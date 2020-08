Procrear: ¿cuánto sale construir una casa de 60m2 en Mendoza?

De acuerdo con el último informe del Colegio de Ingenieros, el metro cuadrado de la construcción, en el mes de agosto para una vivienda económica es de $ 52.747,83, por lo que construir una casa de 60m2 (dimensiones propuestas por el Procrear), hoy costaría $3.164.869,8.

En el informe se observa una suba mensual del precio de los materiales de 4.32%, en lo que va del año de 28.42% y una suba interanual de 63.03% que se ha compensado con la estabilidad de la mano de obra que se mantiene constante desde el mes de febrero.

Además, mientras que el costo de construcción de una vivienda económica es, en el mes de agosto, de $ 52.747,83/m2 y el de la vivienda de mediana calidad de $ 76.310,60/m2. Y para quienes tengan ahorros en dólares y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación los valores son de U$S 733/m2 para la vivienda económica y U$S 1060/m2 para la vivienda de mediana calidad

Este valor resulta ser levemente superior al que propone el Banco Central para el país, con las Unidades de Vivienda (UVI), equivalentes a la milésima parte de un metro cuadrado de construcción y que a la fecha cotizan en $50,47. En este caso, el valor de una vivienda económica alcanzaría los $3.028.200.

Las líneas Procrear

• Línea Construcción: para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio. 30 mil créditos. Hipotecarios. Fórmula HogAr. Fecha de inscripción estimada: Septiembre.

• Línea Lotes con Servicios: generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno. 10 mil lotes. Créditos hipotecarios. Fórmula Hog.Ar. Fecha de inscripción estimada: Septiembre.

• Línea Desarrollos Habitacionales: desarrollos de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados. 4 mil viviendas. Créditos hipotecarios. Fórmula Hog.Ar. Fecha de licitaciones estimada: Septiembre.

• Línea Desarrollos Urbanísticos: desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear. 10 mil viviendas. Créditos hipotecarios. Fórmula Hog.Ar. Fecha de licitaciones: Agosto. Fecha de inscripción estimada: Septiembre.

¿Qué es la fórmula Hog.Ar, que reemplaza a las UVAs?

La nueva fórmula nueva fórmula de actualización de capital para los créditos hipotecarios otorgados por Procrear, basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC, reemplaza al sistema UVA para elotorgamiento de nuevos créditos.

Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la misma brindará transparencia, ya que el índice será publicado en web del organismo, y resultará “más baja que la actualización de otras modalidades de crédito tradicionales”.

“La relación de la fórmula Hog.Ar con la variación salarial favorece la estabilidad entre las cuotas a pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito. Protege el patrimonio público: la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios con actualización de capital garantiza la sustentabilidad de Procrear y la posibilidad de continuar otorgando nuevos créditos a más familias”, aclararon.

Si el mismo programa se hubiera implementado el año pasado, a mayo de este año (último dato disponible, según el Indec), la variación de los salarios hubiera alcanzado un aumento del 38,3% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 39,8% del total registrado y de 32,1% del sector privado no registrado. No obstante, para el próximo año, y dado que por la pandemia los salarios no han variado en gran medida, el porcentaje de actualización tendería a ser más bajo.