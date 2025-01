“Nunca vi nada igual”: el drama de productores afectados por la tormenta en San Rafael

“Fue un ciclón mezclado con piedra y lluvia. Esto es algo que no lo había visto”, fue una de las pocas frases que atinó a decir un productor de Real del Padre que no salía del asombro y la angustia luego del paso de una feroz tormenta que arrasó con todo.

Techos que volaron por los aires de casas o galpones, plantaciones que quedaron literalmente devastadas con pérdidas que se extenderán a los años venideros, inmensos árboles caídos que se contaban por decenas, autos aplastados por las plantas o casas seriamente dañadas también por los árboles derribados. Hubo rutas cortadas, interrupción en el suministro eléctrico que llevará días restablecer ante la caída de líneas de media tensión. Vivienda con los vidrios destruidos. Establecimientos agroindustriales o de transporte seriamente afectados. Parte del resumen de lo que sucedió el lunes por la tarde en una amplia zona de San Rafael.

Ante el panorama devastador el intendente Omar Félix envió una declaración de emergencia al Concejo Deliberante y se descartaba que el jefe comunal iba a tener la aprobación para disponer de fondos para asistir a los damnificados en ambos distritos.

El intendente Omar Félix regresó este martes a Real del Padre, acompañado del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema,

En tanto, Adolfo Bermejo, Martín Aveiro, Liliana Paponet, legisladores nacionales por el peronismo, con el acompañamiento de Julio Cobos, pidieron a la Nación que también declare la emergencia y brinde asistencia, no solo para San Rafael sino también a los departamentos de La Paz y San Carlos, que no escaparon a la furia de las tormentas que cubrieron los cielos mendocinos en la tarde del lunes.

“Tengo 36 años y nunca vi algo igual. Las ráfagas de viento fueron impresionantes y estuvieron acompañadas de mucha piedra grande y además muy largo el periodo de precipitación, fueron unos 25 a 30 minutos y con la misma intensidad lo que hizo que destruyera todo lo que había”, dijo Nicolás Alonso, que vive en Real del Padre e integra, por una cuestión de cercanía, la Cámara de Comercio de General Alvear como presidente de la específica de Servicios.

El lunes por la mañana temprano Defensa Civil de Mendoza había emitido un alerta roja para la Zona Noreste, el Este y también el Sur por la probabilidad de “tormentas fuertes con posible de caída de granizo” y lamentablemente, en gran medida, el pronóstico se cumplió a rajatabla.

Alfredo Van Houten es un productor frutícola (durazno, ciruela) y vitícola que perdió la producción de dos fincas de esta temporada y las que vendrán.

Con la voz entrecortada y una desazón y bronca que era fácilmente perceptible, solo atinó a decir que “acá hay 130% de daño porque no quedó nada y lo más triste es que no hay poda para el año que viene. Fue un ciclón que volteó árboles que tienen 100 años pero además con la piedra dejó las plantas peladas. Mucha piedra y muy fuerte el viento. Acá no quedó nada. Es más hay fincas en donde hasta la tela antigranizo quedó en el suelo”.

Además de los daños ocasionados en un amplio sector productivo, los primeros relevamientos realizados desde la Municipalidad de San Rafael indicaron que se registraron al menos 12 voladuras de techo, cedieron galpones, hubo severos daños estructurales por caída de inmensos forestales sobre inmuebles, la ruta nacional 143 y la ruta provincial 171 estuvieron cortadas por horas por plantas en el camino. Se estima que cayeron alrededor de un centenar de árboles.

La tormenta también volteó torres de hormigón de líneas de media tensión lo que dejó a más de 4.000 usuarios sin energía eléctrica.

En Real del Padre, la cooperativa eléctrica Cecsagal llevó todo el personal disponible y además puso a trabajar cuadrillas cedidas por otras distribuidoras (Cooperativas de Monte Comán y Bowen más Edeste). “La tormenta tiró las dos líneas (media tensión) que abastecen al distrito”, comentó una fuente de la distribuidora.

En él área urbana de Real del Padre eran optimistas y estimaban que podían llegar a restablecer el servicio hoy, sin embargo en la zona rural calculaban unas 72 horas para devolver la energía a todos los usuarios afectados.

En Jaime Prats, que es jurisdicción de Edemsa, también tenían enfrente un panorama muy complicado y los tiempos de respuesta para llegar a todos los damnificados también iba a ser extenso.

“En la parte de agricultura ha hecho un daño impresionante y obviamente que esto recién empieza porque quedó todo sin luz y hasta que se pueda más o menos reacomodar también van a haber muchas pérdidas económicas en los comercios que tienen que tener productos refrigerados o como sucedió con transportes Anita que el viento destruyó el galpón, o tantas casas afectadas. Acá no se salvó nada ni nadie”, sostuvo Nicolás Alonso.

El intendente Omar Félix visitó la zona arrasada el lunes por la noche y regresó este martes para unirse al ministro Natalio Mema (Gobierno) entre otros funcionarios provinciales y mantener reuniones con los vecinos.

“Hemos retornado para acompañar a los vecinos, escuchar sus necesidades y profundizar medidas de seguridad y orden para que la situación se normalice lo antes posible”, expresó el jefe comunal sanrafaelino y más adelante añadió: “No es difícil determinar daños del 100% en algunas zonas cultivadas, nadie esperaba un fenómeno de esta magnitud que voló chapas hasta 200 metros”.

Se despachó con todo

Landro Guidarelli integra una cooperativa vitivinícola y además es la tercera generación que se dedica a las tareas del agro. Posee fincas entre el paraje de Colonia López y Jaime Prats con vid y también algo de tomate. Solo algunas hectáreas están con protección de tela antigranizo por lo que “donde no había tela, olvídate, no queda absolutamente nada. En las que tienen tela, tenés también daño con plantas que seguro se van a secar pero una gran parte se salvó, en principio no voy a perder el 100% de los viñedos. Igualmente todavía no puedo cuantificar nada”, comenzó diciendo.

Después de hacer un repaso por lo que dejó el paso de la tormenta, Guidarelli no tuvo empacho en sostener que “soy un convencido que contra la naturaleza no se puede, que hay que buscar medios alternativos, y en mi caso, no soy creyente de la lucha antigranizo y a las pruebas me remito. En donde tenía malla antigranizo me está quedando producción y en una tormenta mucho menor, el daño hubiera sido nulo”, afirmó.