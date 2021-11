Precios congelados. Hay valores distintos del oficial y falta señalización

Aunque el listado de precios congelados incluye más de 1.400 artículos, lo cierto es que si un consumidor arma su pedido de compras con un producto de una marca determinada, es probable que no lo encuentre en las góndolas de los hipermercados o lo vea a un valor diferente.

Esto no quiere decir necesariamente que los productos vayan a estar más caros. El gobierno provincial realizó un relevamiento y encontró que, en algunos casos, los valores en Mendoza son inferiores a los fijados por el Ejecutivo nacional.

Para entender mejor la situación, es necesario repasar el contexto. Luego de que el gobierno no lograra acordar con los principales proveedores el incremento para la renovación de Precios Cuidados (venció el 1 de octubre), decidió establecer, por resolución, los precios máximos para 1.432 productos de supermercado, cuyo valor se retrotrajo al que tenían al primer día de ese mes. La medida regirá hasta el 7 de enero de 2022.

Precios y stock

Para poder verificar si los principales comercios están cumpliendo con la normativa, Los Andes eligió algunos productos y realizó un recorrido por cuatro hipermercados: Carrefour, Híper Changomás (ex Walmart), Jumbo y Libertad. Lo primero a tener en cuenta, es que las empresas mantienen la vieja cartelería de Precios Cuidados, en vez de hacer referencia a “máximos” o “congelados”.

Fuera de esto, se pueden mencionar algunos aspectos interesantes. En ninguno de los hípers, por ejemplo, se encontró el detergente de limón Magistral por 500 ml que en la lista figura a $ 148,40. En cambio, sí estaba el brisa marina de la misma marca, pero por 300 ml, a $ 87,62, o el bio active limón Cif por 500 ml a $159,87; es decir, más de $ 10 más caro que la primera opción.

Tampoco había leche larga vida entera Sancor, cuyo precio máximo está fijado por el Gobierno en $ 83,70. En algunos de los comercios había alternativas, incluso un poco más económicas, como las marcas Larclas o Apóstoles, ambas a a un valor de $ 70,85. Pero en otros solo estaba disponible, dentro del programa, La Serenísima, a $ 117,15 (aunque había otras de menor valor, fuera de los precios regulados). Lo mismo sucede con la leche en polvo La Lechera, por 400 gramos (a $ 229,05), una de las opciones más accesibles dentro del listado, que sólo estaba en uno de los hipermercados.

Aunque había disponibilidad en otras presentaciones, como por 900 cc, o variedades -como el mezcla-, el aceite Cocinero de girasol por 1,5 litros tampoco se encontraba en los comercios relevados. No es que no estuviera al valor fijado de $ 232,90, sino que no se veía en las góndolas. Pese a eso, había opciones para elegir, de segundas marcas y a precios convenientes.

Por otro lado, solo había harina 000 Blancaflor a $ 48,60 en uno de los negocios, mientras que en los otros se podía optar por otra 000, Morixe, a $ 49 o $ 52,55, apenas unos centavos o pesos por encima. Pero en uno estaba la Caserita, también de Precios Cuidados a $ 47,33 el kilo.

La lavandina Ayudín clásica por 1 litro, que en la lista aparece a $ 53,70 estaba en dos de los comercios. En los otros no se encontraba y tampoco había una alternativa del antiguo programa de Precios Cuidados. De hecho, fue uno de los productos con menor variedad de marcas para elegir.

Otra irregularidad que se puede apreciar cuando se realiza un recorrido, es que algunos productos están con el precio establecido, pero no tienen el cartel que los identifica como incluidos dentro de los valores regulados (en uno de los comercios aún había empleados colocando carteles de Precios Cuidados).

En tanto, en los casos de faltantes, en algunas góndolas está la cartelería y la indicación de que no hay stock o simplemente queda el espacio vacío, mientras en otros no se encuentra ni el producto ni la identificación. Un detalle no menor: en ninguno de los comercios estaban todos los productos de la lista de compras armada con algunos artículos básicos.

Controles provinciales

Cuando el gobierno nacional anunció que implementaría los precios máximos, el director de Fiscalización y Control de la provincia, José Cortez, manifestó que resulta imposible controlar más de 1.400 productos en un universo de 10 mil comercios, con la cantidad de inspectores que tienen los organismos de control. Pese a esto, había señalado que harían un esfuerzo para ver cómo se desarrolla el programa en Mendoza.

Así fue como, en la primera semana de implementación del programa, realizaron verificaciones en Átomo, Carrefour, Chango Más, Coto, Jumbo, Libertad y Vea, y detectaron que -excepto en dos de ellos, pertenecientes a la misma cadena- los comercios tenían hasta 12 productos, de un total de 22 relevados, a precios menores que los establecidos en la resolución nacional. Se puede mencionar por ejemplo al arroz parbolizado Lucchetti de 1 kg, que en la resolución del Gobierno nacional figura a $ 130,41 y en un supermercado local se encuentra a $ 97.

Cortez también planteó que, en Mendoza, solo se encuentran 1.247 productos en el listado y que 59 no están identificados (hay espacios en blanco en la lista del anexo de la resolución). Por otra parte, indicó que tampoco han estado nunca en las góndolas todos los artículos incluidos en Precios Cuidados y que, de hecho, solo había unos 300 de los 600 que el Gobierno nacional afirmaba que debía haber.

De todos modos, en este último programa, los súper e hipermercados puede incluir marcas propias, que, por supuesto, solo están disponibles en sus locales comerciales.