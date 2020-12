Noviembre registró menos de un millón de compradores de dólares

La efectividad del endurecimiento del cepo cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) ha quedado demostrada en el último Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. Allí se observó que en el mes de noviembre la cantidad de personas que compraron divisas en el mercado de cambio cayó a 971.000, el más bajo registrado desde marzo.

En el mes de octubre, el primero con plena vigencia de las restricciones, la cifra había llegado a 1,1 millones, un 67% menos que los 3,4 millones de individuos que compraron billetes en septiembre y un 72,5% menos que los casi 4 millones que hicieron lo propio en agosto. Según reveló el trabajo, las compras brutas de la divisa para las “Personas humanas” alcanzaron los u$s 320 millones en noviembre. De ese total, u$s 174 millones correspondieron a demanda de billetes para atesoramiento y u$s 113 millones a gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, conforme a lo publicado por El Cronista.

Por otra parte, el informe exhibió que durante el anteúltimo mes del año las “Personas humanas” adquirieron un promedio per cápita de u$s 187, mientras que las ventas fueron realizadas por unas 43.000 personas, a un promedio per cápita de u$s 162. En el décimo, las compras y ventas per cápita habían sido por u$s 190 y por u$s 195 respectivamente.