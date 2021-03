Mujeres de Mendoza que cumplen grandes desafíos

En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Los Andes propuso a seis empresarias mendocinas destacadas contar su experiencia en el mundo empresarial. Allí comentaron desafíos que afrontaron, cambios en el tiempo, su visión de la economía actual y qué perspectivas tienen para 2021.

Para tener una variedad de miradas, se consultó a empresarias de vitivinicultura, gastronomía, energía, consultoría y turismo. Las respuestas variaron según cada entrevistada, pero todas valorizaron el trabajo de la mujer y marcaron algunos desafíos por delante, como la erradicación del trabajo informal o una mayor participación en Cámaras empresariales.

Una de ellas fue Patricia Freuler de Ortiz, CEO de Fincas Patagónicas SA (Bodega Tapiz) y actual presidente de Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a 200 bodegas del país y que es referente en mercado interno y externo. Respecto de los desafíos de ser mujer empresaria en medio de las labores por vendimia, Freuler contó que siempre sintió mucho respeto pero, también, mayor exigencia.

Patricia Freuler es CEO de Fincas Patagónicas S.A. y presidente de Bodegas de Argentina, una de las instituciones más respetadas del medio. DIEGO PARÉS | DIEGO PARÉS

“Hoy está más instalado el tema de la mujer en el mundo del trabajo y en la toma de decisiones. Igual a algunos les cuesta”, sostuvo la empresaria que ha sabido hacerse un lugar en un ambiente donde predominan los hombres.

En cuanto al panorama económico, Freuler analizó que la vitivinicultura es un sector complicado, donde conjugan precios máximos muy lejos de los reales, un aumento de los insumos y una importante caída de la facturación. “Encima este año el factor climático nos puede complicar”, lamentó. La perspectiva para 2021 es que va a ser un año difícil. “Todos pensábamos que ya no se iba a hablar de pandemia y no es así. Esperamos que la inflación baje y la economía repunte”, agregó la empresaria.

Una buena receta

Si alguien tiene experiencia en el mundo empresarial local es María Teresa Barbera, una mujer con familia empresaria. Llegada de Italia en 1948 cuando era niña, recuerda que cumplió los 15 años trabajando en el restaurante que había armado su madre: La Marchigiana. “Mi madre nos enseñó a tener respeto y cariño por el cliente. Aprendimos a vivir con los demás, no criticando sino buscando de cómo ser mejores”, rememora hoy a sus 86 años.

“En principio costaba mucho. Tuvimos que hacernos como varones para hacernos respetar. No estaban acostumbrados a que una mujer manejara el restaurante. Quizás ahora se note más, pero la mujer siempre ha tenido fuerza”, describe la referente. Con el tiempo y el apoyo de su marido, Francesco Barbera, se expandieron con otros locales ofreciendo comida italiana.

A través de la gastronomía y el comprometido trabajo en familia, María Teresa Barbera, logró imponerse en el mundo empresarial mendocino. Andres Larrovere | Andres Larrovere

En lo referido a la actualidad económica, la empresaria advirtió que la situación es complicada, dentro y fuera del país. “La gastronomía y la hotelería dan posibilidad de crecer, porque un mozo puede aprender idiomas y destacarse. A veces en la cocina pido que les enseñen algo nuevo, para que puedan crecer”, señaló Barbera.

“Se ha perdido la credibilidad. Tenemos que creer en algo. Yo por las noches me hago la señal de la cruz y pido por mi familia. Si no tenemos una esperanza estamos debilitados”, apunta Barbera. Finalmente, la empresaria destacó el valor de quienes llevan adelante un hogar: “Una mujer que atiende su familia y puede alimentar a sus hijos es algo más grande que una empresa, más en estos tiempos. Es una cosa extraordinaria. Admiro muchísimo la capacidad de la mujer”.

De Mendoza al mundo

Una empresaria del mundo vitivinícola que llegó a escala internacional es Susana Balbo, ex diputada nacional por el PRO y referente argentina del W20 (la red transnacional que reúne a mujeres líderes de la sociedad civil, negocios, emprendimientos y centros de reflexión). Como primera enóloga recibida en la provincia, cuenta que le tocó abrir camino en un ámbito donde debía demostrar permanentemente sus capacidades.

“No fue muy sencillo en los comienzos, pero poco a poco me gané el respeto de mis colegas. Tuve muchos desafíos. Durante un tiempo mi esposo estaba enfermo y dependíamos de mis ingresos”, comentó Balbo sobre sus inicios. Otro desafío fue su primer emprendimiento, que cayó en medio de la hiperinflación a fines de los 80′. Después creó Susana Balbo Wines, su actual negocio con presencia en el exterior.

Susana Balbo. Una de las más destacadas empresarias del sector vitivinícola local e internacional, con paso también por el mundo de la política. Gustavo Roge | Gustavo Rogé

En un año con pandemia, cree que la situación extraordinaria ayudó a “abrir la cabeza” y señala como ejemplo el uso del teletrabajo: “Una de las recomendaciones del W20 era facilitar el acceso a la digitalización a las mujeres emprendedoras o que quieran trabajar a distancia, porque les permitía trabajar mientras cuidaban a la familia o a los adultos mayores”.

En cuanto a la economía, Balbo cree que falta seguridad jurídica para incentivar inversiones y generar empleo privado, en vez de depender del empleo estatal. “El clima de negocios está muy enrarecido. Hay incertidumbre para el productor y el bodeguero. Hay una gran disparidad en el dólar para exportar, y la demanda de vino es elástica según el poder adquisitivo de la gente”, señaló, haciendo foco en el sector vitivinícola.

“Como reflexión, me gustaría que en el Día Internacional de la Mujer se sepa que no sólo la empresaria contribuye a la economía. Ya sea en el campo, la bodega o en la casa, la mujer colabora de forma muy potente y es poco valorada, especialmente en los sectores inferiores de ingreso, donde no se la pone en valor y muchas veces están fueran del sistema formal”, sostuvo Balbo.

Entre directivos y gerentes

Gloria Magnaghi es una empresaria local con una larga trayectoria y es actual presidente de Aderpe (Asociación de Empresarios Rodríguez Peña). Conocida por su trabajo en la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, donde llegó a ser Gerente Administrativo Comercial, ella también forma parte de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Federación Económica de Mendoza (FEM).

“Comencé a trabajar a los 17 años en la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, en el área administrativa, y durante 20 años fui la única mujer”, recuerda para contar que, a partir del año ’75, empezaron a incluir más mujeres. “Yo particularmente no me puedo quejar. En todas las instituciones me han dado espacio y creo que siempre me he sabido escuchar”, afirma esta administradora.

De todas formas, en un censo de 2018 que hizo Aderpe con el gobierno y la UNCuyo en 380 empresas, vieron que, del total de cargos con poder de dirección, sólo un 4% lo ocupaban mujeres. Incluso, cuenta que cuando entró al directorio de Aderpe era la única mujer: “Al asumir incorporé mujeres en el directorio, ahora son 6 hombres y 4 mujeres. Creo que los equipos mixtos dan otra perspectiva a los objetivos y las acciones, se complementan”.

Respecto el panorama económico actual, Magnaghi considera que Mendoza es discriminada por el Gobierno nacional y que no se la mide con la misma vara que a otras provincias. “Creo que Mendoza se merece, por parte de la Nación y de quienes nos representan, el poder lograr una mayor participación”, apuntó.

Además, la empresaria considera que la matriz productiva está agotada. “Tenemos que sentarnos los privados con el gobierno y pensar qué Mendoza queremos. Creo que tenemos que trabajar en apertura, hablar de minería sustentable como quiere Malargüe; energías renovables y tecnología”. En ese sentido, Magnaghi cree que las Cámaras empresarias son una importante herramienta para unirse y poder lograr objetivos.

Un plus en el mundo empresarial

María Inés Amoretti es socia y coach de Intros, consultora en Calidad Humana y Recursos Humanos, donde se desempeña desde hace 20 años. Fue presidente de ACDE Mendoza (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) y actualmente lleva adelante con su marido tres franquicias de la marca Guapaletas. “Creo que en todas mis actividades me ayudó el ser mujer. Nunca sentí que tuviera puertas cerradas, sino todo lo contrario”, inició.

En su visión, la femineidad es un plus en el mundo empresarial y laboral, sobre todo en el sector de consultoría, y lo ve en poder generar consensos, hablar de emociones, tener una comunicación fluida y preocuparse por la persona y su familia (sea un cliente, un colaborador o un compañero).

“Cuando estuve de presidente de ACDE, estaba en la misma mesa con dirigentes de empresas muy grandes, mientras yo tenía una consultora. Pude aportar en lo que a mí me competía y lo hice libremente, sin problema”, recuerda Amoretti.

Por lo que se refiere a la actualidad económica, considera que la pandemia obligó a muchos a reinventarse y apelar “a la creatividad, la flexibilidad y la solidaridad” para afinar la mirada, seguir generando y ofrecer nuevos productos. “Creo que Mendoza se manejó con más cintura y flexibilidad que a nivel nacional. La cuarentena fue muy prolongada para Argentina, fue más ‘cuareterna’ que cuarentena”, apuntó la dirigente.

Con la mira hacia el futuro cercano, Amoretti lamentó que se le haya dado “un uso político a la cuarentena sin lograr menores índices de contagio” y cree que será un año difícil: “Seguiremos apelando a la creatividad y a la solidaridad para sacar al país adelante. Hay mucha gente que está sufriendo. No es sólo mirar cómo nos va a nosotros, sino ver qué podemos hacer con quien no se puede levantar”.

Desde lo alto

El año pasado, por primera vez una mendocina ganó el reconocimiento “Premio Mujer Empresaria 2020” que otorga Mecame Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa). La ganadora fue Laura Suárez, montañista distinguida por su labor con su empresa familiar “Juan Herrera Travel Service”, que presta servicios logísticos en el Parque Provincial Aconcagua desde hace más de 20 años.

“Durante varias temporadas en el Parque Aconcagua fui la única mujer que trabajaba como prestadora de servicios. Lo habitual era que los campamentos estuvieran a cargo de hombres. Es desafiante por la altura y porque no hay servicios de luz ni agua corriente. A veces subía y me quedaba tres meses sin bajar”, describe Suárez a la vez que recuerda el ambiente solidario entre quienes trabajaban en altura y con instalaciones precarias.

Como parte de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, cree que las empresas turísticas tienen que reconvertirse, sin perder de vista que el consumidor local también tiene dificultades económicas. “El año pasado fue terrible porque no se pudo hacer nada, la habilitación fue tardía y muy restringida, aun cuando en la montaña tenemos espacio para distanciamiento social. El desafío es reinventarse”, subraya Suárez.

La prioridad para este año es poder reinstaurar la actividad en base a protocolos y vacunación, planteando distintos escenarios posibles. La empresaria también pide una rebaja tributaria para las compañías del sector y, haciendo hincapié en el Aconcagua, resalta que “es importante que la provincia lo ponga en vidriera. “Si no tenés temporada desaparecés de catálogo”, comentó.

Vale mencionar que Laura Suárez fue postulada por la FEM en el concurso que ganó el año pasado, y este 2021 la entidad distinguió a Graciela Funes como mejor empresaria local. Funes es propietaria del negocio “Audaz” ubicado en San Martín y fue una de las impulsoras del Centro Comercial Abierto del departamento. Ella participará con representantes de otras provincias por el reconocimiento nacional.

¿Qué ha cambiado y qué desafíos hay que superar?

Patricia Freuler de Ortiz - Presidente de Bodegas de Argentina

“Creo que hay que promover la educación e igualar las oportunidades, sobre todo aprovechar los cambios que se generan con la inclusión de mujeres en todos los ámbitos. Hay paradigmas que tienen que cambiar, tareas que eran vistas como exclusivas de la mujer, cuando estaban en casa, hoy tienen que ser compartidas como el cuidado de los hijos, los padres, etcétera. La legislación tiene mucho para ayudar, donde las licencias deben ser para ambos”.

María Teresa Barbera - Cocinera y propietaria de La Marchigiana

“Hoy es más fácil. Con un poco de curiosidad e inteligencia se puede avanzar. La mujer necesita apoyo, pero las que están capacitadas en esta sociedad se abren su camino. No me gusta aquellas que quieren llegar desplazando a otras, pero la mujer honesta, de capacidad y trabajadora surge por su esfuerzo.

Hay que combatir el trabajo en negro para que no exista. No tengo la receta para lograrlo, pero hay que buscar la forma. Aprovecho a enviar un abrazo a todas las mujeres, a las madres de familia que también son grandes empresarias, cuidan a la familia y hacen la economía en la casa”.

Susana Balbo - Propietaria de Susana Balbo Wines

“Algunos aspectos siguen iguales, como tender a estereotipar a la mujer o ponerla en menor valor que al hombre, pero también creo que más mujeres se animan a emprender. Creo que la pandemia ha demostrado que la presencialidad no es indispensable y esto abre a la mujer una paleta de posibilidades para trabajar a distancia.

Mientras no se elimine el 40% de economía informal, las mujeres seguirán sufriendo. Esto fue muy analizado en el W20. Hay estadísticas del Banco Mundial, ONU Mujeres y el BID que demuestran que, en una economía que no está en blanco, las primera que quedan eyectadas del sistema son las mujeres. Fueron las que más sufrieron la pérdida de trabajos en la pandemia”.

Gloria Magnaghi - Presidente de Aderpe

“Estamos logrando muchas cosas. En el Gobierno provincial hay muchas mujeres trabajando en lugares clave como ministerios y hay varias con ganas e ideas que se animan a emprender. En las empresas grandes en general sigue habiendo mucho machismo. Nos cuesta más demostrar nuestra capacidad y eso va en consonancia con el sueldo que se recibe.

Tenemos que pelear más por un cargo que un hombre, eso ya no tendría que ser así. Nos queda todavía un camino muy importante que recorrer. Las mujeres debemos tener mayores oportunidades de ocupar puestos de importancia, que no nos sea tan difícil llegar. Me parece bueno que hoy la UIM esté creando un grupo de mujeres. En la FEM ya está”.

María Inés Amoretti - Socia de Intros Consultora

Se ha abierto la mirada. Hay lugares donde antes ni la misma mujer se animaba a estar. Creo que hay que preguntar a la mujer qué quiere. Quizás no quiere ser CEO de una compañía y tener a cargo 5.000 personas a costa de no tener contacto con sus hijos. Hay que preguntarle qué quiere. El tema de los cupos me parece algo artificial. Me parece mejor una persona que entró por capacidad, sea hombre o mujer.

Creo que falta trabajar en el tema de la maternidad, porque muchas veces la mujer madre queda fuera. Hay algunas empresas que hacen discriminación. Si la trabajadora es joven, está en edad de concebir y es casada, entonces prefieren contratar a una soltera. Hay que ser muy creativos en política para que las madres puedan trabajar con normalidad, con mecanismos como el teletrabajo.

Laura Suárez - Copropietaria de “Juan Herrera Travel Service”

Creo que se ha instalado en la sociedad la perspectiva de género y la mujer ve abiertos más espacios. En las asociaciones empresariales hay cada vez más mujeres, que en principio tenían un ambiente más masculino. Me parece importante participar en una asociación empresaria porque, aunque seas una emprendedora con algo básico, tenés apoyo y ayudas.

No se limita a reconocimientos de empresarias o emprendedoras, sino en dar un marco a otras mujeres para poder capacitarse. En Mendoza hay mujeres que lideran grandes empresas. Quizás eso siempre existió pero ahora una lo puede percibir con mayor facilidad a través de las asociaciones.