulación y supervisión del mercado de capitales.

Las personas inversoras deben en primer lugar abrir una cuenta comitente en el banco o con un agente y a partir de allí pueden comenzar a operar. Las compras se acreditan a las 48 horas en una subcuenta habilitada a nombre del inversor en la Caja de Valores, que es la depositaria de los títulos.

· Obligaciones Negociables (ON)

Es la emisión de deuda que realizan las entidades privadas. A través de las ON, la sociedad contrae deuda con los obligacionistas, es decir las personas inversoras que compraron esos títulos, y se compromete a cancelar esa deuda en el plazo pactado junto con el interés correspondiente. El capital de las obligaciones se devuelve generalmente en cuotas anuales o semestrales, y genera un interés que puede ser de tasa fija o variable. Las obligaciones negociables pueden contar con una calificación de riesgo, lo que hace más segura la inversión. Las empresas pueden emitir ON en pesos a tasa fija o en pesos atado a la cotización del dólar. En este último caso, la persona inversora compra el título en pesos al valor del tipo de cambio oficial y al vencimiento recibirá los pesos equivalentes al valor del tipo de cambio oficial. Esta opción permite seguir la evolución del precio del dólar haciendo una inversión en pesos.

Esta opción se utiliza para comprar dólar bolsa, pero si se mantienen los títulos obtenidos después de la compra, se puede, además, obtener rendimientos.

· Fondos de inversión

Los fondos permiten acceder a una cartera diversificada de activos, incluyendo mercados e instrumentos que, por lejanía o montos necesarios, no son fácilmente accesibles para pequeños inversores. La administración de la cartera del fondo está a cargo de una sociedad gerente, que debe inscribirse ante la CNV en el registro de Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva.

Los fondos de inversión se pueden suscribir a través de los bancos o con las ALyC registradas y la variedad de ofertas incluye la posibilidad de suscribir en pesos fondos que siguen la evolución de títulos públicos, acciones o activos en dólares. Como las otras inversiones, es recomendable primero realizar el test de perfil de inversor para elegir el fondo acorde al riesgo que se desea asumir.