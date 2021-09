Nuevo clima: se abren las puertas para nuevos empleados

La región de Cuyo tiene las cifras más altas en el índice de expectativas de generación de empleo, con un posible crecimiento de los puestos de trabajo que alcanza el 10%. Este número se encuentra seis puntos por encima de la media nacional, que es del +4%. Los datos se desprenden de la Encuesta de Expectativas de Empleo de Monpower Group, correspondiente al cuarto trimestre del 2021. A su vez, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación, demuestra que en Mendoza hay más empresas pensando en sumar mano de obra que firmas pensando en despedir.

El estudio de Manpower toma el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre. La región cuyana es la que mejor escenario plantea, con un incremento de seis puntos respecto al trimestre anterior y de 18 puntos si la comparativa es interanual, seguido por el Noroeste Argentino (NOA), con +9% y por la región Pampeana, con +8%. En tanto, en la Patagonia se observa una caída del 2%.

Las cifras oficiales, por su parte, arrojan que en el Gran Mendoza el 2,5% de las empresas considera que la dotación de personal aumentará en los próximos meses. En tanto, 96,5% espera que la cantidad de empleados se mantenga y solo un 1% cree que bajará. La cantidad de empresas con puestos vacantes alcanza un 6,3% y en su mayoría se busca hombres (47,5% contra un 13,4% de mujeres) especialmente técnicos (44,5%, seguido de no calificados con 23,7%).

Crecimiento en duda

El economista Pablo Salvador puso foco en que los estudios se realizaron antes de las PASO, con lo cual, el escenario podría cambiar. “Mirando un poco la macroeconomía, no hay indicios de mejoras. Es cierto que la inflación desaceleró en agosto, pero sigue siendo muy alta. También hay mucha incertidumbre de cara a noviembre, después de los resultados de las elecciones, sobre todo en función a las medidas que quiere anunciar el Gobierno”, sostuvo.

Para el doctor en economía, las decisiones que puedan llegar a tomar las autoridades nacionales pueden tener un efecto perjudicial para la generación de empleo: “Si las medidas del Gobierno son las que dice y hay una lluvia de pesos para intentar reactivar la economía, no creo que eso sirva para generar expectativas para los empresarios y que tomen gente, tanto a nivel nacional como provincial. Quizás en Mendoza no sea tan grave, porque hay una gestión más consolidada y no se esperan grandes cambios. Por eso puede que las expectativas aquí sean más altas que la media nacional”, indicó.

En contrapartida, para el economista Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía de Mendoza, “el resultado de las PASO y las elecciones de noviembre, que probablemente sea parecido, no va a alterar sustancialmente la recuperación económica”. Esto lo justifica en que las tasas de crecimiento se mantienen altas, debido a que comparación se hace respecto al año 2020, donde la pandemia provocó una fuerte caída de la economía. “Estamos comparando con bases tan bajas que vamos a seguir creciendo y vamos a tener un aumento del empleo. De hecho, ya se está viendo en el empleo privado registrado y en negro”, manifestó.

Así mismo, Laza reconoció que el resultado de las elecciones podría llegar a influir en las expectativas para 2022. “Hay que ver qué entienden los mercados. Hoy están dando señales confusas, porque se alegraron por la derrota del del Gobierno nacional en las PASO (crecieron las acciones argentinas), pero todavía quedan dos años de esta gestión y no está claro cómo lo van a tomar”, comentó.

Fuera de esto, los economistas coincidieron en que las buenas perspectivas del informe de ManpowerGroup se ven alimentadas por la época del año. “El último trimestre es de alta actividad económica. No todos los meses son iguales, pero la estacionalidad o las fiestas juegan a favor”, declaró Laza.

Profundizando estas razones, Pablo Salvador explicó que el verano y el turismo es un factor que influye en los indicadores. “Mendoza es una provincia muy visitada por turistas locales y extranjeros y la apertura del aeropuerto para vuelos internacionales es un factor que puede traccionar la economía o el empleo en el sector gastronómico, hotelero y el comercio”, explicó.

“El agro también es otro sector que mejora sus perspectivas. Hay que tener en cuenta que las cifras se comparan con un periodo que fue muy malo, como el año 2020, donde se destruyeron puestos de trabajo. Cualquier pequeña mejora o expectativa va a dar algo superior a lo que teníamos”, completó.

¿Qué pasará con los salarios?

Con respecto a cuánto pueden aumentar los salarios en 2021, el 62% de los directivos de RRHH prevé que igualaran la inflación. Así lo indica una encuesta realizada por Randstad durante julio y agosto a directivos y referentes de Recursos Humanos de 204 empresas de todo el país.

Así mismo, el 31% de los encuestados consideran que el ajuste salarial quedará por debajo de la inflación y apenas el 7% de los directivos de RRHH asegura que los salarios lograrán quedar por arriba de la inflación.

“La carrera entre salarios e inflación tiene aún final abierto para 2021. Con una economía que está lejos de recomponerse y sectores a los que les cuesta aún recuperar los niveles de actividad pre-pandemia, el ritmo de inflación que no cede es un componente que condiciona seriamente las posibilidades de las empresas para achicar la brecha y asegurar que luego de tres años de descalce, este año se pueda mantener el poder adquisitivo de los salarios”, consideró Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.