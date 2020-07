Reacción positiva: bonos y acciones se recuperaron tras la contraoferta de los acreedores

Por Julián Yosovitch - El Cronista especial para Los Andes

Los bonos argentinos operaron al alza este martes, asimilando las novedades en relación a la nueva contrapropuesta de los acreedores y con la expectativa de que finalmente las partes lleguen a un acuerdo para reestructurar la deuda. Además el contexto global, con subas generalizadas en Wall Street, favoreció el clima de negocios para la deuda argentina. Todos los tramos de la curva argentina operaron al alza, con subas de hasta 2,15%.

La parte corta de la curva argentina con legislación internacional operó al alza con los Globales 2021, 2022 y 2023 subiendo 1,5% en promedio. En la parte media de la curva, los bonos a 2026, 2027 y 2028 encabezan las mejoras al trepar 2,13%, 1,70% y 1,56% respectivamente. Finalmente, en el extremo más largo de la curva los avances se situaron entre 1% y 1,5%, con el Bonar 2046, 2048 y el centenario creciendo 1,45% 1,03% y 1,25% respectivamente.

Los bonos de Ley local también operaron al alza, encabezados por el Bonar 2020 y el Bonar 2037 que escalaron 1,6% cada uno. Ante esta mejora el riesgo país cedió hasta los 2344 puntos, cayendo 42 puntos básicos (1,8%)

Nueva propuesta de acreedores

Ayer cerca del cierre del mercado, los tres principales grupos de acreedores (Ad Hoc, Exchange y ACC) se unieron para presentar una nueva propuesta al Gobierno y en conjunto proponen modificaciones financieras y legales a la oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán. Los acreedores alertaron sobre que la última oferta presentada aún no es suficiente. La contraoferta implica una mejora de entre u$s 2 a u$s 3 respecto a la anterior. De esta forma, la diferencia entre ambas puntas se encuentra alrededor de los u$s 3.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que los fondos pretenden los mismos bonos e idénticos plazos de la última oferta de Guzmán, aunque con un mayor cupón de intereses promedio y ciertos cambios en los contratos de los títulos.

“El lado positivo del comunicado es que los acreedores quieren seguir negociando, y todavía nos encontramos alejados de una etapa de litigio. Ahora, el foco se mantiene en la flexibilizad o rigidez del Gobierno para continuar con las negociaciones. Si bien las “ofertas finales o definitivas” de Guzmán ya fueron varias, tanto el ministro como el presidente rearman haber plantado bandera en la última propuesta”, explicaron desde PPI.

La última propuesta acerca aún más a los acreedores y al Gobierno, y si bien desde el mercado ven esto como algo positivo, también advierten sobre la necesidad de dar vuelta la página cuanto antes.

Los analistas de Grupo SBS explicaron que la propuesta de los bonistas tiene un valor presente neto de u$s 56,8 valuados a un exit yield de 10% y u$s 48,6 al 12%, una diferencia de u$s 3 a u$s 3,5 respecto de la última oferta que hizo el Gobierno. “A esta altura la distancia entre las partes es mínima y nos encontramos demasiado cerca de un acuerdo, es momento de concretarlo”, explicaron.

Según los analistas de Delphos Investment, el paso constructivo dado por el grupo duro de bonistas incrementa las probabilidad de un “deal al 100%”, que ahora pasó a depender del Gobierno.

“La decisión es política, y si prima la razón debería haber un acuerdo a mitad de camino de la diferencia actual. En este marco, mantenemos nuestra visión constructiva sobre la deuda en dólares argentina, entendiendo que las bajas son oportunidades de compra. La relación riesgo/retorno es muy atractiva”, señalaron.

Suba de acciones y del S&P Merval

La respuesta positiva del mercado a la contrapropuesta de los principales acreedores no se limitó solo a la renta ja local. Las acciones de las compañías argentinas también exhibieron este martes mayoría de avances y acompañaron las mejoras de los mercados financieros de referencia.

En Wall Street, los adrs locales crecieron casi un 4% en promedio y anotaron subas de hasta 8%. Las mejoras eran de las acciones locales estaban lideradas por Loma Negra, que escalaron 8,8%. Detrás, con alzas respectivas de 7,4%, 6,6% y 6,2%, fueron escoltados por Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto.

La tendencia se replicó también en la plaza bursátil local. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña escaló este martes un 2,4%, hasta los 46.781 puntos.