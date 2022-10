“IFE 5″: qué se sabe del nuevo bono de $45 mil

Desde hace unos días se venía mencionando la posible implementación de un IFE 5, el Ingreso Familiar de Emergencia que se otorgó durante la pandemia, aunque ahora sería para hacer frente a la inflación que no cede. Sin embargo, se desconocía el monto, a quién estará dirigido y cuándo se pagaría.

Ayer, durante el acto por el Día de la Lealtad peronista, el presidente Alberto Fernández anunció la entrega de un bono para sectores postergados e inversión en economía popular. Como sucedió con las cuatro ediciones anteriores del IFE, se trataría de un pago extraordinario de $45 mil, que se entregaría en dos cuotas, en noviembre y diciembre.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Nosotros no queremos que nadie quede olvidado. Así como en su momento hicimos el IFE para llegar a aquellos que en la pandemia no tenían ningún tipo de recursos, ahora vamos a sacar este bono y vamos con ese bono a llegar a los más marginados, más olvidados, más postergados”, confirmó Fernández, al encabezar este lunes un acto en la localidad bonaerense de Cañuelas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había precisado a quiénes estará dirigido: “Será para aquellos que hoy no tienen nada, que no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo, no tienen ningún ingreso y sienten que el Estado no los está asistiendo”. Este refuerzo de ingresos se instrumentará desde la Anses y se financiará con una parte de los ingresos que se generaron con el “dólar soja”, con el que los sectores agroexportadores liquidaron más de U$S8.100 millones en septiembre.

Se debe recordar que los tres primeros pagos del IFE se entregaron a casi 9 millones de trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A o B, y a trabajadores de casas particulares. Luego, con la cuarta edición, se redujo el número de beneficiarios y se otorgó un refuerzo de ingresos para 7,5 millones de trabajadores sin ingresos formales.