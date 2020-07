Seguros: por el Covid crecieron los siniestros de hogar y se redujeron los de automotor

Al igual que otros sectores de la economía argentina, el Covid dejó marcas en la industria del seguro. El saldo de los primeros meses del año fue negativo, y no está claro el panorama a futuro. De todas formas, el impacto no fue el mismo en cada rubro.

“Con números en baja, el primer semestre del año dejó al sector asegurador con un panorama incierto para encarar la etapa post pandemia”, informaron desde la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS). Gonzalo Ketelhohn, director de Willis Towers Watson, coincidió con este pronóstico: “Viene un segundo semestre complicado, difícil.

El parate económico complicó una situación de crisis que ya existía. Partiremos de números que van a estar mucho más abajo que lo que estaba previsto”.

En esa línea, Ketelhohn agregó que, como la industria del seguro está atada al resto de la actividad económica, “obviamante se verá afectada con la caída general”.

Según AAPAS, en términos interanuales, el rubro automotor registró, en la primera mitad del año, una reducción en las pólizas de autos particulares de 10%, mientras que los siniestros disminuyeron en un 30%; esto fue producto de la cuarentena en el área metropolitana.

No obstante, Roberto Saba, titular de AAPAS, indicó que el rubro automotor no es el más afectado porque “si bien hay bajas de pólizas y cambios hacia una de cobertura inferior, no necesariamente está golpeado, ya que tiene menos siniestralidad”.

Es decir que, pese a que la asegurada puede recaudar menos, también tiene que pagar menor siniestros.

En cambio, en AAPAS mencionaron una marcada caída en el sector de las ART, con unas 300.000 cápitas menos en el año. Al respecto, Saba comentó: “No necesariamente son empresas cerradas, sino empresas que, para decir un número, si tenía 10 empleados, quizás ahora tiene 3; así se cayeron 7. Y también hay algunas que no hicieron las presentaciones y el pago correspondiente”.

Al tanto de lo que se avecinaba, Asociart ART adoptó medidas económicas de apoyo y acompañamiento a sus clientes, como la suspensión temporaria de los aumentos de precios planificados desde abril de 2020 y la suspensión de las intimaciones y rescisiones por demora o falta de pago; también ampliaron los beneficios y facilidades de pago de la cobertura.

“Esta iniciativa buscó acompañar y llevar una ayuda concreta a las empresas para superar el escenario actual, lo que, a su vez, no puso en riesgo la cobertura a la que acceden sus trabajadores asegurados”, dijeron desde Asociart ART.

Otro rubro donde se notaron cambios fue en el combinado familiar. Saba mencionó que “subió mucho siniestralidad porque como gran parte de la sociedad permanece en su hogares, es común que se rompan cosas”.

También se registraron incendios y robos en locales debido a que no hay gente y están más desprotegidos. Por otro lado, más allá de los ataques a las silobolsas, que incrementó la demanda de consultas y de seguros, en el sector agrícopecuario no se percibieron cambios últimamente. Los seguros agrícolas, como aseguramiento de cultivos extensivos, no disminuyeron, al menos por ahora.

“Como son seguros que se toman por el ciclo del cultivo, recién están finalizando la vigencia en estos meses. Martín Campos, director de Norden Brokers, explicó que son seguros que se vendieron en 2019: “La nueva cosecha se comienza a sembrar ahora, y se asegura en los próximos meses. De agosto a diciembre es la campaña de venta de seguros agrícolas, con lo cual, veremos cómo se desempeña más adelante”.

Por lo pronto, en el mercado creen que no habría motivos para que disminuya el aseguramiento. “Se siguió trabajando y sembrando casi en forma normal, con algunos problemas de abastecimiento y/o logística de insumos, pero se sigue sembrando”, señaló Campos.

Finalmente, el avance de la pandemia también afectó la economía de la compañías de seguros. En AAPAS detallaron que algunas necesitan liquidez a la hora de pagar siniestros y se encuentran frente al problema de tener que vender bonos que tomaron al 100% y canjearlos con una merma de entre 30 a 40% de su valor.

Sofía Bustamante