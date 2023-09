¿Qué es Roblox y por qué podés ganar plata con esta plataforma al alcance de todos?

Roblox es una plataforma de metajuegos que sirve para poder crear tus propios videojuegos y que lleva años creciendo en facturaciones. Se trata de una opción gratuita y online, los jugadores crean sus mundos con piezas de Lego y comparten sus creaciones con otros usuarios para así interactuar con ellos.

Pero, pese a que es gratuita, para ponerle ropa, accesorios, expresiones faciales e incluso diferentes tipos de cuerpo, con texturas más definidas, hay opciones Premium que incluyen “micropagos”.

“Roblox está disponible prácticamente en todas las plataformas que te puedas imaginar, y tiene versiones para PC, Mac, iOS, Android, Amazon Devices, Xbox One, Oculus Rift y HTC Vive, con opciones de crossplay. Tiene su propia moneda virtual y un sistema de micropagos con el que adquirir nuevos elementos de personalización”, señala la web especializada en el mundo gamer XATAKA.

Justamente, es con esa moneda propia que tiene el universo Roblox, con la que se puede ganar dinero real con este juego:

Primero hay que suscribirse , lo que cuesta desde 4,99 euros al mes y hasta 20,99 euros por mes.

Si eligiéramos una opción intermedia, podríamos pagar 9,99 euros mensuales y obtener a cambio 1.000 Robux (la moneda del juego). Para ello, la persona tiene que tener más de 13 años.

Para empezar a operar hay que tener más de 100 mil Robux, pero además de los que se incluyen con la suscripción, las compras permiten sumar un 10% de Robux adicionales.

Último paso, y para ello hay que adentrarse al juego, podés crear camisetas, pantalones, encontrar acceso a lugares especiales (todo dentro del universo Robux/la herramienta de creación de mundos se llama Roblox Studio ). El precio mínimo de venta son 5 Robux y por cada venta se suman 2 Robux adicionales, también se ganan Robux por cada compra.

Después de tres días hábiles, podés obtener el dinero ganado.

¿Cómo cambiar Robux por dinero?

Una vez que cada jugador llega a 100 mil Robux, podrías cambiar el dinero virtual por dinero real (si tienes más de 13 años, necesitarás la ayuda de tus padres).

En la plataforma, en el apartado para “desarrolladores”, deberías hacer click en la pestaña “CREAR”, luego en “Developer Exchange”, en donde saldrá una notificación que diga “Cambio para desarrolladores”, con un botón verde con la opción “Convertir en efectivo” (se habilita cuando el usuario tiene más de 100 mil Robux).

Luego, se abrirá una pestaña para llenar datos: nombre; apellido; contraseña de la cuenta de Robux; la cantidad de Robux que querés extraer; y finalmente hay que convertir en efectivo el dinero.

(DPA)

Algunos días después se recibirá un link para acceder a un espacio y generar una cuenta para recibir dinero a cambio de los Robux vendidos.

Luego de crear la cuenta, el usuario recibirá un nuevo enlace “To enter DevEx portal please use the following link: ....”. El usuario entra a su cuenta nuevamente para llenar una serie de datos, como de qué país es cada persona y si abona impuestos o no; y sobre todo, a qué cuenta bancaria se transferirá el dinero.

La plataforma cobra una pequeña comisión por toda la transacción (poco menos del 3%). De acuerdo con el usuario de YouTube, Virtual Escritory, le tomó más de 20 días completar todo el trámite.

