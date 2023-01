Pese a un récord de exportaciones, el superávit de la balanza comercial se redujo 53% en 2022

El superávit de la balanza comercial de Argentina en 2022 alcanzó a U$S 6.923 millones, que implica una caída de 53% frente a 2021, como consecuencia de los mayores gastos por importaciones de energía.

Las exportaciones subieron 13,5% hasta lograr un récord de U$S 88.446 millones, pero las importaciones también treparon a un máximo de U$S 81.523 millones, con un alza interanual de 29%.

La reducción del saldo comercial es una de las causas que explica la restricción de dólares que afecta al Banco Central y trabó las importaciones especialmente para abastecer de insumos a la industria.

En el caso de las compras al exterior, el incremento se explica por los mayores gastos que tuvo que afrontar el país en el área energética a causa de la invasión de Rusia a Ucrania.

Las erogaciones en esta área llegaron a U$S 12.868 millones, que significa un alza de 120,2% respecto a 2021.

En bienes de capital se importaron U$S 10.181 millones, con un avance de 22,3%, mientras que en bienes intermedios el incremento fue de 16,5% a U$S 25.758 millones.

La compra de piezas y accesorios para bienes de capital fue de U$S 15.037 millones, con un avance de 26,5%. En tanto, en bienes de consumo se gastaron U$S 8.567 millones, que representa un aumento de 18,4%.

En el caso de las exportaciones, también se destacó el área energética, en este caso con un alza de 58,9% a U$S 8.398 millones. Este incremento fue consecuencia de mejoras en los despachos de petróleo crudo, que se duplicaron, y carburantes (65%). De todas formas, la balanza del sector energético dejó un saldo negativo de U$S 4.470 millones.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 15,8% a U$S 23.061 millones y las de origen agropecuario (MOA) avanzaron 7,1% a U$S 33.119. La venta de productos primarios subió 9,4% a U$S 23.868 millones.

Entre los principales socios comerciales, Argentina tuvo déficit de U$S 9.494 millones con China, U$S 3.655 millones con Estados Unidos y U$S 3.665 millones con Brasil. En tanto, logró superávit con Chile U$S 4.160 millones, India U$S $ 2.706 millones, Países Bajos U$S 2.684 y Vietnam U$S 1.990.