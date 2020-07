Qué potencial de suba tienen los bonos tras la última propuesta de los acreedores

Por Julián Yosovitch - El Cronista especial para Los Andes

Con la última propuesta de los tres principales grupos de acreedores, el diferencial entre la propuesta del Gobierno y la de los acreedores se redujo a valores de entre u$s 3 a u$s 3,5. Si bien en las últimas horas el Gobierno buscó mantenerse firme en su última postura y no hacer más concesiones, la posibilidad de solucionar el conflicto de la deuda para que la economía pueda reactivarse quedó más cerca.

Si finalmente el Gobierno acepta y cierra el tema, el valor de la deuda, valuados al 10% de exit yield, deja un potencial para los bonos de ley Nueva York de 33% en la parte corta de la curva, 36% en la parte media y 30% en la parte larga. Si la exit yield fuese del 12%, el potencial de los bonos es del 17% para la parte corta, 13% para la media y 11% para la larga.

El lunes por la tarde el principal grupo de acreedores (donde se nuclean Ad Hoc, Exchange Bondholders y ACC) publicó un comunicado donde rechazaba formalmente la enmienda a la propuesta realizada por Argentina el 5 de julio. Pero, a su vez,realizó una contrapropuesta. Los acreedores en cuestión dijeron poseer en conjunto más de un tercio de los títulos a canjear. Ahora la pelota pasa al Gobierno para determinar si este finalmente acepta la última oferta de los acreedores y se resuelve el tema de la deuda. Si así fuese, los bonos argentinos mantendrían un potencial alcista hacia adelante.

Fransico Mattig, estratega de renta ja de Consultatio, explica que la oferta representa un acercamiento de u$s 3, pasando desde u$s 59 a u$s 56.

“En los bonos cortos, el acercamiento de la contraoferta es notorio. La distancia en relación a la última oferta oficial es ahora de u$s 3, reduciéndose a la mitad respecto a la anterior. Las principales diferencias respecto de la oferta oficial radican en una estructura de cupones mayor. En términos legales, parece haber un entendimiento mayor ya que los comités de acreedores ahora están de acuerdo en mantener Indenture 2016 para los bonos Globales poniéndose en línea con la última oferta oficial y despejando un punto que generaba dudas importantes”, armó Mattig.

A su vez, el estratregia de Consultatio destacó que más allá de los riesgos, el movimiento de los bonistas representa un nuevo paso en la dirección correcta y sigue achicando las diferencias.

“Seguimos manteniéndonos constructivos con los bonos ley Nueva York, en especial los de la parte corta (AA21 y A2E2)”, dijo.

Con una visión similar, desde Grupo SBS coincidieron en los cálculos al remarcar que la propuesta de los bonistas tiene un valor presente neto de u$s 56,8 a un exit yield de 10% y u$s 48,6 al 12% de exit yield.

“Estamos hablando de una diferencia de u$s 3 a u$s 3,5 respecto de la última oferta que hizo el Gobierno. A esta altura la distancia entre las partes es mínima y nos encontramos demasiado cerca de un acuerdo, es momento de concretarlo”, cerraron desde Grupo SBS.

El potencial de los bonos

Según los cálculos de Mattig, el potencial alcista de los bonos de ley Nueva York en base a la nueva oferta y tomando los precios del cierre del lunes y valuados al 12% de exit yield es de 19% para el Global 2021, 17,5% para el Global 2022 y 16,8% para el Global 2023. En la parte media de la curva el potencial alcista es de entre 13,6% para los bonos a 2026 y 2027 valuados al 12% mientras que es de 14% y 15% para los bonos a 2028 y 2036 valuados también al 12%. Finalmente, en el extremo más largo de la curva, el potencial alcista es de 12% para el centenario, 9% para el DICY y 6% para el PARY valuados al 12% de exit yield. Para los bonos a 2046 y 2048, valuados al 12%, el potencial es del 14% y 11,5% respectivamente.

Ahora bien, si el cálculo se lo toma en base al 10% de exit yield, el potencial alcista de los bonos es aún mayor. La parte corta de la curva al 10% de exit yield ofrecería un potencial alcista de entre 32% al 35% para la parte corta, 36% para la parte media y 34% para la parte larga. Los bonos DICY y PARY ofrecerían potencial alcista de 28% en promedio.

Con cálculos similares, los analistas de Buenos Aires Valores (BAVSA), el valor presente neto (VPN) de los bonos valuados al 10% de exit yield y desagregando lo que se recibe por el nuevo bono y lo que se recibe a cambio de intereses corridos, ofrece como promedio u$s 56,8 para los Globales, mientras que para los Discount es de u$s 64,8 y para los Par es de u$s 53,7.

La propuesta de los acreedores explica un mayor acercamiento y mayor acuerdo entre las partes. Esto se da ya que el diferencial entre el Gobierno y los acreedores no es cero pero se achicó significativamente.

Según los analistas de BAVSA, las diferencias van desde u$s 0,18 hasta u$s 4,17,siendo el promedio simple de u$s 3 de diferencia.

“Esta diferencia de u$s 3 entre lo que exigen los acreedores y lo que ofrece el Gobierno parecería algo mínimo y que podría ser salvado, quizás con un VRI (Value Recovery Instrument) como un cupón PBI como fue discutido en un momento. De momento, el Gobierno ha rechazado esta contrapropuesta. Hasta el momento, la oferta oficial se mantiene vigente hasta el 4 de agosto a las 17 horas de Nueva York o 18 horas de Buenos Aires”, explicaron desde BAVSA.