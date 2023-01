Otra pelea de libertarios, ahora por el precio de un yogur, ¿el costo determina el precio?

Los libertarios se caracterizan por el escepticismo frente a los beneficios que obtiene la sociedad con las regulaciones del Estado y proponen que este sea limitado en su máxima expresión. Y en su construcción, como fuerza política en Argentina, presentan ideas que usualmente chocan con las formas tradicionales.

Esto es algo que se evidencia en Twitter, en donde sus exponentes no dudan en señalar los “errores del sistema” (a su entender), e incluso rivalizan entre quiénes presentan ideas que defiendan más las libertades del ser humano, especialmente en lo que se refiere al comercio y a la economía en general.

Uno de los conflictos más recientes lo protagonizaron Javierl Milei y José Luis Espert, luego de que el primero publicara una imagen que incluía, según él, a los representantes del “socialismo”: Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo López Murphy y José Luis Espert. El economista y diputado por “Avanza Libertad” no tardó en cruzarlo vía Twitter, y defenderse frente a quien fuera su aliado en las elecciones de 2021, sosteniendo que él mismo es un verdadero libertario.

Ahora, un nuevo cruce en las redes sociales tiene como protagonista a un diputado de “La Libertad Avanza”, espacio liderado por Javier Milei. En esta ocasión, el también reconocido Youtuber Financiero, Ramiro Marra se quejó por el precio de un yogur y fue cuestionado por no conocer los principios del liberalismo.

El tuit de Ramiro Marra que inició la discusión económica

Quien reaccionó a la consulta del libertario fue el reconocido economista Roberto Cachanosky: “¿Este es libertario? (en referencia a Ramiro Marra) ¿Escuchaste hablar de la teoría subjetiva del valor y que los costos no determinan los precios sino que los precios determinan los costos? ¿O de la oferta y la demanda? Acá están los nuevos liberales”, escribió.

La crítica no quedó sin respuestas y el youtuber financiero trató incluso de “señor mayor” a Cachanosky, además de acusarlo de no haber dado con la respuesta correcta: “El de vainilla es un formato viejo (190g) al que no le aprobaron el aumento, el de frutilla es un formato lanzado más recientemente (185g) para actualizar al precio sin que la secretaría se meta. No te conozco Robert, pero es Argentina, no hay libre mercado”, agregó.

Claramente el de vainilla es mas rico por lo tanto esto no tiene explicacion



[Los señores grandes que hablan de economia no lo entenderian xq son amargos y no tienen sentido del gusto) https://t.co/HE86LiBoDD — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 10, 2023

Esto también obtuvo una respuesta, pero ¿quién tiene razón?