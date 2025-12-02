Oportunidad: buscan inversores para la adquisición y desarrollo de la "ex Casa del Fundador" en Luján de Cuyo

Una ambiciosa propuesta para inversores , impulsada por el contador Daniel Díaz Diesel, busca capitalizar la histórica " Ex Casa del Fundador " —también conocida como Finca Don Miguel — ubicada estratégicamente en el corazón de la zona vitivinícola de Mendoza, más precisamente en Luján de Cuyo .

El proyecto al que tuvo acceso Los Andes, que se presentará formalmente el 10 de diciembre en un Café de Inversores, apunta a la adquisición y desarrollo de esta propiedad de valor histórico y potencial turístico incalculable, con el objetivo de posicionarla como un centro de eventos de jerarquía internacional.

La propiedad se destaca por su localización privilegiada en Luján de Cuyo , específicamente sobre el Acceso Nacional Sur .

Esta zona es considerada el "Primer Oasis" de Mendoza y el epicentro de la vitivinicultura de alta gama en Argentina. Su cercanía a la Ciudad de Mendoza, sumada a la conectividad directa que ofrece el Acceso Sur, garantiza un flujo constante y fácil para visitantes y la logística de grandes eventos. Luján de Cuyo, con sus emblemáticos distritos como Vistalba, Carrodilla y Chacras de Coria, es el hogar de bodegas centenarias y es un destino turístico consolidado, lo que refuerza el potencial comercial del inmueble.

La "Ex Casa del Fundador" o Finca Don Miguel es descrita como uno de los inmuebles de mayor jerarquía del Oeste argentino .

Dimensiones: La propiedad abarca 3.5 hectáreas de terreno, que incluyen viñedos característicos de la zona.

La propiedad abarca de terreno, que incluyen característicos de la zona. Infraestructura: Cuenta con 2,000 metros cuadrados cubiertos y una capacidad de estacionamiento para hasta 400 vehículos, equipada para funcionar de manera inmediata como un centro de eventos, lo que subraya su versatilidad para albergar desde reuniones empresariales hasta bodas de lujo.

Si bien la búsqueda inicial no vincula directamente esta finca a un "Fundador" histórico específico de Luján de Cuyo, se sabe que su denominación como Finca Don Miguel la posiciona en el mercado como un reconocido multiespacio para bodas y eventos de gran escala en una zona de antiguas casonas de bodegueros. En el contexto mendocino, la referencia a "Casa del Fundador" evoca la rica historia colonial y vitivinícola de la provincia, donde propiedades de gran linaje pertenecieron a familias clave en el desarrollo de la región.

Es importante destacar que en Luján de Cuyo, la historia arquitectónica está ligada a antiguas haciendas y bodegas, muchas de las cuales fueron reconstruidas o adaptadas tras el terremoto de 1861, manteniendo un patrimonio invaluable que esta propuesta busca recuperar y potenciar.

Detalles del club de Inversores

La propiedad abarca 3.5 hectáreas de terreno en Luján de Cuyo.

El proyecto está siendo impulsado por el contador Daniel Díaz Diesel, quien cuenta con una sólida trayectoria en gestión empresarial (Gerente General de Clínica de Cuyo y de empresas en EE. UU.) y académica (Director del MBA de la Universidad de Congreso de Mendoza).

En cuanto al modelo de Negocio, “la operación contempla la constitución de una Sociedad Anónima (SA) para facilitar la participación de pequeños y medianos inversionistas, democratizando el acceso a este meta proyecto”, indicó la fuente consultada.

Cifras de Interés:

Inversión Mínima: u$s 20.000 (equivalente al 1% del capital social).

Respaldo: el 80% de la inversión estará respaldado en inmuebles.

Díaz Diesel, como parte del CLUB DE INVERSORES, asegura que la adquisición no solo generará una "importante rentabilidad" para los socios, sino que también contribuirá al posicionamiento de la provincia y a la generación de recursos para otros sectores, al convertir la finca en un imán de eventos de alto nivel.

Convocatoria

Los interesados en conocer los detalles precisos del plan de negocios y la valuación de la propiedad deben inscribirse para el evento: