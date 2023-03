Paro en el Banco Supervielle: ninguna sucursal atiende este viernes en Mendoza

Promediando la mañana de este viernes 17 de marzo, ninguna de las sucursales del Banco Supervielle de Mendoza está atendiendo. Es que los trabajadores están llevado adelante un paro por 24 horas en reclamo por malas condiciones laborales, escasez de personal y también la falta de pago de algunos ítems compensatorios que iban adosados al salario mensual.

Sergio Giménez, secretario General de La Bancaria en Mendoza, comentó a Los Andes que en todas las sucursales del Banco Supervielle de la provincia ha habido un altísimo acatamiento de la medida de fuerza por parte de los trabajadores. “Esto demuestra un alto acompañamiento a lo dispuesto por las comisiones gremiales internas, la seccional y del secretariado general nacional”, dijo el dirigente gremial.

“Esperemos que a partir de esta medida contundente empiece el banco a evaluar las peticiones hechas por los trabajadores. También que reconfiguren las medidas unilaterales de discontinuar el pago de algunos acuerdos que tenían con el sindicato y que a partir del 1 de enero decidieron desconocer”, planteó Giménez.

De acuerdo a lo expresado por el secretario General de La Bancaria, a partir de esta medida ha habido una convocatoria del Ministerio de Trabajo. “Esperemos que esta convocatoria sea el inicio de la solución a los reclamos que viene haciendo el sindicato. Por lo pronto, será solo esta medida y se analizará, como siempre, las medidas a seguir”, anticipó Giménez.

Las sucursales de Mendoza de Supervielle están todas de paro. - Foto: José Gutiérrez

AMENAZA DE PARO EN TODO EL PAÍS

La amenaza de un paro generalizado de trabajadores bancarios en el país está latente y el lunes será un día clave.

Nuevamente se volverán a reunir bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo de la Nación las cámaras que agrupan a los bancos en el país con el gremio que a nivel nacional conduce Sergio Palazzo.

Además de reclamar que se cierre la paritaria del 2022 ya que consideran que aún resta una actualización salarial, también exigen que los acuerdos para el 2023 estén ajustados a la inflación y además piden un bono o pago compensatorio para los trabajadores que tributan el impuesto a las Ganancias.

Este viernes finaliza la conciliación obligatoria que dictó el 23 de febrero la cartera laboral cuando La Bancaria comenzó con las protestas y medidas de fuerza.

“Ya llevamos 2 meses y medio discutiendo y no hay un acuerdo para la paritaria 2023 y todavía no cerramos la del 2022, y hay que decirlo abiertamente, es un sector (bancos) al que no le ha ido nada mal”, afirmó Sergio Giménez.

El titular de La Bancaria en Mendoza aseguró que “los bancos tienen pingües ganancias y no pagan ni un peso de ganancia, mientras que un trabajador bancario que hace una extra o tiene un aumento por jerarquía o por la situación que fuese, termina cobrando menos que antes de que le dieran el aumento”. Y remarcó: “Esto es lo que distorsiona y esto es lo que estamos discutiendo”.