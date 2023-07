Resultados del sorteo Procrear: estos son los ganadores del 18 de julio

En paralelo a la nueva inscripción, los resultados del sorteo Procrear II, correspondiente al 18 de julio, ya fueron publicados por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Se pusieron a disposición aproximadamente 1.800 viviendas de 45 Desarrollos Urbanísticos distribuidos en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Mendoza, participaron los complejos ubicados en Capital, Malargüe y San Martín.

La transmisión se hizo el martes al mediodía por el canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación: https://www.youtube.com/@minhabitat.

En el siguiente documento podés chequear, filtrando por cada desarrollo urbanístico, los resultados del sorteo del 18 de julio. Chequeá con tu apellido y CUIL. Además, recordá que el Gobierno envió un correo electrónico con la misma información, indicando si saliste o no beneficiado.

Procrear con cuota desde $53.408

Los Andes realizó una simulación en base a ingresos por $190.000, un número levemente superior a dos salarios mínimos vitales y móviles ($175.974 en junio pasado) para saber qué opciones tiene una persona sola o dos personas que reúnan ingresos por esa cantidad. El resultado, en el Procrear de Ciudad, fue un departamento de un dormitorio.

Un departamento de 1 dormitorio en el Procrear de Ciudad cuesta $16 millones, eso significa que para que una persona con ingresos por $190.000, acceda, deberá pagar por mes desde $53.408 (cuota inicial).

Ese número se actualizará por coeficiente de variación salarial (atado a los salarios promedio), durante 360 meses, hasta que se haya pagado el préstamo por completo. Además, considerando el salario señalado, se accede a una tasa del 1%.

Procrear Ciudad de Mendoza - Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Nueva inscripción para Procrear: cómo hacerlo

Ingresá al siguiente enlace y apretá en el formulario de inscripción del Banco Hipotecario:

Buscá tu DNI, en el primer paso te van a pedir el N° de Trámite, se trata de 11 dígitos que se ubican justo debajo de la fecha de vencimiento del documento, o encima de la firma del Ministro del Interior (según el modelo del documento). Buscá los últimos tres bonos de sueldo, te van a solicitar la fecha de ingreso al trabajo y el número de CUIT de tu empleador, además de los ingresos que tuviste durante los últimos tres meses. Tené en cuenta tus datos habitacionales actuales: van a consultarte en dónde vivís en la actualidad, si sos un inquilino o un “ocupante por relación de dependencia” (si vivís con un familiar, por ejemplo); Elegí el departamento que mejor se adapte a tu realidad familiar y a la cuota que podés pagar, y listo. Estás participando del sorteo y habrá que esperar por la suerte para tener la oportunidad de aplicar por el préstamo para tener un departamento de Procrear.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE AL PROCREAR II EN 2023

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

Procrear Ciudad de Mendoza - Foto: Marcelo Rolland / Los Andes -

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

Matrimonio.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

