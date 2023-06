Paso a paso, cómo invertir el sueldo y el aguinaldo 4 días, para aumentar ingresos

“Aquel que cobre un sueldo, que no le alcanza para ir armando un capital de inversión, pero quiere ir teniendo algo, puede empezar a ganar más que el sueldo. Es ver de qué manera hacer más eficiente ese dinero, aunque me dure el mes nada más”, explicó el economista Daniel Garro, titular de Value International Group, y explicó tres conceptos básicos para comenzar a hacerlo.

El economista señaló que solo se necesita “trabajar sobre los gastos”, para ver cómo con cualquier sueldo se puede empezar a ganar más dinero.

Paso a paso para empezar a ahorrar:

De acuerdo con Garro, el primer cambio, en términos individuales es la mirada de la vida, si estoy gastando por algo que puedo conseguir gratis, aunque me lleve más tiempo, debería hacerlo, eso va a cambiar un esquema de vida, requiere un cambio, pero hay que eliminar gastos superfluos.

“No comprar impulsivamente, tomarse 24 horas, que baje la marea y reflexionar, preguntarse siempre si realmente es necesario. En segundo lugar, si se puede conseguir gratis, sin poner plata, en tercer lugar, tener una sola tarjeta de crédito”, agrego.

El gurú financiero destacó la necesidad de “cambiar el concepto que te enseñaron en la vida”, a fin de “no endeudarte para comprar algo que no genere ganancias de ningún tipo. Para gastar de manera sana, tengo que comprar cuando ya tengo el dinero ahorrado e invertido (dos veces). Armar un capital antes de gastar”.

*Ejemplo, cómo hacer rendir un sueldo mínimo más un aguinaldo:

El sueldo mínimo de junio, de $87.987, tendrá un aguinaldo de al menos, $43.993,50.

Ahora bien, si la suma de esos pagos ($131.980,50), posiblemente la persona ya tenga ese dinero gastado de ante mano (alquiler, tarjetas de crédito y demás), pero si cuenta con tan solo 4 días para invertirlo, antes de tener que afrontar esos pagos, podrá hacer una diferencia de $1.132 (78% anual), con solo depositarlo en una billetera virtual como Mercado Pago o Ualá.

Aunque se trata de un monto bajo, tomar ese hábito permite empezar a manejar las cuentas personales de otra forma y al cerrar el año, se habrá logrado un sueldo extra.

