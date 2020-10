Para cuidar al dólar, BCRA exige a bancos mirar con lupa cada importación

El Banco Central sale a pedirle a las entidades que cuando veas cosas raras en las importaciones o pago de deudas al exterior(tienen que velar por genuinidad y transparencia de las operaciones cambiarias), no sólo rechacen la operación sino que avisen al regulador.

Los bancos generalmente rechazan la operación si ven cosas raras. Ahora, además de rechazar van a tener que avisar para que no intenten repetir esa operación en otro banco.

En algunos días los bancos van a tener un aplicativo en la web para cargar el cuit y la operación que intentó hacer y se rechazó, de tal manera de prevenir que se intente hacer en otra entidad.

“Podría ser un freno de mano para las importaciones, ya que habrá que consultar en la web del BCRA para poder sacar una transferencia al exterior”, alerta el directivo de un banco.

Agrega que cuando se cortan las importaciones se empieza a frenar toda la cadena productiva, aún más de lo que ya está, pues acá todo es importado o con componentes importados.

“Será una suerte de lista negra de importadores, donde estarán todos en la picota. Además, será un negocio para los bancos, como suele pasar cuando hay tantas prohibiciones. Si el Central no te da la respuesta, el banco te la va a cobrar, son servicios que los va a tener que pagar el recurrente, con lo cual se terminan encareciendo las importaciones y, por ende, el precio del producto final”, revelan en el sector de Comex.

“Los bancos cuando reciban operaciones con indicio de fraude las deben informar al BCRA. Antes de procesarlas. Cosa de locos, ya que hoy no tenés licencia no automática, entonces el Central no te permite girar al exterior y entonces no te entregan la mercadería”, advierten desde la Cámara de Importaciones de la República Argentina.

El ex subsecretario de Industria Miguel Ponce, advierte que el BCRA empezará a mirar con lupa todo el comercio exterior, lo cual “significa un torniquete en el sentido que van a mirar paso a paso que no estén importando más que en el mismo mes del año pasado, que haya coherencia con los dólares pedidos, que todo la papelería esté en regla, para evitar sobrefacturaciones. Pero debe tenerla suficiente solvencia técnica para no terminar afectando procesos industriales, que tienen tiempos distintos y a veces no son comprendidos”.

Por ejemplo, cita que sigue vigente todavía el tema de los 90 días, cuando hay líneas de montajes de plantas industriales que a veces necesitan 180 días y deben pedir excepciones.

“Volvemos a una situación de carrera de obstáculos, que tiene más obstáculos aún, lo cual era obvio a partir de que el volumen de importaciones aumentara”, concluye Ponce.

Mariano Gorodisch