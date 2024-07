Para los economistas las medidas de Milei para intervenir en el contado con liqui parecen kirchneristas y crean más impuestos

Desde Estados Unidos, pocos minutos antes de las 11 de la mañana, el presidente Javier Milei anunció que todos los pesos que emitan para comprar dólares en el mercado oficial van a ser “esterilizados” con la venta de esos mismos dólares en el mercado financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo -que acompaña a Milei en el viaje- explicó la medida pero hay confusión entre los economistas en las redes: hablan de “más intervención” y acusaciones de kirchnerismo al gobierno libertario.

Milei aseguró que la medida empieza a regir este lunes y lo enmarcó en “un nuevo upgrade de la política monetaria” dentro de la fase de emisión cero con la que se meterán en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC). Y Caputo tradujo: “A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el BCRA comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)”, señaló el ministro en las redes sociales.

Así se refirió al dólar CCL, que se adquiere mediante la compra y venta de acciones o bonos, una operación que termina con las divisas fuera del país. Pero el BCRA también operará en el MEP, que es el dólar que se adquiere mediante operaciones financieras y queda en el país.

Tras el posteo, empezaron las preguntas de los usuarios y las respuestas de Caputo. “En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit”.

Y resumió: “El peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos. La absorción es por la cantidad de pesos. O sea, el Central retira solo los pesos emitidos y se queda con el neto de dólares en la medida que haya brecha”.

A su vez, Pablo Quirno, secretario de Finanzas, también ensayó su explicación en redes. “La política cambiaria no se modifica. Mientras exista el cepo no está la certeza de que esa compra de dólares sea demanda de dinero, se esteriliza vendiendo los dólares comprados. Van a ser menos dólares, porque el Banco Central compra a $900 y vende a $1400, es decir que retira los pesos del mercado y se queda con el neto de dólares”.

Dudas de los analistas en las redes

Sin embargo no parecen haber convencido a algunos economistas que por un lado expresaron sus dudas en las redes y por otro críticas a la medida.

“Lejos de ir en busca de un tipo de cambio libre cada vez se interviene más, dado que ahora el BCRA pasa a VENDER dólares en el CCL (altamente criticado, y con razón, durante la gestión anterior). Por qué no correrse directamente y dejar que el precio se determine x oferta/demanda”, reflexionó el economista Christian Buteler.

Pasaron toda la semana diciendo que la suba del dólar no preocupa, que la brecha volverá a bajar, que la emisión para comprar dólares era buena y el sábado a la mañana salen con una medida que marca todo lo contrario.

Eso también genera expectativas, y no buenas precisamente. — Christian Buteler (@cbuteler) July 13, 2024

“Los dólares deberían ser comprados con superávit fiscal, pero (siempre hay un pero) sin recomposición de reservas cómo sostenes la paridad de los bonos? Si los bonos no mejoran el riesgo país no baja y la posibilidad de rolear los vencimientos del 2025 se aleja”, añadió y dejó otra conclusión: “Nos alejamos de los programas económicos para acercarnos a medidas salvadoras que nos puedan revertir el resultado en lo inmediato”.

Mucho más duro fue Roberto Cachanosky: “El exportador está obligado a entregarle, al más puro estilo socialista, sus dólares al BCRA. Por lo tanto si exporta US$ 100 el BCRA emite $ 90.000. ¿Cómo van a retirar esos $ 90.000 del mercado para que la base monetaria quede constante? El BCRA venderá dólares en el CCL. ¿Cuántos dólares tienen que vender para retirar los $ 90.000 emitidos? Tiene que vender US$ 63 al tipo de cambio de CCL del viernes”.

NUEVA POLÍTICA MONETARIA: EL KIRCHNERISMO VOLIVÓ AL GOBIERNO



Dice Caputo que ahora el BCRA le comprara dólares a los exportadores a un tipo de cambio menor al de mercado. Es decir le confisca parte del fruto de su trabajo.

Pero esos pesos que emite los va a retirar del mercado… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) July 13, 2024

“El BCRA le compra barato los dólares al exportador y los vende más caros en el CCL y se queda con US$ 37 del exportador (100 que le compró menos 63 que vendió). En otras palabras, estafa dos veces al exportador: 1) cuando le compra sus dólares a un tipo de cambio menor a la del mercado y 2) cuando usa sus dólares comprándole barato y vendiendo más caro”, afirmó y aseguró: “el kirchnerismo volvió al gobierno”.

Por su parte, Carlos Rodríguez, ex asesor económico de Javier Milei, fue lapidario: “Otro impuesto de Milei. Antes compraban a 900 y lo vendían a 900 + Imp.PAIS de 17.5%. Como ahora bajan el IPais y en Dic. desaparece, inventaron esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o mas. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no van a emitir mas”.

Otro impuesto de Milei. Antes compraban a 900 y lo vendian a 900 + Imp.PAIS de 17.5%. Como ahora bajan el IPais y en Dic. desaparece, inventaron esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o mas. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no… https://t.co/ABPdYTw7sL — Carlos Rodriguez (@carod2015) July 13, 2024

También opinó el economista Fausto Spotorno, que se acaba de ir del consejo de asesores el Gobierno, con un mensaje algo cifrado.

“¿Se viene el cierre de brecha cambiaria? Se está preparando el terreno para salir del cepo y normalizar la economía. Porque es intervenir la brecha cambiaria”, posteó Spotorno.

¿Se viene el cierre de brecha cambiaria?

Se está preparándo el terreno para salir del cepo y normalizar la economía. Porque es intervenir la brecha cambiaria. https://t.co/hmS7HkAewz — Fausto Spotorno (@fspotorno) July 13, 2024

Luciano Cohan, que fue funcionario macrista, habló de una apuesta: “El gobierno, entonces, busca retomar la iniciativa y redobla la apuesta: emisión cero. Quiero vale cuatro. Un programa monetario extremadamente contractivo. No solo apuntan a revertir las reducciones del segundo trimestre, sino que además se comprometen a mantenerlo, tirando la llave (o al menos dicen que la tiraron)”.

Mis dos centavos sobre las decisiones de política monetaria que están anunciando: arriesgadas pero razonables. ¿Por qué?



El gobierno no tiene muchos recursos disponibles para reactivar la economía. Asumieron en diciembre, en medio de una hiperinflación que significaba,… pic.twitter.com/dBX6UxY8aX — Luciano Cohan (@LucianoCohan) July 13, 2024

“La macroeconomía de los próximos meses entrará en un ‘juego de gallina’. Si el mercado cree que están dispuestos a hacer lo que dicen, el dólar debería estabilizarse y bajar. Si creen que no lo harán o que no podrán sostenerlo, la estabilización se frenará y con ello las chances de recuperación. Si lo logran, habrán ganado una segunda estrella y allanado el camino hacia la eliminación del cepo más adelante en el año, sin lo cual creo que no hay posibilidades genuinas de reactivación. Si no lo logran, entraremos en terreno desconocido”, remarcó Cohan.

Y concluyó: “Es difícil, pero me animo a ser optimista. Se apoyan, creo yo, en uno de sus principales activos. Están medio locos y les gusta ganar apuestas que nadie cree que pueden ganar. Replican el método que funcionó con la política fiscal ahora con la monetaria”.

El economista Gabriel Caamaño, resumió: “Una forma elegante de decir que van a vender en el financiero parte de lo que compren en el oficial. Eso es bajar la brecha interviniendo o, si queremos ser más elegantes, armando un mecanismo de derivación de USD”.

“Está claro que el objetivo del anuncio es bajar la brecha. Veremos finalmente cuanto se deriva por este nuevo mecanismo del oficial al paralelo. A mi parece en vez de hacer esto es mejor unificar y usar la tasa”, remarcó.

Mientras que el economista Fernando Marull, sintetizó: “El BCRA comprara en Mulc y venderá en el CCL. ¿Con qué bonos?”.

Por su parte, Alejandro Cacace, secretario parlamentario del bloque radical, le bajó el tono al anuncio y remarcó cuatro puntos. “La esterilización sirve para sostener el tipo de cambio fijo y contener la inflación. Debilita la acumulación de reservas y refuerza la necesidad del cepo para sostenerse”, resumió en los primeros dos.