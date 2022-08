Rubén Panella: “Los objetivos que nos hemos planteado son comerciales”

Tras diez años con la conducción de Eduardo Sancho, en la última asamblea de julio, Fecovita cambió su presidente. Rubén Panella, quien es titular de la cooperativa Norte Lavallino, es ahora el productor a cargo de la Federación de Cooperativas vitivinícolas más grande del país. En una charla abierta con Los Andes, se mostró preocupado por la inflación y también por la erosión que están teniendo en la colación de producto en el mercado externo.

-¿Cuáles son los objetivos planteados para esta nueva gestión?

-Los objetivos fundamentalmente van a ser comerciales. Nos hemos fijado incrementar las ventas, porque en los últimos meses han caído un poco. Venimos a recuperar esos volúmenes que se han perdido y sobre todo a pensar en un crecimiento fuerte y mejora en el mix de los productos. Es decir tener un crecimiento en los segmentos de vino media y alta gama, y también enfocarnos en el desarrollo del mercado externo.

-Habla de una caída en las ventas, ¿En qué segmentos han bajado?

-Según los datos del INV los despachos cayeron 11% el año pasado en general. Nosotros no hemos caído más que ese valor. Hemos seguido al mercado. Sí quizás hemos tenido problemas con faltantes de botellas, que nos ha perjudicado, pero estamos creciendo en participación en el tetra brik, que son vinos de alta rotación. Estamos superando el 50% del tetrabrik que se produce en Argentina.

-El tetra es un segmento donde la rentabilidad es mínima...

-Es un segmento masivo y como todos los mercados masivos es de alta eficiencia y márgenes reducidos. Se necesita de alta rotación para lograr rentabilidad. Queremos crecer en todos los segmentos y el del tetra brik nos sirve justamente por eso, porque tenemos alta evolución. Tenemos el objetivo de mantener ese alto volumen. Está claro que su uno no tiene un alto volumen, no puede ser eficiente en ese segmento.

-Con una cosecha menor al promedio ¿Qué análisis hace del mercado?

-El mercado esta raro en los últimos años. Normalmente con seis meses o seis meses y medio de stock, como venimos teniendo últimamente, el mercado está tranquilo o sobre stockeado; pero ahora, con seis meses y medio por delante, el mercado está bastante tensionado, porque hay poca oferta.

Creo que ha cambiado el mercado de traslado, porque se ha reducido la cantidad de trasladistas ofertando productos. El producto está más en las bodegas que compran uva y fraccionan. Cuando vas a ese mercado, encontrás poco volumen disponible, con precios firmes. En el primer semestre incluso hubo ajustes de precios por arriba de la inflación y en este segundo semestre probablemente sigan subiendo los precios.

-¿No hay una tendencia a la baja?

-No, al contrario. Quizá si vos me decís en términos reales puede ser que sí, pero con una inflación mensual del 8%, que esperan para julio, los precios se van a seguir actualizando. Puede ser que no sigan ese nivel de actualización, pero creo que los precios se van a seguir actualizando porque está muy firme el mercado y hay muy poca oferta.

-¿Cómo ven la demanda del mercado interno para el segundo semestre en este contexto de inflación?

-Se ve difícil el mercado interno, incluso salieron publicados los datos de junio y con una baja del 14%. Si lo miramos en términos absolutos esta baja no es tan grande porque en realidad se vendieron 70 millones de litros y había sido muy bueno junio del año pasado. El año pasado tuvimos un año de muchos altibajos. Cuando se comparan los números del mes pasado (julio), por ejemplo, encontramos que crecimos un 15%, pero lo cierto lo estamos comparando contra un mes muy bajo. Pero ese mes (junio) lo estás comparando contra un mes muy alto. Según como lo mires, no es tan malo ese 14%.

-¿Están logrando trasladar los aumentos de precio a la góndola?

-Cuesta trasladarnos. Está difícil la situación del consumidor. Por ahí cuesta trasladar esa pérdida de volumen que tuvimos el año pasado, que está relacionada con la pérdida de poder adquisitivo del consumidor frente a un vino que subió más que la inflación.

-¿Cómo ven las exportaciones?

-El atraso cambiario, por un lado, y la suba del vino, por el otro, han influido en los mercados donde estamos trabajando con vinos de primer precio. Muchos son vinos de marca propia. Ahí tenemos que enfocarnos de manera distinta, con productos de precio medio que nos van a dar más estabilidad en el tiempo.

-¿A qué valor por caja hace referencia cuando habla de primer precio?

-Por el volumen que tenemos, podemos ubicarnos un poco más abajo de U$S 30 dólares FOB la caja, pero no mucho más abajo. Con el atraso cambiario, no podemos continuar con esos negocios.

-¿Qué sucede con el negocio del mosto?

-Tenemos una base de 40 y 50 millones de litros anuales de mosto que tenemos que comercializar sí o sí. El mosto está con un precio alto, la tonelada está alrededor de los 1.800 dólares y está costando ubicarlo en el mercado internacional. En relación a los valores históricos, el mosto está con un precio alto.

-¿Cómo ha sido la dinámica del valor del mosto?

-Arrancó el año a 1.200 dólares FOB la tonelada y luego pasó a los 1.500 dólares. Ahora esta en 1.800 dólares la tonelada la producción de mosto en Argentina. La exportación de mosto se esta cayendo por dos motivos: primero tiene precios altos, porque no hay (la producción en el país fue 30% menor a la del año pasado). Tenemos 75.000 toneladas para exportar, cuando el año pasado exportamos más de 100.000 a nivel país. Es decir que hay 25.000 toneladas que no se van a exportar porque no están. Esto afectó al mercado internacional. Hay que tener en cuenta que el año pasado –por la sequía- tampoco había tanto mosto en el mercado internacional. Ahora vamos a ver qué pasa en septiembre, cuando venga el cosecha de Europa, a ver cómo está el mercado.

-Datos oficiales muestran que los productores tienen, en líneas generales, cada vez menor rendimiento por hectárea y esto afecta directamente la rentabilidad de las unidades productivas, ¿Ustedes ven esta situación en el productores cooperativos?

-Uno de los objetivos fuertes que tenemos a mejorar es precisamente incrementar la producción de nuestros productores. Estamos corriendo con problemas sobre todo de cambio climático, como falta de agua, calor extremo y afectación por heladas. Este año hemos tenido además la afectación de granizo.

Una mayor producción es lo que estamos tratando de lograr con los productores, en parte por el precio que se está pagando. Nosotros siempre nos esforzamos por darles el mejor precio –un 8% a 15% más que el mercado-, pero nunca lo vamos a fijar nosotros. La mejora fuerte de los productores es mejorando los kilos.

Perfil

Rubén Panella. Es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Cursó la maestría en gerenciamiento de negocios agroindustriales en la misma casa de estudios. Además, es productor vitícola y desde el año 2003 es presidente de la cooperativa Norte Lavallino. A partir del 2007 integra la Mesa Directiva de Fecovita, primero como protesorero, luego como vicepresidente y desde el 2012 como secretario.