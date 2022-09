Pesce y los bancos advirtieron que los créditos hipotecarios UVA no pueden ni deben renegociarse

El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y representantes de las entidades financieras advirtieron este jueves al Congreso que no sancione una ley para que se renegocien los créditos ajustados por inflación porque eso afectará el patrimonio de los bancos y al sistema financiero en general.

La advertencia fue expresada en una reunión informativa conjunta de las comisiones de Finanzas, y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación. Los legisladores hicieron preguntas y algunos se expresaron a favor de una renegociación de los contratos.

Diputados viene teniendo reuniones informativas con los distintos protagonistas del mercado de créditos ajustados por inflación para intentar buscar una salida al reclamo de miles de familias que reclaman que se desenganche la cuota y el capital de la inflación, porque cada vez se lleva una porción mayor de sus ingresos.

Pesce comentó que en el sistema hay 105.000 créditos hipotecarios que fueron emitidos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) entre 2016 y 2020. De ellos, 97.000 fueron adquiridos para vivienda única y el resto para inmuebles destinados a comercios. La tasa de interés promedio es del 5%, arriba del ajuste por inflación.

Cuando se otorgaron los préstamos, la cuota mensual afectaba en promedio el 27,5% de los ingresos de las familias y hoy demandan el 33%, señaló Pesce. E indicó que a partir del 2018 hubo “caídas muy fuertes del salario real”, lo cual trajo dificultades a las familias para poder pagar o afrontar las cuotas, aunque la morosidad hoy es del 1,5%.

Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, dijo que el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) creció 919% desde su creación en 2017 hasta la actualidad, mientras que las Unidades de Vivienda (UVI) subieron 846%. Datos del Indec indican que los salarios han perdido en forma ininterrumpida contra la inflación desde ese momento.

“La síntesis que hacemos de la demanda de las personas que han reclamado es: la cuota sube más aceleradamente que el salario; el incremento del capital adeudado en pesos; y aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”, dijo Batakis.

Pedido de los legisladores

Alicia Aparicio, del Frente de Todos, es la presidenta de la Comisión de Finanzas. Y Carlos Heller, también del oficialismo, es el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Julio Cobos, diputado por la UCR de Mendoza, consideró “si todo anduviera fenómeno” como dicen los bancos al destacar la baja morosidad, esto tendría que estar funcionando fenomenalmente ahora y sin embargo, no se otorgan más crédito de estas características. “Todos queremos cuidar el patrimonio de los bancos. Pero acá tenemos que hacer algo porque aquí se rompió la equidad contractual”, agregó.

Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, consideró que es una trampa mirar solo el nivel de morosidad porque esto responde a que los bancos debitan las cuotas de las cuentas sueldo de los deudores, por lo que disponen del salario del trabajador antes que el trabajador mismo. Y agregó que, como se trata de vivienda única, los deudores hacen “lo que sea” para pagar la cuota, aun cuando esto les deteriora la calidad de vida.

Cobos, por otro lado, afirmó que en los contratos de largo plazo siempre hay cláusulas para sostener la equidad contractual, cosa que en estos casos no hay. El diputado pidió que se instrumente un mecanismo para cubrir el descalce. “La relación ingreso e inflación explotó. Entonces, veo a los bancos con la seguridad jurídica que entiendo y comparto, pero por ahí existen otras palabras. ¿No? ¿Qué pasó con el país y con Mendoza, que es una provincia ordenada? Reestructuraron su deuda”, dijo.

La posición de los bancos

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), pidió que no se rompan los contratos.

Alejandro Pérez, gerente general de ADEBA, se expresó en contra de renegociar contratos y dijo que el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario requiere de tres elementos básicos: un mínimo de estabilidad macroeconómica; un marco normativo adecuado y estable; y confianza en la permanencia y estabilidad de los contratos, es decir, en el cumplimiento de lo acordado por las partes.

Pérez sostuvo que la “forma adecuada” de ayudar a los tenedores de créditos es crear subsidios estatales por el monto de alivio que se les quiera otorgar, y de esa forma se estaría dando solución a los que ya accedieron a la vivienda sin afectar las oportunidades de quienes esperan hacerlo en el futuro a través de un crédito hipotecario.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), se expresó en contra de un subsidio y señaló que las entidades tienen mecanismos para ayudar temporalmente a las familias a las que se les complica pagar. “Las situaciones particulares de unos pocos no pueden ser utilizadas para modificar contratos pactados de conformidad con la ley”, expresó.

Cesario también aseveró que “cualquier pérdida patrimonial de los bancos afecta la solvencia y la liquidez del sistema financiero”. Y a los diputados les dijo que el 70% de los créditos fueron desembolsados por la banca pública, por lo que es responsabilidad de ellos “velar por dicho patrimonio”.

La propuesta de Pesce

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, habló en la reunión de comisiones.

En esa línea, Pesce pidió “prestar atención a la experiencia y no sobreactuar, no cometer errores, respecto de la situación que hay en el presente con los préstamos hipotecarios UVA, que fueron otorgados mayoritariamente por la banca pública”.

“Tenemos experiencia. Hay que ser cuidadosos. Que la solución no signifique la ruptura de contratos porque es a lo que le presta atención la banca privada. Y que no signifique la pérdida patrimonial por parte de los bancos públicos. Cualquier falla en este sentido puede llevar a que cualquier mecanismo que encontremos no funcione hacia adelante”, comentó Pesce.

En ese sentido, dijo que hay una experiencia exitosa que es el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD), en el que hay una contribución que realizan los bancos y cuando hubo alguna situación crítica en alguna entidad, se recurrió a ese fondo. Según Pesce, un instrumento así podría ser replicado para socorrer a los deudores UVA que se compliquen.

“Para perfeccionar este sistema tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y las paritarias no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, dijo Pesce.