Se acrecienta el proceso de desinflación pero advierten que aún no hay que cantar victoria

El gobierno nacional celebra que el ritmo mensual de la inflación logró romper el umbral del 4% que había mantenido durante los últimos cuatro meses, sin embargo los especialistas consideran que no hay que cantar victoria todavía y que hacia fin de año podría revertirse la tendencia a la baja.

En la tarde de ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de septiembre y en línea con las estimaciones que bajaban del Palacio de Hacienda como de las consultoras privadas, arrojó una variación del 3,5%, el nivel más bajo desde noviembre de 2021.

Con esta cifra, 0,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación de agosto que estuvo en el 4,2%, el IPC de septiembre acumuló en el año un aumento del 101,6%, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó el 209%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,3%) por las subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, Electricidad, gas y otros combustibles y Suministro de agua.

Le siguió Prendas de vestir y calzado (6,0%), por razones estacionales de cambio de temporada.

En tanto los rubros en registraron los menores aumentos fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,2%) y Recreación y cultura (2,1%).

El caso mendocino es aún más auspicioso porque quedó por debajo del promedio nacional y casi dos puntos menos que en agosto. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, la inflación de septiembre fue del 2,7% (0,8 pp menos que la nacional) mientras que en agosto había arrojado un 4,6%.

Podría decirse que todas las medidas que se tomaron para bajar la inflación están funcionando” pero “habrá que analizar mejor cual es el precio de bajarla”, opinó Gonzalo Diez, de la consultora de Cabin’s Crew.

El Indec publicó que la inflación de septiembre fue de 3,5% en el país y en lo que va del año acumula una suba de 101,6%

“Independientemente de que los precios ya no aumenten al ritmo que lo hacían, el ojo ahora lo tenemos que poner en el poder adquisitivo que está en niveles muy bajos” continuó el economista y luego se preguntó: ¿De que sirve que no haya inflación si igual no podemos comprar nada?.

Para Diez “la única salida es el aumento de la productividad porque si lo que generamos no tiene valor, es imposible que cobremos más. Si uno observa el corto plazo, pediría políticas de sustento para poder pasar este momento, pero si uno planea para el largo plazo, pediría medidas de productividad, al final de día, es lo único que puede generar un salario suficiente y sustentable para vivir bien”, reflexionó.

La visión de Nicolás Aroma, economista y director del Centro de Economía y Finanzas Mendoza (CEFI) consideró que “la inflación de setiembre está ubicada unas décimas por debajo de lo que se esperaba en el mercado, pero dentro de lo previsible y representa una baja en la tendencia intermensual pero no rompe el piso al que el gobierno quiere llevarlo”.

Entre las principales causas que tomo en cuenta el especialista para basar su opinión está la “fuerte recesión de la economía sumado a un tipo de cambio atrasado sobre la inflación”.

“El sostenimiento del tipo de cambio es la principal causa del sostenimiento en la baja de precios y a su vez la principal fuente de incertidumbre de si puede mantenerse en el futuro”, insistió.

Para Carlos Rodríguez, economista y docente universitario “la batalla contra la inflación sigue estando difícil, porque estas cifras responden a una realidad, que es que no se han incrementado todavía las tarifas al nivel que tenían que llegar, tampoco hubo grandes cambios en el tema de los sueldos. Eso es como resortes inflacionarios que en algún momento se pueden llegar a expandir”.

“El panorama para adelante, claro que es mejor tener estas cifras que el 15% o el 20%, eso no cabe la menor duda. Pero yo lo veo como con un descenso lento que probablemente va a posicionarnos en un nivel del 2% recién para el primer trimestre del año que viene”, afirmó.

Por último, Rodríguez remarcó que igualmente “la principal preocupación de la gente en este momento, no va solo por el lado de la inflación, sino también por el lado de la recesión, que está comprometiendo mucho la actividad y los ingresos”.

Daniel Garro, director de Value International Group observó la tendencia inflacionaria decreciente en rubros como el de alimentos y bebidas “y lo que se suele llamar índice núcleo, que trata de no incorporar lo que tiene que ver con servicios públicos entre otros aspectos y eso muestra una baja respecto a los 3 o 4 meses anteriores”.

Para el especialista “se nota una baja en la inflación pero no hay que cantar victoria porque es un proceso que podría implicar que, por ejemplo, en octubre o en diciembre tengas un número incluso un poco más alto nuevamente y a veces hay que ver las estacionalidades. Sobre todo hay que ver qué pasa con la demanda de dinero de aquí en adelante” explicó.

La inflación en Mendoza

Para Aroma, tampoco hay que cantar victoria con lo que sucedió en Mendoza ya que “varía según el mes de incidencia de aumento de servicios y cuestiones estacionales” por eso “hay meses que el IPC es superior a la inflación nacional y otros, como este, con una inflación mensual menor. Pero deberán converger en el final del año”.

Algo que el economista consideró importante es que “la provincia está sintiendo muy fuerte el tipo de cambio atrasado y la inflación en dólares en el rubro turístico” y esto se refleja “en un menor nivel de actividad y eso también puede estar jugando en desinflar los precios locales”.