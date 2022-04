Por qué hay faltantes de algunos medicamentos pediátricos en las farmacias

En estas últimas semanas, las farmacias de la provincia han tenido faltantes de ciertos medicamentos pediátricos, como antialérgicos, corticoides y antitusivos. Además, se sostiene la disponibilidad acotada de antipiréticos, como el paracetamol y el ibuprofeno. Federico Böhm, gerente general de la Cooperativa Farmacéutica de Mendoza, explicó que esto se debe a un incremento de las patologías alérgicas y virales de vías aéreas superiores, que no son tan habituales en esta época del año.

Böhm detalló que los laboratorios planifican su producción, en función de un estimado de cuánto van a vender durante el año. A partir de eso, van fabricando lotes. Sin embargo, cuando se produce una explosión de demanda de un producto determinado, empieza a faltar porque no pueden ajustar fácilmente esa planificación.

El ibuprofeno y el paracetamol arrastran dificultades desde el inicio de la pandemia y, si bien se consiguen, Böhm plantea que el stock disponible no alcanza a abastecer totalmente la demanda. Sin embargo, en enero de este año, con el pico de contagios de Covid, el mercado quedó desabastecido de estas medicaciones, en particular las pediátricas. Y el mes pasado las dificultades se trasladaron a los antialérgicos, los corticoides y antitusivos, producto del incremento de casos de patologías de vías áreas superiores y alergias, que no suelen ser tan frecuentes esta época del año.

Esto ha hecho quebrar los stocks disponibles, porque superó la demanda prevista por los laboratorios. Y si bien se suele poder optar por otras marcas que tienen la misma monodroga o principio activo –y en esto el farmacéutico puede asesorar-, cuando una falta, se suele comprar más de otras, lo que termina generando que no se consiga de ninguna.

Consultado sobre si estos faltantes se han visto agravados por las limitaciones a las importaciones, Böhm señaló que no hay restricciones para la compra de drogas en el exterior, aunque sabe de algunos laboratorios puntuales que han tenido inconvenientes con envases o accesorios. Pese a esto, subrayó que se trata de algo muy acotado y que no es la causa de lo que ha sucedido en las últimas semanas.

El gerente general de la Cooperativa Farmacéutica de Mendoza indicó que, si durante los próximos días no aparece ningún otro tipo de patología que mantenga la demanda, el abastecimiento podría normalizarse a partir de la semana que viene. De hecho, indicó que algunos laboratorios ya retomaron la provisión a las droguerías.