Qué artefactos se pueden desenchufar para reducir el consumo de electricidad

Las próximas boletas de electricidad llegarán con un incremento promedio del 12% para los usuarios residenciales de la provincia, ya que la Nación modificó el valor del costo de abastecimiento desde el 1 de marzo. Por otra parte, el Ente Provincial Regulador Eléctrico convocó a una nueva audiencia, que se realizará el 13 de abril, para revisar el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente local de la facturación. En este contexto, no está de más implementar algunas estrategias para reducir el consumo.

Una de las más sencillas es desenchufar aquellos artefactos que no están en uso. Y si bien muchos usuarios pueden pensar que esto no tiene un impacto real en el monto que se debe pagar, iProfesional detalló que los electrodomésticos enchufados, apagados o en modo de espera, pueden consumir alrededor de 1,6 kilovatios diarios. Esto significa entre el 5% y 10% del gasto de energía del hogar. Nada despreciable.

Así que, ¿cuáles serían aquellos que conviene enchufar sólo al momento de utilizarlos? Los siguientes, según un estudio del Lawrence Berkely National Laboratory, de la Agencia de la Energía de los Estados Unidos:

Decodificador del cable : los artefactos que proveen el servicio de TV por cable o satélite implican diferentes consumos de energía. El que más consume apagado, según el estudio, es el que tiene la modalidad “con grabador de video”.

Laptop : las computadoras portátiles pueden consumir hasta 8,9w/hora. En modo “sleep” o hibernación este consumo puede elevarse hasta 15,7w.

Computadora : a diferencia de lo que sucede con la laptop, cuando la PC está en modo “sleep”, el consumo aumenta a 21,1w, y si está encendida sin utilidad, aunque el monitor esté apagado, puede llegar a gastar 73,9w.

Equipo de música : Si el equipo incluye radio y se mantiene encendido, el consumo alcanza a 14,4w.

Cafetera: consume poco más de 1w/hora cuando está enchufada sin uso.

Consola de videojuegos : cuando está apagada y enchufada, consume cerca de 1w, pero si se deja en modo “lista para usar”, se eleva a 23,3w.

Televisor : los LCD tienden a consumir menos energía. Sin embargo, los modelos de proyección trasera, que algunos aún tienen, pueden consumir el doble que el antiguo modelo de rayos catódicos.

Microondas : este aparato multiplica su consumo hasta 8 veces si está con la puerta abierta. Su consumo es de 3,08 w, pero con la puerta abierta es de 25,79 w.

Teléfono inalámbrico : si el teléfono tiene contestadora, el consumo es de hasta 2,9w/hora.

Cargador de celular: es el menor de los consumidores. Pero, no hay necesidad de dejarlo conectado cuando no está cargando el teléfono.

Aumentos en 2022

En enero de este año, se empezó a aplicar en la provincia un aumento vinculado al Valor Agregado de Distribución (VAD). Esta variación tuvo porcentajes diferentes según la categoría y para los usuarios residenciales, que representan al 85% del total de la provincia, fue del 7,5% para los R1, de 7,5% para los R2 y de 9,1% para los R3. Así, hasta ahora, un usuario R1 pagó $1.785 en promedio en el bimestre (con impuestos incluidos), uno R2 abonó $4.835 bimestrales y uno R3 pagó $9.632.

Luego, a partir de marzo, comenzó a regir otro incremento, establecido desde Nación. El impacto promedio para los hogares que tengan un consumo bimestral menor a los 299 kWh (R1) –que incluye a 217.096 viviendas, el 40% del total de la provincia- alcanzará el 8% o unos $156 adicionales en el bimestre. Los que consumen entre 300 kWh a 599 kWh por bimestre (R2) -171.930 usuarios residenciales, 31% del total provincial- también tendrán una suba promedio del 8%, pero en este caso significarán unos $407 más en la boleta bimestral. En tanto, los que superen los 600 kWh (R3) -155.656 hogares, 29% del total- recibirán un incremento de alrededor del 10%, por lo que deberán abonar unos $2.000 adicionales por bimestre.

Con esta nueva suba, el R1 pagará, en promedio, en las próximas boletas, $1.945 el bimestre, el R2, $5.242, y el R3, $11.632.

Y ahora, el EPRE convocó a una audiencia, que se realizará el próximo 13 de abril y en la que se dará inicio al proceso de adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) para este año, por medio de una audiencia pública en la que las distribuidoras pedirán un aumento. Pese a eso, se debe recordar que, si bien la audiencia pública es parte del proceso de actualización del VAD, no es vinculante, es decir, que por sí misma no genera incrementos en los precios, sino que el gobernador Rodolfo Suárez es quien termina por definir si se aplicará o no un ajuste.