Quiénes recibirán un reintegro del 50% del bono para empleadas domésticas

Cuando aún quedan unos días para concretar el pago del bono a las empleadas domésticas, tanto a aquellas que trabajan jornada completa como a las que sólo lo hacen unas horas por semana, el Gobierno anunció que va a reintegrar el 50% de lo que los empleadores pagaron. Asimismo, dio a conocer los requisitos para acceder a este beneficio.

Si bien se sabía que, al igual que sucede con las empresas que pagan el bono a sus trabajadores, los empleadores del Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares iban a poder deducir el monto abonado como asignación no remunerativa del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, no estaba claro qué iba a suceder con quienes no paguen ese tributo.

Esta mañana, según informó Clarín, el Ministerio de Trabajo informó que reintegrará el 50% a quienes no paguen el impuesto a las Ganancias. Para calificar para pedir el reintegro, los empleadores no deben contar “en simultáneo con un empleo asalariado y una actividad económica encuadrada en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la categoría ‘C’ o superior o en el régimen de trabajo autónomo”, ni encontrarse “en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales”.

Asimismo, entre las condiciones también se incluyó que el patrimonio declarado según el impuesto a los Bienes Personales no debe ser superior a los $ 8.383.920 y no deben ser propietarios de “más de un bien inmueble, de un automotor con antigüedad menor a un año, o de más de un automotor, o de una embarcación o aeronave”.

Según se informó, la inscripción para solicitar el reintegro será entre el 16 y el 23 de enero, a través de la opción “Solicitud de reintegro – Decreto 841/22″, en el portal de casas particulares del sitio web de la AFIP.

Cómo calcular el pago

Aunque el pago del bono debía concretarse en el mes de diciembre, por lo que habría tiempo hasta mañana, la legislación vigente contempla excepciones. Si se toman los mismos parámetros que corren para el pago del salario, “el plazo que tiene el empleador para abonar los sueldos es de cuatro días hábiles para los trabajadores que cobran por mes o quincena, y de tres días hábiles para los que cobran semanalmente”, por lo que todavía habría tiempo para abonarlo hasta el 5 de enero.

Personal doméstico

Quienes aún no hayan concretado el pago, deben tener en cuenta que la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) publicó en Facebook cómo debe pagarse el bono al servicio doméstico: de 32 a 48 horas semanales, corresponde el pago del bono completo; por 31 horas semanales el bono se reduce a $15.500; por 22 horas semanales, a $11.000; por 20 horas semanales (4 horas diarias, 5 días a la semana), $10.000; por 12 horas semanales, $6.000 (4 horas diarias, 3 veces por semana); y por una hora semanal, $500.

Asimismo, recordaron que el pago es por una única vez; se aplica a todas las modalidades de trabajo y a todas las categorías; el personal sin retiro cobra los $24.000; el aguinaldo es independiente del pago del bono y debe abonarse en tiempo y forma; no genera pagos extras de aportes, contribuciones ni ART; no se aplica sobre el bono el porcentaje por antigüedad; es el mismo monto para todo el país.

También indicaron que, por denuncias de incumplimiento, se puede llamar al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20).