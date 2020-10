Quiénes pueden comprar dólares por home banking (y quiénes no)

Mientras que quien todavía puede comprar dólares en el banco paga $ 136,95 -los $ 83 de la cotización oficial más impuestos-, quien recurre al mercado paralelo (blue) se encuentra con un valor de $150 para la venta. Sin embargo, son pocos los que pueden acceder a los 200 dólares mensuales al precio oficial.

Quienes sí tienen permitida la compra de dólares en el banco luego de las últimas disposiciones del Banco Central son: los empleados públicos y los trabajadores del sector privado que no hayan recibido el ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción). También, los monotributistas, pero sólo si no han solicitado créditos a Tasa Cero, y los jubilados que no tengan créditos refinanciados.

En cambio, no pueden acceder al mercado único y libre de cambios (dólar ahorro o vía home banking) los beneficiarios de planes sociales (AUH, IFE, tarjeta alimentaria), quienes refinanciaron el saldo de las tarjetas de crédito y a quienes tienen un crédito UVA y se les congeló el valor de la cuota durante la pandemia. Asimismo, aquellas personas que no cuentan con ingresos estables.

También fueron excluidos de la posibilidad de acceder a los 200 dólares mensuales los funcionarios públicos: desde el máximo nivel de la administración pública nacional hasta el rango de subsecretarios o equivalentes, legisladores nacionales (diputados y senadores) y los directores de bancos públicos (incluidos los del BCRA).