Se reduce la previsión de cosecha y las reservas ya cayeron u$s 2.500 millones este año

La Argentina exportará menos toneladas de soja este año respecto de lo que estaba previsto debido al impacto de la sequía en los cultivos y depende de que se mantenga el actual aumento de precios para no sentir una mayor presión tanto en la recaudación de impuestos vía retenciones como en las reservas del Banco Central, que ya bajaron en casi 2.500 millones de dólares en lo que va este año.

Ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó la previsión de soja de Brasil, Argentina y Paraguay en 8,7 millones de toneladas respecto a lo estimado en enero, cuando ya había hecho una reducción.

El USDA prevé que la Argentina producirá 45 millones de toneladas de soja, cuando en diciembre proyectaba 49,5 millones de toneladas. Los recortes fueron proporcionalmente similares para Brasil y Paraguay, dado que la sequía afecta a toda la región.

La apuesta del Gobierno está en que toda la pérdida por menor cantidad exportada sea compensada por la suba de precios, que se viene dando desde principios de año por la crisis hídrica que se fue agravando.

Incluso este mismo miércoles el precio de la soja anotó una nueva suba en el mercado de Chicago, tras conocerse el informe de USDA, y alcanzó su nivel más alto nada menos que en ocho meses.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,64% (unos 9,46 dólares) hasta los 585,97 dólares la tonelada, a la vez que el de mayo escaló por 1,46% (8,45 dólares) y se posicionó en 586,25 la tonelada.

El contrato a marzo había comenzado el año en torno a los 482 dólares, por lo que en lo que va de 2022 el precio lleva anotada una suba del 21,6% en dólares mientras que el recorte en la cantidad de toneladas proyectadas para exportación fue del 9% hasta el momento.

Según fuentes gubernamentales consultadas por este medio, en los despachos oficiales mantienen una previsión de exportaciones por unos 35.000 millones de dólares por parte del sector agrícola y agroindustrial este año.

No obstante, analistas de la corredora Ganar indicaron que los ajustes en la previsión de cosecha podrían continuar, lo que generará variaciones en los precios, porque las previsiones meteorológicas auguran poca humedad en los próximos días sobre buena parte de Argentina.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió que la “sustantiva caída en la producción” que señaló el USDA “decantaría en menores exportaciones y menor crushing en los tres países” sudamericanos, lo que establece también menor valor agregado.

Los tipos de cambio

Si bien los precios suben, una menor cosecha le agrega incertidumbre a la ya de por sí inestable economía argentina. Y eso se traslada al mercado cambiario: el tipo de cambio “blue” volvió a subir dos pesos este miércoles y alcanzó nuevamente los 217 pesos para la venta.

Así, el dólar “blue” quedó posicionado como el más caro del mercado. Las cotizaciones financieras extendieron su racha bajista el miércoles, por lo cual las brechas alcanzaron nuevos mínimos de aproximadamente un mes.

El denominado “contado con liqui” (CCL) operado con el bono GD30 cayó 1,4% y se posicionó en torno a los 212,87 pesos. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial retrocedió al 101%, mínimo desde el 18 de enero.

Las cotizaciones financieras vienen en retroceso debido a la leve aceleración en el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y la expectativa de suba de tasas, en el marco del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras el Banco Central sigue sin poder retener dólares. Las reservas cerraron este miércoles en 37.230 millones de dólares, nada menos que 2.432 millones menos que a fin de 2021.

Eso situación se está dando a pesar de que la liquidación de “agrodólares” fue de 2.441 millones en enero (15% más que en el mismo mes de 2021) y en lo que va de febrero ya se superaron los 700 millones.

Varias consultoras vienen advirtiendo sobre la escasez de reservas netas. Ayer fue el turno de Gabriel Rúbinstein y Asociados, desde donde señalaron que el Banco Central se quedó “sin dólares” y hoy tiene sus reservas netas en valores negativos, de -371 millones de dólares.

Preocupación por los dólares para importar insumos

En el empresariado está instalada la preocupación por la escasez de divisas para importar insumos y bienes de capital. Y mucho más después de que la AFIP hiciera ajustes en el perfil de Capacidad Económica Financiera (CEF), una especie de veraz que otorga el organismo recaudador y que es imprescindible para poder concretar las operaciones.

Este miércoles hubo una respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el ministerio de Desarrollo Productivo a la Unión Industrial Argentina (UIA), que había expresado su preocupación.

El organismo recaudador aseguró que la determinación del CEF no ha tenido cambios de metodología de cálculo si no que los nuevos montos se establecieron con la incorporación de información actualizada y que en algunos casos, el cupo disponible se vio absorbido por anteriores operaciones en el SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) no confirmadas ni despachadas.

Por tanto, las empresas podrán tramitar reprocesos de cálculo (presentando documentación complementaria) para acceder a las operaciones sin problemas, fue la respuesta del organismo a la central fabril que conduce Daniel Funes de Rioja.

Y hubo “compromiso” de la AFIP para agilizar las gestiones ante los trámites que deban hacer las empresas y evitar que las mismas puedan enfrentar problemas productivos o de abastecimiento, según confiaron fuentes oficiales y de la central fabril a este medio.