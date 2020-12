Por la compresión de la brecha, las compras de dólar ahorro caen 30%

Diciembre se encamina a transformarse en el mes de menor compra de dólar ahorro desde marzo. Según las estimaciones que hacen los principales bancos, el último mes del año cerraría con compras por unos u$s 150 millones, un 25% menos que los casi u$s 200 millones registrados en octubre y que, se estima, se habrían comprado en noviembre –el dato final se conocerá el martes próximo cuando el Banco Central (BCRA) publique su Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente a ese mes–.

Hay quienes incluso vislumbran una caída todavía mayor. “Estamos un 30% debajo de noviembre, que se explica porque pusieron muchas trabas que no se flexibilizaron. Además ahora se puede comprar dólar MEP en forma ilimitada casi al mismo precio, y no hay brecha que fomente comprar en el oficial y revender en el paralelo”, explica el gerente de Productos Cambiarios de un banco privado.

El Cronista

En uno de los principales bancos, las compras de dólar ahorro durante la primera semana de diciembre cayeron 24,5% respecto del mismo período del mes anterior.

En el Ciudad, en tanto, también registran un descenso desde noviembre, y estimando lo que pueda quedar de compras en el mes, prevén una caída cercana al 30%.

Hay diversos factores que explican esta caída. Por un lado, a fines de septiembre el BCRA realizó una reinterpretación más restrictiva de su circular A7105, lo que redujo de forma significativa el universo de personas habilitadas a adquirir el cupo mensual de u$s 200. Además, quien compra dólar ahorro no puede comprar dólar MEP. Y dado que las cotizaciones de uno y otro se ubican en niveles similares, resulta conveniente hacerse de divisas mediante al dólar Bolsa ya que ésta no tiene el límite de u$s 200 por mes.

Entre los motivos también debe mencionarse que el 1° de diciembre se cumplieron los 90 días de parking que estableció el Gobierno para la compra de dólar MEP para quien haya comprado dólar solidario por última vez el 1° de septiembre. Y dado que esta restricción se mantiene, quien vuelva a comprar dólar solidario no podrá adquirir dólares libremente en el MEP por 90 días, por lo que muchos ahorristas prefieren dolarizar sin límites a través del mercado bursátil.

Otro de los factores que explican la caída es que ya prácticamente no resulta rentable hacer el puré de comprar dólar oficial y revender en el dólar blue. Es decir, la ganancia para esta operatoria se ha diluido, porque el precio de compra siempre es menor que el de venta.

Además de una menor demanda de dólar ahorro, la caída de la brecha redundó en una mayor confianza por parte de los ahorristas que se manifestó en los depósitos en dólares del sector privado. Luego de caer u$s 1027 millones en septiembre y otros u$s 1473 millones en octubre, el mes último tuvieron un saldo positivo, de apenas u$s 17 millones, pero que alcanzó para modificar la tendencia.

Los depósitos privados, que habían mermado a u$s 14.611 millones el 11 de noviembre pasado, subieron a u$s 14.788 millones el 4 de diciembre pasado (último dato disponible en la página web del BCRA), lo que marca un alza de u$s 177 millones en menos de un mes.

¿Cómo se logró este cambio de tendencia? “Hacia fines de octubre algo cambió: la ANSeS y el BCRA empezaron a intervenir en los mercados paralelos, vendiendo bonos contra pesos –operación inversa del contado con liquidación–, y contrarrestaron parte de las tensiones”, advierten desde Ecolatina.

“Un factor no menor son las intervenciones oficiales en los mercados de bonos para bajarla brecha, lo que podría mantener este desfasaje. De todos modos, es muy probable que empiece a haber presiones alcistas a los tipos de cambio libres”, vaticinan desde Consultatio.

Mariano Gorodisch