Regreso al trabajo presencial: esto cuesta alquilar una cochera en el Centro, ¿volvió a ser negocio?

Con una mayor vuelta al trabajo presencial, fruto de las vacunaciones y del relajamiento de las restricciones, el negocio de las playas de estacionamiento y de las cocheras empieza a recuperarse. Si bien falta para llegar a los niveles previos de la pandemia, varios señalan un mejor panorama que durante el año pasado.

En abril de este año, un relevamiento realizado por Los Andes daba cuenta de cómo las cocheras y las playas de estacionamiento habían pasado de ser negocios “estrella” a dar pérdidas. Con una pandemia que obligó a muchos a quedarse en casa (aún con el relajamiento paulatino), gran parte de las playas cerraba a las 14 porque no era rentable abrir por más tiempo.

Seis meses después, el panorama se ve un poco mejor, con playas que se mantienen abiertas hasta las 20 en el Centro mendocino. En cuanto a precios, algunos cobran la hora a $ 80 para auto y $ 100 para camioneta (la media hora cuesta la mitad), con un turno de $ 250 entre 4 y 6 horas. Por supuesto, el precio varía dependiendo del punto céntrico y de la cantidad de playas cerca.

“Se está activando lentamente el movimiento, estamos un poco mejor que hace unos meses. Yo calculo que estamos en un 60 % de la capacidad, aunque antes no llegábamos ni al 40 %”, afirma Roberto Coniglione, propietario de La Playa. En la puerta de su espacio, con salida a calle Patricias Mendocinas, recuerda que el 2020 muchos colegas debieron cerrar sus puertas.

La charla se interrumpe mientras salen algunos clientes de la tarde y, después de cobrarles, Coniglione agrega: “Cobro más o menos lo mismo que cuando empezó la pandemia, pero todos los costos de servicios y tasas aumentaron con la inflación. No nos perdonaron ningún gasto”. Si bien intentó alquilar el espacio durante meses como cochera nocturna, los costos de contratar un sereno le anulaban la rentabilidad.

Mauricio, propietario de Playa Mitre (con salida a esa calle), coincide en que poco a poco van viendo “una recuperación lenta”, con precios que van más lento que el ritmo de la inflación para que los posibles clientes acepten la oferta. “Si te ponés a especular y fijás un precio de $ 150 la hora, perjudicás al que no tiene plata y te perjudicás a vos mismo”, analiza cerca de la cabina de su espacio.

En cuanto a costos, Mauricio señala que con el viento Zonda de hace unas semanas a más de uno se le rompió una tela media sombra que tapa a los autos (de entre 20 y 25 metros), con un costo de entre $ 15 mil y $ 20 mil. Si es un lugar propio, a eso se debe sumar las tasas (“el derecho de comercio”) y los servicios, más los gastos de salarios, razón por la cual muchos propietarios deciden atender por su propia cuenta.

Las playas de estacionamiento y cocheras vienen de una crisis económica por la cuarentena y la caída de usuarios con abonos mensuales. Jose Gutierrez / Los Andes

¿Cuánto cuesta alquilar una cochera por mes en Mendoza?

Alquilar durante un mes una cochera en el Centro mendocino tiene un costo que va entre los $ 2.000 y $ 3000. Por mencionar algunos precios, en Rioja y Buenos Aires se ofrece una a $ 2.100, en calle 9 de Julio entre peatonal y Espejo hay una por $ 2.500, y en calle Chile y Rivadavia se ofrece una por $ 2.850.

Avisos de ese tipo se pueden ver en webs como OLX o Inmoclick. Los precios varían por zonas, ya que no es lo mismo una cochera cerca de Casa de Gobierno que en Godoy Cruz, y por el servicio que se ofrezca (horarios y techado).

En algunos casos, los precios no se han modificado en un año. Tal es la historia de Vanina Zambrano, que alquila un espacio en calle Barcala (sin edificio) y que espera un aumento inminente después de un largo período sin subas: “Hasta septiembre 2020 pagaba $ 2.500, no tenía expensas. Al mes siguiente subió a $ 3.000 y no se ha modificado en un año”.

Amalia, propietaria de una cochera en un edificio en el microcentro, cuenta que ella alquila a una persona su espacio por $2.700 mensuales, pero la mayor parte de lo que cobra va al pago de las expensas, que son de $ 2.400 al mes. “Muchos propietarios deciden alquilar a un precio mínimo con tal de no perder con el pago de las expensas, no se trata de recuperar una inversión sino de no perder”, afirma.

Radiografía del sector

En abril de este año, el municipio de Ciudad de Mendoza informó que había 231 playas de estacionamiento y 56 cocheras. Además, el departamento contaba con 3.500 espacios con estacionamiento medido, que abarcaba la mayoría de las calles del microcentro.

En cuanto a tamaño, las cocheras tienen en promedio 200 lugares para estacionar, y una playa de tamaño regular (media cuadra hacia el interior) puede alojar 30 vehículos. Antes de la pandemia no era raro que los conductores “dejaran la llave”, lo que ampliaba la capacidad de cada playa.

Por último, hace poco más de dos años este medio daba cuenta de que por día ingresaban a la Ciudad de Mendoza 250 mil autos por día, y había solo 22.000 espacios para estacionar, mostrando la oportunidad de estos negocios.