Paso internacional: llegaron el 22% de los turistas de un año normal

Durante el primer trimestre de este año, ingresaron al país por el Paso Internacional Cristo Redentor 17.100 turistas. Esto implica un crecimiento de 2.007,2% con respecto al mismo período del año pasado; aunque se debe recordar que, a principios de 2021, las restricciones en la frontera con Chile aún eran muy importantes. Sin embargo, cuando la comparación se extiende a 2019, cuando no se había hecho notar el impacto de la pandemia, se observa que el número actual está 77% por debajo.

Las estadísticas de turismo internacional del Indec muestran que, en el primer trimestre de 2019 habían ingresado al país, por la ruta a Chile, 74.600 visitantes. Por otra parte, del total de turistas, este año el 86,1% fueron chilenos y sólo 13,9% provenientes de otros países. En cambio, tres años atrás, los de nacionalidad chilena alcanzaban el 71,6% y había una mayor participación de personas de otras nacionalidades.

Otra variación que se observa es que, mientras en 2019 apenas 33% de quienes llegaban a la provincia a través de este paso terrestre lo hacían para visitar a familiares o amigos, en los tres primeros meses de 2022, esa proporción se elevó a 58,1%. Esto puede ser uno de los motivos que explique que la estadía promedio haya pasado de 10,4 noches a 16,4 noches, pero también que el gasto promedio por persona y por día haya caído de U$S 45,9 a U$S 37,8. Pese a eso, estos visitantes dejaron, entre enero y marzo de 2022, U$S 10,6 millones.

Lenta recuperación

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, comentó que la llegada de visitantes chilenos se está reactivando, pero a ritmo muy lento y que los brasileños, cuyo mercado tiene un potencial enorme por la cantidad de habitantes de ese país, también están viniendo, pero tímidamente. Sobre este último, planteó que esperan que se dinamice cuando, el 11 de junio, se habilite el vuelo directo con San Pablo.

En cuanto a los turistas trasandinos, González recordó que las fronteras se terminaron de liberar el 1 de mayo, cuando ya habían pasado las vacaciones de verano y Semana Santa. Y que, durante el invierno, el cierre del paso por las nevadas limita las posibilidades de los viajeros. Por lo que estimó que recién podrían empezar a llegar de modo más notorio, atraídos por un tipo de cambio beneficioso, a partir de agosto, si el clima ayuda, ya que tienen un fin de semana largo, o en setiembre, para los festejos de la independencia.

En este sentido, reconoció que, por el momento, el principal turista en la provincia sigue siendo el nacional, porque, aun con la recuperación del vuelo directo de Copa a Panamá, que facilita la conexión con el mercado americano, lo que se observa es que los vuelos trasladan argentinos que viajan hacia Estados Unidos y el Caribe, pero no la llegada de visitantes de esos destinos a Mendoza. Y sumó que todavía no hay casi estadounidenses y europeos que elijan vacacionar aquí.

Santiago Alsina, presidente de la filial Mendoza de la AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina) y gerente general del Diplomatic Hotel, manifestó que han ido notando un incremento en los huéspedes chilenos que llegan en auto a la provincia, pero coincidió en que aún se está muy lejos de los niveles de la prepandemia. De hecho, señaló que apenas representan alrededor del 5% del total de los huéspedes en los hoteles 4 y 5 estrellas.

Pese a eso, Alsina señaló que tienen proyectado que ese aumento se mantenga sostenido, aunque recién a partir de setiembre, ya que de junio a agosto siempre disminuye la cantidad de viajeros trasandinos que llegan por vía terrestre, por las nevadas.

Por su parte, la ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Nora Vicario, destacó que las condiciones para viajar desde y hacia Chile cambiaron justo el día antes de que comenzara Semana Santa y que, durante ese fin de semana, llegaron 4.500 chilenos, lo que evidencia una reacción positiva. Hasta entonces, de acuerdo con los datos de Migraciones, ingresaban unas mil personas diarias y a partir de esa flexibilización se duplicó el número. Asimismo, indicó que desde el sector privado les han manifestado que se observa una mayor presencia de estos visitantes en la Ciudad.

Vicario sumó que apuntan fuertemente al mercado chileno, porque es uno de cercanía y al que le resulta conveniente venir a Mendoza no sólo por el tipo de cambio, sino porque cuenta con dos pasos: Libertadores y Pehuenche. Por eso, el ministerio ha desarrollado una campaña en el vecino país con el concepto “Escápate a Mendoza y disfruta el cambio”. Es que, aunque en los próximos meses los viajes terrestres disminuyan, por las condiciones del tiempo, se ha duplicado la frecuencia de vuelos y se apunta a que tengan presente el destino como una opción para visitar por unos tres días, para venir a hacer compras, visitar bodegas y disfrutar de la gastronomía.

Si bien la funcionaria manifestó que están agradecidos del turista argentino, que ha ubicado a Mendoza entre los principales destinos de preferencia, planteó que apuestan a recuperar el turismo internacional. De ahí que, además de la promoción en Chile, también van a desarrollar una campaña en Brasil en junio, en conjunto con Buenos Aires y en el marco de la recuperación del vuelo directo de Gol, para favorecer que el brasileño visite ambos lugares cuando venga al país. Esto, apuntando a que vengan a disfrutar del vino, la nieve y los restaurantes, y a hacer compras.

Vicario recordó que, antes de la pandemia, los visitantes chilenos superaban los 200 mil por año y los brasileños, los 80 mil, y que, aunque no se ha recuperado ese número, ya se ve más movimiento turístico, como también que comienzan a llegar estadounidenses.