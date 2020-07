Se duplicó la venta de Bitcoin y ya existen hasta las ’cripto cuevas’

En el mundo de las criptomonedas en el país hay aproximadamente 11 plataformas online, una empresa con cajeros de Bitcoin y dos plataformas persona a persona, una de las cuales es Localbitcoins, que es la que hace público sus números.

En junio del año pasado vendieron u$s 1,1 millón de Bitcoins, que ascendieron a u$s 1,34 millón en enero y salaron a u$s 2,2 millones el mes pasado. En estas dos semanas de julio ya llevan comercializados u$s 1,6 millón, por lo que se augura un mes record, contra $ 647.500 del mismo período del año pasado.

Lo que hay que entender cuando se compra Bitcoin es que uno se dolariza al poder pasar luego de Bitcoin a dólares o a otra criptomoneda en dólares. Incluso, ya existen “cripto cuevas” en donde uno podría realizar las transacciones en efectivo.

“Hoy en día existen distintos tipos de criptomonedas conocidas como stablecoins o monedas estables que surgieron con la funcionalidad de reducir la volatilidad a la que está expuesta el usuario final. Hay distintos proyectos y formatos, pero básicamente este nuevo tipo de criptomonedas establece una paridad fija con una moneda tradicional como el dólar, por ende, un token o criptomoneda equivale a u$s 1”, explica Dante Galeazzi, country manager de Athena Bitcoin Argentina.

Agrega que “estas nuevas monedas estables representan un riesgo para los gobiernos y ya hemos visto como algunos proyectos como el de Facebook (Libra) ha encontrado sus trabas en los Estados Unidos. En el caso de DAI en Argentina, donde 1 DAI equivale a u$s 1, se podría entender que las personas físicas están comprando dólares, y por ende, podrían estar comprando dólares en el banco y también en los exchanges de cripto, superando así los límites establecidos”.

El problema recae, a su juicio, en que el marco regulatorio de los países no se actualiza a la velocidad de la innovación tecnológica.

“En este contexto es importante que el gobierno establezca qué tipo de activo es una stablecoin y qué tipo de activo es DAI, para que las empresas puedan seguir operando con normalidad”, sugiere Galeazzi.

Hoy el dólar Bitcoin sale $ 117, lo que lo marca en un punto intermedio entre el valor del dólar Bolsa que está en $ 110 y el blue en $ 126, pero se usa como una forma de mandar plata al exterior, ya que si se lo hace por algún Courier, el costo es mucho más elevado por las comisiones que cobra.

Mariano Gorodisch