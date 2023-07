Bajó 10% el número de beneficiarios de Potenciar Trabajo en Mendoza

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inició este año un proceso para que los titulares del programa “Potenciar Trabajo”, validaran sus datos o, de lo contrario, se les suspenderían los pagos. Como resultado, 2.766 mendocinos dejaron de cobrar el plan, fueron “suspendidos” o quedaron “inactivos”.

De acuerdo con el último Informe al Congreso, de todas maneras, 26.218 mendocinos pueden contarse como “titulares activos”, lo que significó para el Estado una erogación acumulada entre diciembre de 2019 y el cierre del primer trimestre de $16.022.246.822.

Dicho número tenderá a crecer en términos nominales, más allá de los posibles recortes, ya que a los titulares del programa se les paga la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil, y este jueves 13 de julio desde las 16 horas se reunirá el Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario para discutir una nueva cifra.

Las personas destinatarias del Potenciar Trabajo reciben un Salario Social Complementario (SSC) equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que al primer semestre 2023 acumula un incremento interanual promedio de 105,7%. Con la actualización de junio, el salario mínimo quedó fijado en $87.987.

Así, el pasado 5 de julio, los beneficiarios de Potenciar Trabajo cobraron $43.993, y el próximo sábado 15 de julio recibirán un bono extra de $21.996 para llegar a $65.989.

En todo el país, cobraron 1.261.210 beneficiarios, y por el contrario, antes de que se dieran dichos pagos y el bono, 101.909 fueron suspendidos por no validar sus datos.

La cifra terminó por superar los 85 mil planes que se pretendían dar de baja según las estimaciones para todo el país, de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.

Potenciar Trabajo: sin nuevos ingresos

Los titulares que validaron sus datos antes del 1° de abril continúan participando del programa de acuerdo al Decreto 728/22, pero la misma normativa suspendió nuevos ingresos.

“Además, el SMVM impacta además en los montos mínimos y máximos del Seguro por Desempleo y en el monto de beneficio que perciben las titulares y los titulares de otros programas sociales como el Acompañar, el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE) y los programas de empleo Fomentar Empleo, Jóvenes y MiPymes - Te Sumo, entre otras acciones a través de las cuales la Secretaría de Empleo asiste a personas con dificultades de acceso al empleo formal, con el objetivo de mejorar sus competencias laborales y su inserción en empleos de calidad”, explicaron desde dicha repartición.

Acción Piquetera

Recordemos que los recortes en planes sociales han sido muy resistidos por diferentes asociaciones sociales, y cientos de personas se hicieron sentir en las calles de Mendoza, siguiendo una protesta de alcance nacional contra el Ministerio de Desarrollo Social, por tal motivo.

Así fue que, en el mes de marzo, antes de que cerrara el trámite de validación, Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero y de Unidad Piquetera, señaló que a Los Andes que no tenía la cifra total de personas que perderían en Mendoza el plan social, pero sostuvo que era “posible” que ascendieran a más de 2000.

El dirigente afirmó entonces, que la organización relevó por lo menos 600 casos de personas que perdieron el beneficio (ya antes del cierre de la validación). “Sin ser funcionarios colaboramos para que la gente que no estaba en unidades de gestión actualizara los datos, pero nunca nos dijeron cuántos no estaban cobrando”, expresó Rodríguez.

También afirmó que la validación online era compleja porque implicaba tener celulares modernos que permitieran tomar fotos de buena calidad del beneficiario para cumplir con los requisitos de la app “Mi Argentina”.

Pero el plan de la ministra Tolosa Paz, según le explicó a este mismo diario, no tenía que ver con “metas de reducción”, sino de “ordenamiento de la política pública”. “Salimos a hacer la validación de identidad pensando que el 100% de las personas que estaban inscriptas realmente quedaran dentro del padrón. No quedaron, pero no porque yo no quisiera admitirlas, sino, porque simplemente no fueron a hacer la validación”, explicó en entrevista con Los Andes.

Potenciar Trabajo se jubila por moratoria

Los titulares del programa Potenciar Trabajo también tienen acceso a la moratoria (como cualquier otro argentino que alcance la edad legal para jubilarse), pero además, ahora se anunció un “trámite simplificado” para todos ellos.

Esto significa que quienes cobran el plan social, y tienen 60 años o más, en el caso de las mujeres, o 65 años o más, en el caso de los hombres, pueden sacar un turno en Anses y recibir asesoramiento para pasar a ser jubilados.

Se trata de un Plan de Pagos, por el que cada nuevo jubilado paga al menos $6.928,67 por cada mes que no aportó durante los últimos 30 años de actividad (si tuvo aportes, solo completa la diferencia), en hasta 120 cuotas.

Cómo saber si estoy activo en Potenciar Trabajo

Para revisar si seguís cobrando Potenciar Trabajo podés consultar en la app para celulares y web Mi Argentina o contactarte con los canales oficiales:

Ministerio de Desarrollo Social 0800-222-3294 o 0800-222-3294 o consultases@desarrollosocial.gob.ar

Secretaría de Economía Social (011) 4320-3380 / 3360 / 3352 / 3353

