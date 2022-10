Por la minería, en tres años San Juan será la cuarta provincia exportadora del país

Los datos que maneja el Gobierno de San Juan indican que en 2026 el yacimiento Josemaría, por el que se invertirán 4.500 millones de dólares, ya estará funcionando a pleno y su producción impactará fuerte en las exportaciones provinciales, haciendo que se eleven a unos U$S 3.000 millones, serían U$S 1.800 millones más de los U$S 1.200 que hoy exporta la provincia.

El dato fue a dado a conocer por el secretario de Política Económica del Ministerio de Producción, Daniel Gimeno, en la mesa técnica sobre el desarrollo de proveedores mineros en el marco de la IX Exposición Internacional San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina que hoy comenzó su segundo día. La jornada arrancó con un debate que fue postergado desde las 9.30 a las 10:30 de la mañana, sobre minería, comunicación y sociedad, debido a que en la madrugada de este jueves corrió un fuerte viento sur que desordenó un poco las instalaciones de la feria sin ocasionar mayores problemas.

Pero Gimeno se ocupó de explicar todo lo que se hace en San Juan que excede la minería, así fue como señaló que se invirtieron 3.000 millones de pesos en créditos con tasa subsidiada al 9,9 y 15% de interés y anunció también que llegarán 58 millones de dólares del BID a San Juan, provincia que es la única que tramita el dinero por su cuenta sin pasar por la Nación, a los que se le agregaran U$S 10 millones más que serán utilizados para que las pymes inviertan y no podrán pedir más de 600 mil dólares.

También dijo que la provincia tiene que hacer con la vitivinicultura el mismo cambio que hizo Mendoza y que la política será promover los valles de Pedernal, Calingasta e Iglesia. En Barreal Daniel Pi está elaborando un vino que sale 10.000 pesos la botella. Además destacó que San Juan también exporta tomates, cebolla, ajo y pistacho.

No dejó pasar que el gobierno viene invirtiendo el 30% de su presupuesto en obras desde hace seis años y por eso San Juan tiene cuatro diques, rutas y demás obras de infraestructura necesarias para desarrollar distintas actividades económicas.

En este sentido remarco que la provincia técnicamente tiene pleno empleo al tener una desocupación del 3%. La minería es un gran artífice de esa situación debido a que por cada empleo directo registrado se generan entre 2 y 5 indirectos.

