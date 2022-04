Nuevo IFE: esto cobrarán los monotributistas con los descuentos sobre los $18.000

Desde el 19 de mayo comenzará el pago a los monotributistas que pertenecen a las categorías A y B, correspondientes al refuerzo de ingresos de $18.000 que anunció el presidente debido a la aceleración de la inflación, pero estos deberán tener en cuenta los descuentos que se aplican por categoría para calcular cuánto cobrarán en mayo. Antes de eso, los potenciales beneficarios deberán inscribirse, y cumplir con una serie de pasos, antes de la fecha de pago:

1-La persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar a www.anses.gob.ar y entrar al aplicativo de Mi ANSES, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2-A partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo.

A partir del 19 de mayo iniciará el cronograma de pagos de la primera parte del Refuerzo de Ingresos ($9.000).

Monotributo

Los monotributistas recibirán un 40% menos

El pago del refuerzo no exime a los monotributisas del pago de la cuota mensual ante Afip, por lo que, según cada categoría, los trabajadores deberán pagar el próximo mes, los siguientes montos:

Categoría A: servicios como venta pagan una cuota mensual del Monotributo de $3.334,24 de manera que, sólo le quedarán de bolsillo $5.700 de los $9.000 de mayo. En dos meses, el monotributista habrá cobrado $11.400, un 36% menos que quienes cobran sin tener que pagar nada a cambio.

Categoría B: pagan $3.728,29, por lo que le quedarán $5.300 netos el próximo mes. En dos meses, se habrán cobrado $10.600, un 41% menos que lo que recibirán de bolsillo y sin descuentos los trabajadores informales.

Claro está que los pagos ante AFIP se realizan todos los meses sin importar o no el pago de este nuevo IFE, por lo que resulta un alivio para estos trabajadores cobrar el refuerzo. Ahora bien, al no incluirse una exhimición para el pago de la contribución ante el ente previsional, por mes, cada contribuyente tendrá una desventaja frente a los trabajadores informales, pero no dejará descubiertos ítems como sus propios aportes previsionales.