Presupuesto 2021: con un dólar a $101 y una inación de 28%, el Gobierno presenta su plan pospandemia

En 2021 la inflación se ubicará por debajo de 30% y el dólar cotizará apenas por encima de los $ 100. Al menos eso es lo que se desprende del proyecto de Ley de Presupuesto que el Gobierno presentará hoy en el Congreso.

El primeri nterrogante respecto de las diferentes variables que contempla este plan de acción oficial lo había despejado el ministro de Economía, Martín Guzmán, que durante la presentación del acuerdo con los acreedores privados informó que el rojo de las cuentas crecería el año que viene al 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

El resto de los puntos incluidos en la Ley de Presupuesto 2021 tienen las siguientes previsiones.

1 Dólar

Los cálculos oficiales sostienen que el año que viene el peso registraría una devaluación en torno del 25%, por lo que la cotización del dólar oficialse ubicaría por primera vez apenas por encima de las tres cifras, hasta tocarlos $ 101. De esto se puede desprendertambién que, en mayor o menor medida, el Gobierno no tiene en la mira la eliminación del cepo cambiario. De hacerlo,se daría una fuerte corrida hacia el posicionamiento de ahorros en moneda estadounidense, lo que pegaría de lleno en la cotización del dólar.

2 Inflación

Este ítem fue,sin dudas, uno de los que mayor impacto tuvo a raíz de la pandemia por el coronavirus. Sin pensar que estallaría una situación como la actual, la consigna inicial del Gobierno fue reducir fuertemente la iflnación de 53% con la que terminó el mandato de Juntos por el Cambio, aunque según las estimaciones se cerrará el año en torno de 45%. La idea es ahora lograr esa baja durante 2021, con una proyección de 28%.

3 Crecimiento de la economía

Sin dudas otro de los segmentos muy castigados por el Covid-19. Aquí se espera que que el PBI se eleve 5,5% el año que viene, una cifra que no llega a ser satisfactoria para el despegue económico que se podría esperar, aunque no deja de ser importante si se tiene en cuenta que para este año la Argentina registrará una baja que se podría acercar al 15%, tendencia que se dio también en 2018 y 2019. El dato positivo es que el Gobierno espera el año que viene un rebote de la economía, algo que incluso hoy arman se comienza a ver en algunos sectores. En este aspecto, claro,resulta fundamental el margen de acción que logró el Gobierno con el exitoso cierre de la deuda con acreedores privados, donde logró no solo importantes quitas,sino también un algo grado de adhesión y postergación de pagos, lo que le permitirá contar con más fondos disponibles para la reactivación interna.

4 Déficit fiscal

Ya había sido anticipado por Guzmán, que sostuvo que en 2021 llegará al 4,5% del PBI, desde el 6% con que se estima cerrará 2020.

5 Impuestos

Según la visión oficial, entre 2016 y 2019 la gestión de Mauricio Macri puso en marcha una política tendiente a reducir los impuestos a los sectores con mayor capacidad de pago. De este modo, entre 2015 y 2019 el PBI retrocedió 2,6 puntos. Sin dudas, la estrategia del Gobierno será ir por el camino contrario y es casi un hecho que la presión del fisco se hará aún más fuerte que hoy. El primer gran signo de esto será el Impuesto a las Grandes Fortunas, que afectará a quienes tengan un patrimonio superior a los $ 200 millones, y con el que se esperan recaudar $ 300.000 millones.

Matías Bonelli