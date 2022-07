Para anticiparse a las subas, los mendocinos coparon los supermercados

El sábado, horas después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, algunos supermercados de la provincia tuvieron un movimiento particularmente alto para un fin de semana. Con el recuerdo aún muy fresco de lo que sucedió entre mediados y fines de marzo de 2020, cuando el anuncio del confinamiento generó desesperación en la gente e hizo que muchos salieran a intentar llenar las alacenas, muchos mendocinos salieron a stockearse.

De todas formas, resulta difícil saber si el incremento en la cantidad de personas comprando se debe al temor de lo que puedan generar los cambios en el Gobierno nacional o, simplemente, a que se trata de los primeros días del mes y los trabajadores en relación de dependencia cobraron el aguinaldo.

En este sentido, Rubén David, del mayorista Oscar David, comentó ayer que la fila en las cajas era “una locura”. No obstante. acotó que siempre suele haber más gente en esta época del año, cuando se trata de los primeros días del mes y, además, se cobró el aguinaldo. Se debe recordar que una de las estrategias de los consumidores, ante una inflación que no da tregua, es comprar alimentos no perecederos y artículos de perfumería y limpieza para ganarle a la suba de precios en los meses siguientes.

Por otra parte, desde una cadena nacional comentaron que hubo un incremento notable en la venta de electrodomésticos durante el fin de semana; algo que también puede adjudicarse tanto al cobro del aguinaldo como a la búsqueda de preservar el valor del dinero ante un escenario incierto.

Esto no excluye que en todos los sectores reinara la incertidumbre. Varios referentes empresariales indicaron que se reunirían para descifrar cuáles podían ser los siguientes pasos a seguir. Desde un mayorista plantearon que se trataba un día “complicadísimo” desde el punto de vista administrativo.

Abastecimiento

David indicó que los productos estaban llegando con normalidad, aunque todos están esperando definiciones, por lo que prefirió no adelantar si el abastecimiento es o no normal, hasta que no pasen unas horas. Sí señaló que los proveedores les han sacado acuerdos extras, que implicaban beneficios -que ellos trasladaban en promociones al consumidor final-, como descuentos por camión completo, por trayectoria o por volumen.

Sin embargo, subrayó que eso sucedió los primeros días de la semana pasada, cuando se endureció el cepo a las importaciones. Con respecto a esto, comentó que seguramente subirá el precio de las bebidas importadas, pero que no será un incremento significativo en las ventas. Si bien se habló de dificultades para conseguir café y chocolate, entre otros productos que provienen de afuera, planteó que el fin de semana ya hubo reuniones para analizar la posibilidad de excluir alimentos de consumo masivo.

En cambio, sí indicó que ayer, en poco tiempo, se había vaciado el cajero automático que tienen en el mayorista. Consultado sobre esto, Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria en Mendoza, explicó que los cajeros se recargan el viernes y este fue un fin de semana en el que, desde el jueves, se pagaron los salarios de junio y el medio aguinaldo.

Resaltó que solo el gobierno provincial depositó en las cuentas de los empleados públicos entre $4 y $5 mil millones por el sueldo anual complementario y otros $7 a $8 mil millones por el salario de junio, lo que generó una alta demanda de retiros. Es que pese a la existencia de instrumentos tecnológicos que han mitigado la necesidad de contar con efectivo, aún se utilizan mucho los billetes. De todos modos, comentó que, ya a media mañana del lunes, no había colas significativas en los cajeros automáticos.