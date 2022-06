Procrear en Mendoza: se necesita ganar 80% más que hace un año para poder acceder

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat mantiene abierta la inscripción para los interesados en participar de los sorteos de viviendas Procrear II en Desarrollos Urbanísticos en seis localidades de Mendoza hasta este viernes a las 18 horas. Para sumarse se requieren ingresos desde $45.540 y hasta $455.400 mensuales por familia; 80% más que hace un año.

Esto se debe a que entre los requisitos para inscribirse al programa se incluye “demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– de entre un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y 10 SMVyM”. En junio de 2021 el valor unitario del salario mínimo un año atrás era de $25.272 y hoy alcanza los mencionados $ 45.540.

En la reglamentación se aclara que “los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada; de acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles”, y en la práctica, no se podría acceder a ninguna de las tipologías si no se reúne al menos el equivalente a dos salarios mínimos ($91.080 por grupo familiar).

Por otro lado, los interesados tienen que poder corroborar un año entero de continuidad laboral, y no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.

Procrear Maipú (Mendoza)

Las viviendas disponibles en Mendoza

Los Desarrollos Urbanísticos con inscripciones abiertas en la provincia están ubicados en Capital; Maipú; San Martín; San Rafael; Malargüe y Santa Rosa; y para participar, las familias deberán residir en la zona en la que se emplazada cada vivienda (mismo Código Postal).

Por ejemplo, por un departamento en Capital de “un dormitorio compacto con cochera” que cuesta $11 millones, para una familia con ingresos de alrededor de $180.000 (segmento 2, de 3 a 5 smvym), significaría el pago inicial de una cuota de $49.786, con una financiación de 360 meses al 2,5% de interés, más el ajuste por CVS.

Mientras que, una vivienda más grande en función de los mismos ingresos declarados, de $11,5 millones, “3 dormitorios, compacta con cochera” (73m2), implicaría e pago de $52.049 como cuota inicial de un total de 360 meses, también con un interés del 2,5% más el ajuste por CVS. La opción más económica sería un departamento de $10.500.000, por el que igualmente se abonaría una cuota de $47.523, con el mismo interés y ajuste aplicado.

El interés varía en función de los ingresos combinados de cada familia: entre uno y dos salarios mínimos, se aplicará un 1%; entre 3 y 5 ingresos el 2,5%; entre 5 y 6,5 salarios, el 3,5%; entre 6,5% y 8 salarios, 4,75% y para el resto, el 6% de interés, más el CVS, en todos los casos.

Procrear San Martín (Mendoza)

Casa Propia y Procrear: el aumento de las cuotas

La fórmula Casa Propia es una modalidad superadora de actualización de las cuotas para los créditos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: Casa Propia y Procrear II. Como novedad, este coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, al reconocer que el aumento de los salarios puede ser variable según la rama de actividad, se incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo del 0,9.

Esto significa que la fórmula reconoce que si bien el CVS refleja los salarios a nivel general, el aumento de los mismos puede ser variable según el rubro de actividad. Contemplando esto y la realidad de los beneficiarios del Programa, en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, solo lo hace en un 90%.

Para realizar el cálculo, se toma en cuenta el “Coeficiente de actualización de los créditos Casa Propia”; que para julio equivale a 1,0346 (en diciembre cerró en 1,0316).

Para hacer el cálculo, solo es necesario tomar el monto del mes anterior y aplicarle el coeficiente Casa Propia del mes a pagar.

En el último año, entre Fórmula Hogar y Coeficiente Casa Propia (en noviembre de 2021 se cambio de sistema de actualización), el aumento de las cuotas alcanza el 46,39%. Es decir, que si mes a mes se aplicara el incremento del Coeficiente Hogar (1,0502 a julio de 2021), y desde noviembre pasado la nueva fórmula, iniciando en $10.000, a la fecha, se pagarían $14.638,60. Es decir que se produjo un aumento de $4.639 aproximadamente por cada $10.000 en un año.

Procrear Malargüe (Mendoza)

Llamado a licitación para el Procrear en Guaymallén

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi anunció este jueves nuevos llamados licitatorios del programa Procrear II para llevar adelante la construcción de 1227 viviendas y la ejecución de obras de infraestructura para abastecer a otras 210 unidades funcionales. Los trabajos se desarrollarán en distintos predios de cinco provincias y la inversión por parte del Gobierno Nacional supera los $15 mil millones.

En Mendoza, se construirán 168 viviendas para los sectores 1 y 2 del predio que Procrear II está levantando en Guaymallén, para lo cual se destinarán fondos nacionales por más de $2.232 millones. El mismo estará emplazado en calles Tirasso y La Vendimia de ese departamento.

“Queremos seguir desarrollando la política habitacional que plantea Procrear II a lo largo y ancho del país. Por eso periódicamente seguimos lanzando estas convocatorias para poder avanzar con obras que permitan reactivar las economías locales, generando puestos de trabajo, a la vez que acerquen a cada vez más familias argentinas al derecho a la casa propia”, sostuvo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Autoconvocados Hipotecarios UVA, reclamaron una solución en la última Vendimia

Hipotecarios UVA, el reclamo a la Justicia

Un universo a parte engloba a quienes solicitaron un crédito durante el “boom de los UVA”, cuando el plan nacional implicaba un crédito que ajusta por Coeficiente de Estabilización de Referencia (inflación), y compuesto por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), quienes hoy aseguran que “ni vendiendo la casa saldarían la deuda que tienen con el banco”.

Es que, de acuerdo con lo publicado por el Banco Central, el 1 de mayo cada UVA equivalía a $114,94 y al 1 de junio la misma se elevó a $122,62, es decir, una actualización de 6,68% en un mes y 56,4% en un año ($78,37 por cada UVA en junio de 2021).

“No hay decisión política para encontrarle una solución a esto, y los damnificados estamos recurriendo a la justicia, con cautelares que se están ganando”, explicó Diego, uno de los “beneficiarios UVA” que hoy tiene una deuda por $5,5 millones con una unidad tasada en $5 millones.

“Las condiciones de previsibilidad de cualquier contrato se rompieron, al punto en que si un banco ejecutara la hipoteca, la familia seguiría teniendo una deuda. Los bancos toman mucho más del 30% de los ingresos para el pago mensual de la cuota y estamos en un punto en el que mientras más pagás, más debés”, resumió.

Las familias que tomaron un crédito UVA no solo deben abonar cuotas que se ajustan por inflación (en un contexto de gran aceleración) mes a mes, sino que, además, pidieron créditos que incluían un interés del 10% anual (los últimos créditos en salir), por lo que, en caso de cumplirse las proyecciones de los economistas participantes del último REM que esperan en promedio una inflación de 75,1% interanual (proyección del Top 10 de los más de 40 especialistas), los damnificados pagarían más del 85% anual.