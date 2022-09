Vuelo, hospedaje y entradas: cuánto sale ir a la primera fase de Qatar 2022

Para quienes el fútbol es una pasión, el Mundial es ese momento que se espera con ansiedad durante cuatro años. Muchos destinan los ahorros de un buen tiempo para poder viajar al lugar donde se realiza y disfrutar de una vivencia que es difícil de explicar con palabras. Sin embargo, Qatar va a quedar mucho más lejos de su distancia en kilómetros para la mayoría de los argentinos.

Es que, si se suma el vuelo, la estadía por unos 14 días para ver los partidos de la primera fase y las entradas para los tres primeros encuentros, se debe pensar, como mínimo en unos $ 920.000. Y si se opta por un paquete ya armado, el valor es de U$S 10 mil ($ 2,9 millones). A lo que habrá que sumar comida, traslados y otros gastos.

Sergio Cornejo, de ISC Viajes, comentó que, hasta ahora, han vendido unos 10 pasajes a Qatar que, en un primer momento, tenían un precio de $ 600 mil y luego fueron subiendo hasta llegar a los $ 900 mil o $ 1 millón actuales. Pero resaltó que sólo han sido boletos, porque los paquetes, con estadía y entradas, rondan los U$S 10 mil. De todos modos, sí han tenido consultas aisladas por hoteles, tanto en Qatar como en Dubai.

Cornejo reconoció que, para otros mundiales, el movimiento ha sido mucho mayor y atribuyó la baja actual a la confluencia de varios factores: la situación económica, la dificultad para conseguir dólares y que nunca se sabe cuál va a ser el valor final del dólar tarjeta (con el 75% de impuestos, que se calcula al vencer el resumen).

En cambio, destacó que hay una buena cantidad de mendocinos que están viajando al exterior, principalmente al Caribe. En este sentido, indicó que una semana, con todo incluido (all inclusive) tiene un precio de unos U$S 2.500; es decir, menos de lo que cuesta sólo el pasaje a Qatar.

Mauricio Ruiz, de Be Fun Travel (Beatriz Cabrera Viajes), coincidió en que no ha habido gran demanda de paquetes para ir al Mundial 2022, aunque sí varias consultas. Y hubo excepciones, como la de algunos clientes que habían comprado el pasaje incluso antes de que se sortearan los partidos y sin saber si iban a conseguir las entradas. De hecho, contó que los tickets para un solo encuentro son casi imposibles de conseguir hoy y sólo quedan las que incluyen los tres primeros partidos, por ejemplo.

Ruiz añadió que un paquete con vuelo, alojamiento y entradas para más de un partido -con mejores ubicaciones, accesos a las VIP, comidas y bebidas- tiene un precio de entre U$S 9 y 10 mil. Pero también aclaró que, a menos de 100 días, es difícil conseguir disponibilidad. Incluso, sumó que hay una particularidad y es que, por normativa del gobierno qatarí, uno puede tener una reserva para alojarse y, 30 días antes, le pueden reintegrar el dinero, porque tienen prioridad autoridades. Por eso, desde hace unos meses se está comercializando más en Dubai o Abu Dabhi que en Doha, y se ofrecen vuelos para ir a los estadios.

Algunos precios

Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos a Doha, la capital qatarí, para la fase de grupos y para cada partido. En el primer caso, la partida es desde Ezeiza, a las 15.25, y la llegada al Aeropuerto Internacional de Doha es a las 17:05 del día siguiente, previa escala técnica en Roma de una hora de espera. El vuelo para la primera fase sale el 18 de noviembre y regresa el 1 de diciembre, y tiene un precio de $ 1.064.588,90 o de $2.899.148,90 si se prefiere que el vuelo, de 20 a 22 horas de duración, sea con la comodidad del Business. Un detalle: esta ruta no suma millas, ni permite cambios ni devoluciones.

En tanto que si se opta por ir a ver sólo uno de los partidos de la primera fase -con Arabia Saudita, con México y con Polonia-, para lo que hay que calcular una estadía de 4 a 5 días, el valor oscila, según la opción elegida, entre los $ 802.654 y los $ 933.694 por persona. Cualquiera sea el vuelo que se elija, los mendocinos deben considera, además, el traslado hasta Buenos Aires y si se planea volar por Aerolíneas también, hay que sumarle unos $ 28.465 (hay variaciones de tarifa según el día).

En la plataforma Despegar se puede encontrar una opción de vuelos desde Mendoza a Doha, con una duración de entre 26 y 29 horas (ida y vuelta), con distintas líneas aéreas -Iberia, Qatar Airways y Latam- que tiene un precio final de $ 904.218. Si, en cambio, se opta por salir de Ezeiza -y llegar por otros medios a Buenos Aires- el valor final del ticket es de $ 643.768. Pero la opción más accesible es comprar cada tramo por separado: el de Mendoza a Aeroparque ($ 19.954 con JetSmart), el de Ezeiza a Madrid ($ 295.659 por Latam) y el de Madrid a Doha ($ 256.446), lo que arroja un total de $ 572.059). Claro que hay que ser muy cuidadoso para coordinar las conexiones.

En cuanto al alojamiento, en Airbnb hay opciones desde los $ 21.000 por noche en una habitación con baño privado en un departamento dentro de un complejo residencial hasta $ 632.371 por el alquiler diario de una casona con 4 habitaciones, 8 camas, 4 baños, piscina y jacuzzi. Y se pueden encontrar varias alternativas intermedias, entre habitaciones y departamentos o casas.

Y en Booking, una plataforma que apunta más a hoteles, informa que “el 94% de los alojamientos no están disponibles en nuestra página para las fechas que buscaste” (entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre). Sin embargo, las apenas 11 opciones aún disponibles, son muy diversas, ya que hay un departamento de un dormitorio, de 75 m2, con un valor de $ 1.474.944 por las dos semanas de estadía, y una villa de 1704 m2, de seis habitaciones, con pileta cubierta -a 7 km del estadio Qatar Sports Club- para lo que hay que pensar en unos $ 92.545.521 (se pueden alojar 12 personas).

Por supuesto, no hay que olvidarse de las entradas. Para los partidos de la primera fase en los que juega la selección argentina, en el portal oficial de la FIFA se detalla que los valores individuales van desde los U$S 68 hasta los U$S 800, según la categoría que se elija. Y aumentan si se avanza hacia octavos o cuartos, semifinales o final. También se puede optar por paquetes, que incluyen acceso a carpas y bebidas, con valores que ascienden a los U$S 1.900, U$S 3.050 o U$S 4.950 (para el partido Argentina-México ya no quedan tickets especiales).