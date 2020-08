Pese a la devaluación, se fugaron u$s 5000 millones en junio

En junio la salida de capitales mantuvo su recorrido estructural, se fueron poco más de u$s 5000 millones, sin embargo es una cifra inferior a los u$s 6200 millones registrados en mayo, cuando se desató la corrida cambiaria.

Formalmente, según el último informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), en junio la cuenta capital y financiera del “Sector Privado No Financiero” (SPNF) registró egresos netos por u$s 5.083 millones contra los u$s 6213 millones del mes previo.

El déficit de junio estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.074 millones, por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 1.092 millones y por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 637 millones.

Las compras netas para formación de activos externos de residentes de junio se desagregaron en adquisiciones netas de billetes por u$s 2.224 millones y de divisas por US$ 851 millones. “Estos valores mostraron una disminución con relación a lo observado el mes previo, en un contexto de menor volatilidad en el mercado de cambios”, resalta el informe.

En términos brutos, las compras de billetes de residentes totalizaron u$s 3.803 millones y fueron realizadas por unos 1.114.000 clientes, cantidad que representó un aumento de 30.000 clientes respecto a lo observado en mayo.

El mes previo las compras de billetes habían ascendido a un récord de u$s 5.003 millones, adquisición hecho por 1.080.000 clientes. En tanto, al desagregar la información teniendo en cuenta el monto de las compras mensuales por cliente, “se observó que el 39% de las compras de billetes, unos u$s 1.500 millones, fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente, incrementando su participación ocho puntos porcentuales con respecto al mes previo, participación que fue cedida por los estratos superiores”.

Asimismo, el estudio señala que 96% de la cantidad de clientes que compraron billetes en junio operaron en el estrato más bajo. La compra promedio por cliente del mes resultó en u$s 3.413, un 26% menos que la media de mayo.

