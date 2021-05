Seminario Pymes: ¿Está agotada la matriz productiva de Mendoza?

Con frecuencia, en un contexto en el que siguen aumentando los niveles de desocupación y de pobreza en la provincia, se plantea que esa matriz productiva que, en el pasado, le permitió crecer a Mendoza, hoy para algunos está agotada. El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el economista del Ieral, Gustavo Reyes; y el titular del Consejo Empresario Mendocino, Federico Pagano, analizan, con Raúl Pedone, editor general de Los Andes, cuáles pueden ser los dinamizadores de la economía.

Uno de los paneles de la segunda edición –virtual- del Foro de Pymes Mendoza, organizado por Los Andes y El Cronista, “La resiliencia de las pymes en Mendoza. Tu oportunidad de aprender para emprender”, giró en torno a una discusión sobre la matriz productiva.

Enrique Vaquié señaló que, hace 15 años, la actividad petrolera en Mendoza era como la de hoy en Neuquén, pero el recurso se fue agotando y las empresas no realizan las inversiones necesarias para mantener cierto nivel de producción. En una analogía con el fútbol, indicó que la provincia no tiene un jugador “estrella” como Messi –Vaca Muerta o la soja- y se debe analizar cómo se juega con los jugadores que tiene.

El titular del Ministerio de Economía de la provincia recordó que este año se aplicó una baja de impuestos a casi mil empresas y que la alícuota de Ingresos Brutos se redujo a la mitad con respecto a 2020. Además, mencionó el programa Mendoza Activa que, en 9 meses, favoreció inversiones por 15 mil millones de pesos y entregó subsidios por 3.600 millones, y expresó que se encuentra en Legislatura el proyecto de la segunda edición.

Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía de la provincia Los Andes

Federico Pagano manifestó que el emprendedor mendocino se caracteriza por ser resiliente, pero el entorno macroeconómico nacional es complejo, aunque hay oportunidades. El ejemplo que utilizó es el de la vitivinicultura, que se ha tecnificado, pero debe seguir innovando para ganar competitividad en el mercado externo y seguir creciendo.

Como representante de una nueva generación de empresarios, el presidente del CEM reconoció que los jóvenes tienden a emigrar y que eso representa un fracaso tanto del sector público como del privado. Consideró que la provincia ofrece una muy buena calidad de vida y que eso hay que explotarlo, sobre todo después de que la cuarentena nos enseñó que ya no existen las barreras geográficas y se puede trabajar desde Mendoza para el resto del mundo.

Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM) Los Andes

A Gustavo Reyes le tocó responder si es necesario modificar la matriz productiva de la provincia. El economista del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea) comentó que la economía mendocina ha estado aplastada por fenómenos macroeconómicos -inflación, controles cambiarios y aumento de la presión impositiva-, pero también advirtió que los impuestos provinciales crecieron mucho entre 2012 y 2014, y que, si bien han ido bajando, aún se encuentran altos.

En este contexto, opinó que ninguna distribución sectorial funcionaría. En cuanto a los que mayor peso tienen en la economía mendocina, indicó que comercio y turismo están mal pero es transitorio y que el último tiene, claramente, un potencial enorme. Sobre la vitivinicultura, aunque señaló que cuenta con problemas, también planteó que, en la última década, el precio de los mejores vinos se duplicó en el mercado internacional y que a ese segmento se debe apuntar. Además, mencionó que las reservas petroleras no están agotadas y el valor del petróleo está subiendo, y que los servicios profesionales y el sector del software se perfilan con posibilidades de seguir creciendo.

De ahí que Reyes considera que la mayoría de los sectores de la economía provincial tienen potencial y que la matriz productiva no está agotada. Esto, a pesar de que, en los últimos cinco años, los ingresos per cápita cayeron de 12 mil dólares al año a unos 6 mil.

Gustavo Reyes, economista del Ieral - Fundación Mediterránea Los Andes

El ministro de Economía señaló que todas las políticas están enfocadas en que el sector privado genere empleo en blanco. Y destacó que el número de desempleados en el primer trimestre de 2021 es similar al de 2019 y la tasa de actividad incluso fue un poco superior. Asimismo, expresó que el gobierno provincial busca la manera de favorecer que los mendocinos inviertan en la provincia y que los de afuera, también.

Pagano, quien es gerente de una financiera, fue el encargado de analizar el rol del crédito en las posibilidades de crecimiento. En primer lugar, apuntó que el sistema financiero es muy pequeño en comparación con el de otros países, como Chile, que tiene financiado más del 100% de su PBI, cuando en Argentina apenas se alcanza el 1%. Pero también señaló que las tasas son altas, el descalce entre depósitos y créditos es enorme, y la carga impositiva implica una doble imposición.

Todo esto, detalló, hace difícil que el sistema financiero pueda ser motor de la economía. Y es que, además, los argentinos tienen desconfianza sobre su propia moneda y el respeto por los depósitos por parte del gobierno nacional.

Reyes habló sobre la innovación y señaló que es el principal factor de crecimiento económico. Sin embargo, resaltó que no se debe asociar sólo al sector tecnológico o científico ya que, de cada 100 innovaciones, sólo 8% corresponden a estos sectores y el 92% a personas comunes, que descubren algo nuevo o una forma diferente de hacer las cosas. Por eso, planteó que se debe estimular y que para eso se necesita que hacer negocios sea sencillo y rápido, porque la innovación suele ser producto de muchos fracasos.

Vaquié fue consultado sobre la minería y si el gobierno se va a resignar a que no se desarrolle esa actividad en la provincia. El ministro respondió que los mendocinos tomaron la decisión de que no se realicen proyectos metalíferos y que se tiene que trabajar en otra minería, como la de Potasio Río Colorado, que ya está en manos de la provincia y se están buscando socios. Señaló que la gestión propuso un camino, la sociedad dijo que no y, una vez más, se refirió a la necesidad de jugar con los jugadores que tenemos.

Durante el panel también se habló sobre la formación de mesas, convocadas por el gobierno y por el sector privado, y su potencial aporte a la reactivación económica, sobre lo cual Pagano resaltó que se ha dejado de lado el interés sectorial. Y, para el cierre, Reyes analizó que, si bien la inestabilidad y el cambio de reglas de juego son obstáculos para la inversión, en este momento la tierra y las empresas son baratas para quien puede invertir en dólares porque el riesgo es importante, pero si la situación macroeconómica mejora, pueden ser inversiones muy buenas, ya que el potencial es enorme.

Podés ver el video completo del Foro Pymes Mendoza en https://www.youtube.com/watch?v=ufzVp9Sg1vI&ab_channel=LosAndesDiario