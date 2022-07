Segundo empleo en Mendoza

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) indican que para junio había 137.000 mendocinos que ya tienen trabajo, pero que continúan buscando empleo, los llamados “ocupados demandantes”. Estos números tienen el rostro de muchas familias en Mendoza y, más allá de entender su causa, la pregunta va por los perjuicios que se generan y qué respuestas se pueden intentar para salir adelante.

Se trata de personas que buscan una segunda fuente de ingresos o un nuevo empleo mejor remunerado. En base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el primer trimestre de este año la cantidad aumentó 2,8 % con respecto al mismo período de 2021, ya que pasó de 23,4 % a 26,2 %.

En general, el incremento de ese índice es habitual en épocas de crisis y de caída del poder adquisitivo, pero sorprende ver que representa a casi 1 de cada 4 trabajadores mendocinos (se estima en total 491.000 ocupados). Incluso, en el cuarto trimestre de 2021, el Gran Mendoza ocupaba el tercer puesto entre las ciudades que tenían más trabajadores buscando un segundo empleo, por detrás de Jujuy y Córdoba.

Desde el Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) sostienen que las explicaciones a este fenómeno se deben buscar en el deterioro que han sufrido los salarios en los últimos años. Lautaro Breitman Pacheco, sociólogo e investigador del CIEC, afirmó que el “no llegar a fin de mes” es el que impulsa la búsqueda de otros ingresos para complementar lo que se genera en la actividad principal.

Breitman Pacheco explicó que desde diciembre de 2016 hasta abril de este año (último dato disponible del Indec), el promedio de los salarios se incrementó un 473% mientras que la inflación acumulada fue de 617%. Esta diferencia entre la inflación y el sueldo es aún mayor para las personas que no están registradas, ya que se estima que el aumento salarial para trabajadores informales sólo fue de un 401 %.

“¿Cuál es la consecuencia? Que alrededor de un tercio de las personas que tienen un empleo no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total (que en Mendoza ronda los $ 100.000), es decir, son pobres. El mayor impacto se da entre quienes se encuentran en la informalidad, pero el fenómeno también viene creciendo entre quienes sí cuentan con un empleo formal”, aclaró este sociólogo e investigador del CIEC.

Llegar a fin de mes

Hay muchos ejemplos en el día a día de personas que suman actividades económicas, desde una maestra jardinera que vende artículos de cosmética por WhatsApp, hasta un pintor que toma más “changas” en diferentes lugares. No solo se trata de sumar un trabajo distinto, sino de agregar horas a la actividad principal, sacrificando descanso.

Un caso es el de Vanesa, una mujer de 44 años que se dedica a limpieza y que a partir de este año tuvo que duplicar sus horas de trabajo, por la simple razón de que “cuesta mucho llegar a fin de mes”. Hoy su jornada laboral suele ir de 8 a 20 horas, alternando entre lugares de trabajo.

“Hasta el año pasado trabajaba hasta la cuatro de la tarde, o a lo mejor trabajaba 3 veces a la semana hasta las cinco de la tarde, o alternaba trabajando una mañana y una tarde. Este año he tenido que dedicar todos los días, hay veces en que trabajo en tres lugares distintos. Entre que salgo de mi casa a la mañana y vuelvo a la noche pueden pasar 12 horas”, describió esta mujer.

En su familia son 6 personas (ella, su marido y 4 hijos) y no pagan alquiler, sino “sería imposible” sostenerse. Su esposo tiene trabajo estable solo en la época de cosecha, por lo que en el resto del año es otra búsqueda de ingresos. “Con lo que yo cobro, alcanza para la comida y el abono, lo que cobra mi marido va más para impuestos. Pero este año tuve que pedir una tarjeta de crédito para poder hacer los lentes para los chicos”, agregó Vanesa.

Otro caso es el de Hugo Gamboa, quien por las mañanas trabaja como empleado público en el Ministerio de Cultura y Turismo, pero a la tarde debe hacer trabajos de albañil. Él ya hacía antes algunas “changas” en construcción de vez en cuando, pero este año tuvo que buscar más porque “todo se va encareciendo y, si no trabajás más, no pagás la comida ni las deudas”.

“Este año en Turismo nos dieron migajas de aumento. Yo trabajo de 8 a 13 horas, hace años pido mayor dedicación y no me la dan. Lo mismo con pasar de clase, que te dejan estancado, te diría que al 90 % de mis compañeros les pasa. Gracias a Dios que soy albañil, sin eso no sé cómo llegaría a fin de mes”, criticó Gamboa. Además, señaló que como muchos salen a ofrecerse para esos trabajos, debe cobrar un precio menor o no le dan obras.

En cuando a trabajar el fin de semana, para este empleado público y albañil sería imposible sumar más horas porque tiene un hijo con discapacidad al que debe cuidar desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la noche. “Conozco a muchos amigos que deben complementar su trabajo con algo más. Lamentablemente, no tengo ninguna perspectiva de que esto cambie, no importa el político de turno”, lamentó Gamboa.

Capacitarse para otro ingreso

En el Gobierno de Mendoza afirman que la situación es problemática para varias personas a nivel nacional, y entienden que el contexto macroeconómico hace muy difícil que los salarios puedan ganarle a la inflación. Una de las respuestas a la situación es brindar capacitaciones gratuitas para que una persona pueda cambiar de empleo o cobrar mejor en su actividad central.

Emilce Vega, responsable de la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación, señaló como ejemplo las capacitaciones vinculadas a Economía del Conocimiento, con temas como programación, marketing de servicios y análisis y gestión de datos: “De quienes se inscriben y egresan en estas capacitaciones, un 45% ya tiene un trabajo y busca una reconversión del perfil laboral o un segundo ingreso”. En 2021 se capacitaron 1.444 personas y ahora cursan 1.300, con un valor individual cercano a US$ 200, que costea la provincia.

Vale mencionar que el sector tecnológico ha generado 75% más de demanda de mano de obra en los últimos 2 años, y ese crecimiento hace que otros profesionales (contadores, ingenieros, etcétera) vean al sector como una nueva posibilidad para aumentar sus ingresos. “En los cursos de economía del conocimiento participan muchos profesionales con título, inclusive personas que están por encima de los 40 años”, señaló Vega.

Si se prefieren otros rubros, la Dirección de Empleo ofrece capacitaciones online sobre atención al cliente para restaurantes y tiendas, operaciones de caja, y trabajos rurales (relacionadas a poda y elementos de seguridad). Aparte, hay cursos presenciales como carpintería de aluminio, armado y reparación de bicicletas, atención al clientes y ventas online.

“Estas capacitaciones son en función de sectores que demandan más trabajo. Por ejemplo, hoy se habla de una fuerte reconversión en fibra óptica, entonces estamos hablando con gente del Polo TIC para armar una capacitación sobre instalación de fibra óptica”, explicó Vega, para quien lo ideal sería que después con el programa Enlazados la persona capacitada empiece a trabajar con un contrato en blanco.

Los perjuicios de un doble trabajo

Dentro del análisis del Centro de Estudios en Economía Crítica (Ciec), entre los sectores que más padecen la pobreza a pesar de tener empleo se encuentran trabajadores informales, empleadas domésticas, construcción, agricultura y, en Mendoza, también trabajadores municipales, de la educación y escalafones más bajos de salud. En su mayoría, explicó Lautaro Breitman Pacheco, “se trata de ramas de actividad sumamente feminizadas, lo que repercute en una perpetuación de la desigualdad sufrida por las mujeres”.

Este investigador recordó que la Canasta Básica Total para una familia tipo de 4 integrantes, sin contar alquiler, en Mendoza ronda los $100.000, mientras que los salarios de esos trabajos mencionados van de $45.000 (Salario mínimo, vital y móvil) a $70.000 (medio oficial formal en construcción). Esto obligará a buscar otros ingresos, trabajando más horas diarias y/o haciéndolo durante días no laborables, como feriados y domingos.

Desde el punto de vista del desarrollo personal, explicó Breitman Pacheco, esto implica “carecer de los descansos necesarios, reducir el ocio y la recreación; desmejorar en términos generales la calidad de vida y la salud”. A su vez, si se piensa en docentes que deben trabajar mucho más, ¿en qué momento se capacitarán, prepararán clases y corregirán trabajos? Similar pregunta va para los trabajadores de salud con múltiples empleos y menos descanso.

“Con estos ejemplos intentamos poner de relieve que hay sectores claves como salud o educación que ven afectada su calidad por el deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores y la sobre exigencia en que recaen al estar obligados a generar ingresos extra”, criticó el investigador del CIEC.

Vanesa (44)

Yo siempre vendí porque los usaba, yo le decía a gente y me compraban y así se corrió al voz, así fu teniendo mi clientela.

En mi trabajo empecé en el mismo lugar que Marcos y de ahí me empezó a llamar la misma gente, por eso tengo muchos gracias a Dios.

La verdad que no llego, ni vendiendo. No me ayuda en el sentido de que gasto más de lo que yo gano. Los productos son para mí.

Trabajando de limpieza en otros lugares, a partir de este año empecé a trabajar el doble. Hasta el año pasado trabajaba hasta la 4 de la tarde, o a lo mejor trabajaba 3 veces a la semana hasta las 5, y otros días eran para mí, o trabajaba en la tarde o en la mañana. Y este año tuve que dedicar todos. Salgo de mi casa a las 8;20 y llego a las 8 9 d la tarde. Unas 12 horas, poque a veces trabajo en 3 lugares en un día, otras veces en 2 lugares. En los que tengo menos hora 3 y los que, y aún así me cuesta llegar porque en mi casa somos 6, mi marido trabaja más en el la época de la cosecha, no es que tenga un trabajo continuo todo el año.

Con lo que cobro, alcanza para el día, la comida y el abono, con lo que cobra mi marido va más para impuestos. No pagan alquiler, sino vivir con los padres. Yo para hacer los lentes para los chicos tuve que pedir una tarjeta de crédito. Mis hijos me cuentan que todos los días aumentan, si estoy todo el día laburando.

Emilce Vega, dirección Empleo

Hay un contexto económico que hace que sea muy difícil ganarle a los salarios, entonces muchas personas buscan opciones. En las capas que nosotros dictamos en economía del conocimiento del año pasado en programación, de fundamentos básicos de programación y ahora en Python, java y lenguajes de programación, mkt de servicios y análisis de gestión y datos. De los que se inscriben y egresan, entre un 45% de personas ya tiene trabajo y vemos que buscan o una reconversión del perfil laboral o una segunda oportunidad.

El empleo en el sector tecnológico ha generado 75% más de demanda de mano de obra en los últimos 2 años, esa info nos lleva a ver que hay un eco del conocimiento reciente, que demanda mano de obra y lun contador, ingeniero, relacionada a sistemas empiezan a ver en este sector un nuevo nicho para acceder. Porque son salarios más altos. Hay una cuestión macroeconómica que nos lleva a la situación nacional, no alcanza acá, en Córdoba ni en San Juan, tener un sueldo en blanco no quita.

En los cursos de la eco del conocimiento tenemos profesionales con título, arriba de los 40 inclusive, ya sea para reconvertirse o por otro sueldo, ya sea por tener más necesidades o lo que sea. Tenemos 1444 personas egresadas con EGG, y ahora 1300 que están en curso, se están desarrollando. Son capas con demanda arriba de 200 dólares y mendocinos aceden a costo cero.

Tenemos una gran cantidad de ofertas de formación, a través de una plataforma de Enlace pueden realizar cursos virtuales y gratuitos con certificación, 2.000 cupos disponibles de manera mensual, CV, alfabetización digital, atención al cliente en resto y tiendas, operaciones de caja y trabajos rurales, relacionados con poda y elementos de seguridad. Es una plataforma interactiva y pueden acceder desde cualquier dispositivo.

Y aparte están los cursos presenciales como carpintería de aluminio, armado y reparación de bicicletas. Atención al clientes y ventas online, que se está desarrollando. En eso también acceden personas que o buscan mejorar el trabajo donde están o reconvertirse.

Estas capacitaciones son en función de quienes demandan mayor cantidad de trabajo, buscamos que se inserten en Enlazados. Hoy se reconvierte en fibra óptica, entonces buscamos armar una capacitación en instalación de fibra óptica, trabajamos con gente del polo TIC y los toman a través de Enlazados. Venimos trabajando mucho en la eco del conocimiento.

Capacitación por su lado (para adquirir aherramientas), después con Enlace es el entrenamiento y aprenda a trabajar y después Enlazados la persona empieza a trabajar con un contrato en blanco como un trabajador genuino, que es el objetivo del programa.

La pandemia acentuó lo virtual, hay un cambio también de oficios digitales y la personas tiene que estar a la altura de formar oficios para esos temas. Lo que no quita otros temas.

Dania Bonadeo, responsable de Sector de Servicios y Productos No Tradicionales en Fundación ProMendoza, hablando de servicios basados en el conocimiento

El espectro de trabajo es muy amplio, es un sector que ha crecido muchísimo en los últimos años y tuvo un impulso adicional en la pandemia, no se vieron afectados sino potenciados con la conectividad. Desde ProMendoza en el sector de servicios hay mucho porcentaje de emprendedores. El espectro es variado en el sentido de que cada subsector tiene sus particularidades.

Por ejemplo, en el caso de audiovisual y juegos, venimos trabajando con ellos aproximadamente desde 2014 cuando se constituyó acá como un grupo exportador de 5 productoras, accediendo a distintos tipo de financiamiento vía nacional o con ProMendoza, fueron sumando empresas y se constituyeron como una asociación civil, FIlmAndes, que ha logrado mucho en fortalecer institucional, acceso a mercado, impulso a leyes de promoción, hoy ese sector está integrado por productoras, algunas unipersonales y otras de pocos empleados, salvo 4 o 5 que pueden ser las más grandes. Pero todavía el sector está bastante atomizado, por ahí una o dos personas forman una productora, hoy viene logrando vender productos, pelis, cortos y servicios al exterior. De la mano de ProMendoza o aparte, pudieron acceder a mercados, ir a ferias, misiones comerciales, festivales, hoy exporta, a veces también ayudados por plataformas, sea Netflix o Amazon, puede ser una productora mediana. El clúster logró asociarse con otras productoras y lograr coproducciones internacionales.

En videojuegos, hay gente más joven que emprende, mucho porcentaje de monotributistas, algunos después logran constituirse en otras personerías jurídicas. Gran porcentaje de quienes logran sobresalir y permanecer en el mercado trabajan para el exterior. Es un sector muy amplio, hablamos desde deportes electrónicos, hasta pc o celular, cada segmento tiene su nicho. Pueden ser diseñadores 2D, 3D, un perfil más hacia comercialización internacional, como programación. El videojuego emplea a muchos profesionales de distintos perfiles, Mendoza ha hecho un esfuerzo importante en capacitar y lo sigue haciendo, porque hay más demanda que oferta, son muchos los perfiles que se requieren. Si le pegás con un trabajo en una empresa de videojuegos ganás bien, siempre hay que capacitar.

Por otro lado, Software, hay millones de verticales. Mendoza a nivel nacional se desarrolla en tecnología aplicada al agro, a las finanzas, a la educación, y hay otras empresas que se dedican a verticales o subsectores más tradicionales, como software de gestión. Hoy muchos de ellas están en el Polo TIC Mendoza, que ha permitido organizar al sector, que si bien hoy desde mi punto de vista tiene desafío de trabajar colaborativamente, es propio de que están enfocados en proyectos que no son colaborativos. No obstante, el polo ha permitido desarrollar acciones en conjunto. Ahí tenés empresas que exportan, que tienen filiales o socios comerciales. Y después empresas más chicas que trabajan con un formato de contratos con el exterior. Tenés empresas muy dinámicas de 7 empleados.

Muchos han empezado como una o dos personas, pero para llegar al exterior si ofrecés un servicio o un producto específico, usualmente en algún momento te va a requiere proveer mayor volumen y vas a necesitar ampliar el staf. Casos hay, te diría que la mayoría empesaron siendo uno o dos, en Mendoza inclusive porque hoy es una plaza interesante en Eco del Conocimiento. Te diría que a nivel país es una plaza que se destaca con Córdoba, Rosario y BsAs.

Nosotros no acompañamos en armar empresas sino en el camino a exportar. Ya sea de una empresa o un emprendedor, que es un camino siempre de mediano a largo plazo. Depende mucho de las condiciones macroeconómicas del sector donde te desarrolles, hay cuestiones que van a favorecer y regulaciones que van a entorpecer. Nosotros acompañamos en el proceso de internacionalización, ya sea una persona o un grupo de empresas. En el caso de una persona X que empieza a trabajar para una multinacional, probablemente no requiera los servicios de ProMendoza y nuestro foco son pymes y emprendedores en todos los rubros de servicio.

También sector de franquicias, ayer salió una nota dando datos de que una persona que quiere iniciar un negocio de franquicias, con 15 mil dólares puede empezar. Tijeritas, Hangar 51, Bianco y Nero. También con diseño de indumentaria, un grupo de mujeres que funcionó muy bien, luego el financiamiento nacional creo que se cortó, y es un grupo que siguió en contacto, participando en ferias, es otro sector donde Mendoza se destaca, y estamos incluyendo también joyería de autor. También en turismo de salud y relativo a bienestar, es un grupo que trabajó similar a diseño de indumentaria, las empresas siguieron en contacto e intentando generar sinergia Es un sector que Mendoza debe retomar porque tiene mucho potencial y genera muchísimo valor agregado. También clúster aeronáutico espacial, Mendoza tiene un polo de desarrollo importante en el este y es el único clúster a nivel nacional en este sector, con mucho potencial y hoy de alguna manera se internacionalizan de manera individual, y se trabaja para que leguen a mercados internacionales como clúster.

Hoy como profesional podés hacer consultoría ara afuera, en Mendoza se empieza a trabajar con un grupo de periodistas y la idea es seguir con otros profesionales

La expo de servicios no pasa por aduana, no hay estadísticas fehacientes, termina siendo aproximado.

María Belén Cerdán, consultora en internacionalización de servicios

En mi caso de por sí estudié RRII, tenía claro que mercado de trabajo no iba a ser solo Argentina, sino una proyección al exterior. Hace años intenté hacerlo ligado al turismo de provi que no iba a hacer fácil. Estuve muchos años trabajando en logística, relacionado al comercio exterior de productos. Eso fue mi expertis inicial en relación a otros países.

Luego empecé a especializarme en expod e servicios, siempre iba tomando cursos y capas. Y una la tomé con un empresa de capitales chilenos, quedé en un proceso de selección y trabajé, era un contrato internacional, facturaba, no estaba como empleada sino que facturaba como profesional. Hacíamos consultoría de internacionalismo, lo mismo que en ProMendoza peor con una empresa del exterior. Estoy muy activa en LinkedIn y me contrató otra empresa de Chile para ayudarles a hace desarrollo de mercados. Luego me contactaron de otra empresa para una gestión de proyectos, luego México y Uruguay, armando de apoco el portfolio.

Antes de Chile, hice consultoría para empresas de Panamá, de Chile, de Uruguay, Colombia, México. En la primera hacía consultoría en internacionalización de empresas de servicio.

Tomé un webinar con una empresa y pude tomar contacto con otras empresas. Luego, con linkedin contrató otra empresa que hace reclutamiento. Una de las herramientas que más uso para ofrecer mis sevicios y hacer contratos. Después la segunda chilena contrató para implementar la internacionalización. Después llegaron otras propuestas de otras empresas como de Ecuador y Argentina.

Hoy por hoy sigo haciendo consultoría en internacionalización, y con algunas empresas he tomado la gestión comercial, la implementación de estrategias y desarrollo de mercados.

El primer beneficios es ingresos en una moneda más fuerte, en dólares, el poder potenciar el perfil profesional, el tener la posibilidad de interculturalidad que te permite ser muy flexible como profesional, yo salí de una reunión con Mx y entro en otra con Uruguay y entiendo sus costumbres, cultura, cómo manejan sus negociaciones, adaptarme a distintos mercados.

Para mí no es menor la posibilidad el trato de conocer a personas de otros países y nutrirme de experiencias de otros. En el extranjero 90 %, mi mayor trabajo es para el exterior. El full time mío es para México, Chile y Uruguay. Tenés la posibilidad de trabajar en cualquier lado y que si me quiero ir unos días puedo trabajar desde allá.

El interés lo percibo, hay mucha gente buscando vender al exterior, el problema es no saber cómo hacerlo. Después de que subí una foto de ustedes me contactó una abogada y quiere internacionalizar mi servicio, lo que percibo es que no se sabe cómo hacerlo. Los profesionales piensan que no están a la altura, y una vez que conseguís romper el miedo, y salís con una oferta y conseguís los primeros contactos, ves que no era tan difícil, sino que hay que potenciarlo.

Rubén Romero

Yo creo un diseño, diseño, y hay plataformas a nivel mundial que se encargan de impresión, embalaje, shipping. Yo soy el creativo, yo recibo regalías por cada venta, un porcentaje por cada venta, sea un sticker, una tasa, una cortina, lo que sea que se venda y que incluya mi diseño.

Yo tengo una forma de armar diseño más realista, mientras otros prefieren lo abstracto. Uno debe analizar qué quiere vender y qué tendencia sigue, cómo te destacás. Lo que hace la plataforma que si yo hago un estudio, que nicho me gusta, qué me da, un cuadro, creo el diseño apuntando a un producto o en diferentes soportes, sea una gorra o hasta pañuelos para perro.

En este momento, lo que yo gano con remeras afuera es la mita de un sueldo que tengo acá. Pero tiene que ver con que no es soplar y hacer botellas, a mí me llevó por lo menos 6 meses hasta lograr una estabilidad de ventas. Hoy tengo 70 diseños en la plataforma, algunos nunca vendieron y otros sí. Si surge algo que a mi me gusta lo hago, y por ahí se vende. Y sabiendo inglés te permite abrirte y entender mejor otro mercado.

Qué tiene de bueno, que el mundo se achica y vos desde Mendoza sin moverte podés vender a lugares que nunca pensaste. Un diseño de un mendocino se ha vendido en Hungría, Inglaterra, Australia, Canadá, EE. UU., Brasil, Perú, Alemania. Nunca pensé que un diseño mío se vendería más allá de la Peatonal de Mendoza. No es soplar y hacer botella, lleva un tiempo de inversión y de estudio, de cómo hacer para vender online y ser constante, si tenés el idioma, mejor porque te ayuda a entender la cultura y a vender más. Hoy a pesar de no estar activo recibo un ingreso pasivo

Tenés que cumplir reglas de derecho de autor. Hay muchas posibilidades de ganar afuera aprovechando aquellos en lo que sos bueno, si sabés otro idioma y te gusta escribir, podés hacer contenido. En BsAs la gente contrata gente del país para conocer su idiosincrasia y escribir para el país.

Me junto los miércoles a hablar inglés con extranjeros. Ahora cuánta gente ha ido conmigo, Nieves una vez y amigos una vez. Vos contás que estás en esto. Tenes que buscar el CV, traducirlo, moverte, no te cae de arriba el laburo. Tiene que ver con una constancia. Muchas veces queremos las cosas fáciles, y esto no es tan fácil. Investigar, capacitarte. Tiene que ver con constancia, con abrir la cabeza y aprender de culturas extranjeras,

Hugo Gamboa

En el ultimo año se profundizó, todo hace que sea más difícil la vida, desde hacer la RTO necesitas un ingresos extra, Yo pagaba siempre 3.000 de luz, y ahora 10 mil de luz. Ahora tengo que salir a buscar changas en la construcción, yo tengo un hijo con discapacitada. Yo trabajo en turismo, este año nos dieron cerca dl 15%. Gracias Dios soy albañil porque si no sé cómo llegaría a fin de mes.

Yo he pedido mayor dedicación y no me la dan, dicen que no hay mayor dedicación y las clases, la categoría en el trabajo de la 8 a la 13, yo estoy estancado en la 6 aunque tenga algunos estudios universitario, hace rato tendrían que haberlo aumentado. Y no soy el único, te diría que a más del 90% le pasa lo mismo. Si nos afín al gobierno de turno, nos e consigue.

De ahí salís, y eso que hay muchos trabajando como albañil tenes que quitar a otras personas esa posibilidad, albañil ceramista. Del viernes a la tarde hasta el domingo estoy con mi hijo con discapacidad, no es que pueda salir a buscar trabajo. El fin de semana imposible.

Tengo un amigo músico y trabaja con conciertos y música. Hay otro informático y la tarde en informática.

Lamentablemente, no tengo ninguna perspectiva de que esto cambie, no importa el político de turno. Este año mucho más, tenés que salir a cobrar mucho menos para comer y pagar las dudas.