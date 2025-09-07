Nuevo suplemento Cuyo Minero: ya está disponible para desgargar gratis

El suplemento Cuyo Minero analiza el rol de proveedores, alianzas estratégicas y casos de éxito que fortalecen la minería en la región.

Los Andes y Diario de Cuyo presentan una nueva edición del suplemento Cuyo Minero, un panorama completo de la minería en la región, las provincias clave en este desarrollo y los recursos estratégicos de Argentina. La edición aborda cómo la colaboración entre empresas y proveedores puede fortalecer la industria y generar oportunidades de desarrollo económico.

A través de casos de éxito y experiencias del sector minero, el suplemento analiza cómo las alianzas estratégicas y el trabajo articulado potencian la competitividad, promueven sinergias y consolidan la cadena de valor local.

Proyecto San Jorge Minería Las alianzas estratégicas impulsan la competitividad y generan nuevas oportunidades. Gentileza PSJ Qué temas aborda el suplemento Cuyo Minero En esta edición, se profundiza en los principales desafíos y oportunidades del sector minero. Uno de los ejes centrales será proveedores: el desafío de crecer con alianzas estratégicas.

Desde el sector industrial advierten que “es necesario generar asociaciones para fortalecer la cadena de valor local”. Además, destacan que “el trabajo articulado se presenta como una vía clave para potenciar la competitividad de las empresas”. Los casos de éxito empresarial muestran que “no se trata de limitar el trabajo, sino de propiciar las sinergias” entre los distintos actores de la industria.

Descarga el suplemento Cuyo Minero Ya está disponible y se puede descargar de forma gratuita en este enlace: suplemento Cuyo Minero