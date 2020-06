Se vienen las vacaciones de invierno: ¿abrirán los centros invernales?

Las vacaciones de invierno inician en Mendoza este 6 de julio, y se extenderán hasta el día 17 del mismo mes. Para muchas familias esta era la oportunidad de viajar, pero este año la pandemia provocará un cambio y quienes busquen recrearse deberán hacerlo en Mendoza.

Para los amantes del esquí, las noticias no son buenas, ya que deberán esperar hasta el próximo año por la reapertura de los centros. A cambio, sí se podrá disfrutar de paseos por la montaña, alquiler de cabañas y hacer turismo interno vitivinícola, con los estrictos controles sanitarios que rigen para todas las actividades en Mendoza.

Turismo interno

El 12 de junio se habilitó esta posibilidad en Mendoza, que podrá ser practicado solo con constancia de reserva previa.

La capacidad de ocupación durante la prestación de los servicios no podrá ser superior al 50%.

En todos los casos, las personas deberán reforzar las medidas sanitarias dispuestas: usar cubreboca, mantener el distanciamiento social e higienizarse asiduamente las manos.

San Rafael es el único municipio que no podrá ser visitado, si bien los sanrafaelinos podrán hacer turismo interno y reuniones dentro de su comuna, por un pedido del intendente Emir Félix.

Enoturismo

Con la apertura de los locales gastronómicos, incluidos los restaurantes de bodegas, los establecimientos de a poco fueron acondicionando sus instalaciones y capacitando a su personal para brindar el mejor servicio a los mendocinos. Así, el Gobierno espera que este año el turismo interno haga que las bodegas vuelvan a ser la vedette con el futuro despliegue de un gran abanico de posibilidades turísticas, algunas incluso nuevas para el público local.

Alejandro Vigil, propietario de Casa El Enemigo (Maipú), señaló que se reabrió para el Dia del Padre (solo dos días), y su visión es continuar trabajando “con fechas puntuales, como el 9 de Julio, y el Día del Amigo”.

De esta forma, el empresario advirtió que se puede trabajar con personal aislado, es decir que el grupo que trabajó en una fecha, no vuelva a hacerlo hasta los 14 días posteriores. “De otra forma tendríamos un ingreso continuo de personas que no podríamos controlar si luego se diera un caso”, explicó.

Como en su caso tienen dos grupos de personal, podrán recibir al público cada 7 días, y recibir a grupos de familias de mendocinos (hasta seis por grupo), y ofrecerles una experiencia local.

“Normalmente, el 95% del turismo era extranjero, ahora será todo para mendocinos, y los precios serán los que ya veníamos manejando para ese público (la bodega ofrecía descuentos para visitantes locales)”, señaló.

Sin embargo, el empresario advirtió que la oferta gastronómica y hotelera en Mendoza queda sobredimensionada en esta situación, hay muchos más lugares disponibles que la cantidad de turismo interno que se pueda atraer, y eso será un problema extra para el sector.

El concurso que premia lo mejor del enoturismo local

Cada año, las ciudades o regiones miembros de la red global Great Wine Capitals organizan el concurso Best Of Wine Tourism, que premia lo mejor del turismo del vino. La competencia permite a los ganadores del oro de cada categoría (alojamiento, restaurante, arte y cultura, arquitectura y paisaje, etc.) una visibilización internacional.

A pesar de que algunas ciudades integrantes de la red Great Wine Capitals no llevarán a cabo el concurso este año, la provincia sí lo hará, ya que el enoturismo, que es el principal producto turístico de Mendoza, seguirá siendo en el futuro una actividad que atraiga tanto a argentinos como a extranjeros a nuestro territorio y contribuirá así a la reactivación del turismo en general.